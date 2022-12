Le marché des nanotechnologies devrait atteindre une valorisation de 60,86 milliards USD avec un TCAC en croissance de 36 % d’ici 2029

Rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research intitulé « Marché mondial des nanotechnologies» (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et l’effet de levier avec une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport de recherche présente des informations clés sur le marché mondial de la nanotechnologie ainsi que les détails les plus récents et les plus récents de l’industrie. Selon les dernières recherches, le Marché de la nanotechnologie englobe une variété de problèmes et de tâches sur le marché mondial. Ce rapport de recherche propose une sélection complète de produits financiers, de perspectives de produits et de taux de développement au cours de la période de prévision. En bref, l’étude donne un aperçu général du marché de la nanotechnologie en fonction de sa situation actuelle et de la taille du marché en termes de volume et de rendement.

Le segment des nanotubes de carbone a dominé le marché et représentait la plus grande part des revenus en raison de l’utilisation des nanotubes de carbone dans un large éventail d’applications pharmaceutiques et médicales en raison de leur énorme surface et de leur capacité à absorber et à conjuguer des substances diagnostiques et thérapeutiques, y compris comme médicaments, gènes, vaccins, biocapteurs et anticorps.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des nanotechnologies devrait croître à un TCAC de 36 % et à 5,2 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 60,86 milliards USD d’ici 2029 au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Les nanosciences et les nanotechnologies sont l’étude des nanoparticules et des dispositifs qui ont des applications dans divers secteurs, notamment la chimie, la biomédecine, la mécanique et la science des matériaux. Le marché des nanotechnologies comprend le développement et l’utilisation de systèmes et de technologies physiques, chimiques et biologiques à des échelles allant de l’atome unique à 100 nanomètres.

Les propriétés électriquement conductrices des nanocomposites polymères sont également bénéfiques pour les semi-conducteurs. Les nanocomposites sont utilisés dans une variété de domaines d’utilisation finale en dehors de l’électronique et de l’électricité, y compris le bâtiment et la construction, l’automobile, l’informatique, l’énergie et l’emballage, où ils ont un certain nombre d’utilisations commercialisées et potentielles. La nanotechnologie joue un rôle essentiel en médecine en permettant la prophylaxie, le diagnostic et la thérapie d’une variété de maladies médicales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des nanotechnologies sont:

Honeywell International Inc (États-Unis), DuPont (États-Unis), 3M (États-Unis), Sioen Industries (Allemagne), Kimberly-Clark (États-Unis), Glen Raven, Inc (États-Unis), Derekduck Industries Corp. (Taïwan), ANSELL LTD (Australie ), Lakeland Inc (États-Unis), AEB (États-Unis), ACS Material, LLC (États-Unis), Eurofins Abraxis, Inc (États-Unis), Bruker Corporation (États-Unis), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Nanosurf AG (Suisse), Nanoscience Instruments, Inc (États-Unis), Hysitron (États-Unis) et Malvern Panalytical Ltd (Royaume-Uni), entre autres.

Dynamique du marché des nanotechnologies

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des nanotechnologies au cours de la période de prévision sont les suivants :

Augmentation des activités de recherche et développement

De nombreux organismes de recherche et développement travaillent sur de nouvelles applications de nanomatériaux pour la détection, la prévention et le traitement du COVID-19 et d’autres maladies virales. En raison de leurs capacités antibactériennes, antioxydantes et anticancéreuses, les nanomatériaux sont rapidement utilisés dans les applications biomédicales et d’imagerie, les implants, la thérapie photothermique et l’administration de médicaments.

Demande croissante de dispositifs basés sur la nanotechnologie

Le gouvernement dépense considérablement dans les nanotechnologies afin de mener la croissance technologique dans le monde. L’initiative National Nanotechnology Initiative (NNI) coordonne le développement des nanomatériaux.

Adoption croissante des nanotechnologies dans le diagnostic médical

Augmentation de l’adoption des nanotechnologies dans le diagnostic médical et l’imagerie. Dans le domaine de la recherche biomédicale, les nanotechnologies sont utilisées contre le COVID-19, notamment plusieurs vaccins qui utilisent des nanoparticules comme adjuvant basé sur l’encapsulation du principe actif de certains médicaments.

Des opportunités

En outre, les initiatives croissantes de financement gouvernemental et la modernisation des appareils de santé devraient en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des nanotechnologies dans les années à venir.

Contraintes / Défis Marché mondial des nanotechnologies

D’autre part, l’augmentation du coût des dispositifs basés sur la nanotechnologie devrait encore entraver la croissance du marché de la nanotechnologie au cours de la période ciblée. Cependant, la pénurie de professionnels qualifiés pourrait encore remettre en question la croissance du marché des nanotechnologies dans un proche avenir.

Couverture clé dans le rapport sur le marché de la nanotechnologie:

Analyse détaillée du marché de la nanotechnologie par une évaluation approfondie de la technologie, du type de produit, de l’application et d’autres segments clés du rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC pour la période de prévision

Étude d’investigation de la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les limites qui peuvent influencer la croissance du marché

Analyse complète des régions de l’industrie Nanotechnologie et de leurs perspectives de croissance futuristes

Analyse comparative du paysage concurrentiel avec une couverture clé des profils d’entreprise, du portefeuille de produits et des stratégies d’expansion commerciale

Raisons d’acheter :

Passez en revue la portée du marché de la nanotechnologie avec les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Aperçu de la dynamique du marché associée aux effets sur la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché des nanotechnologies comprend des recherches qualitatives et quantitatives, y compris l’impact des aspects économiques et non économiques.

Analyse au niveau régional et national combinant le marché de la nanotechnologie et les forces d’approvisionnement qui affectent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions de dollars américains) et volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment.

et les stratégies adoptées par les joueurs au cours des cinq dernières années.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des nanotechnologies

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des nanotechnologies

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des nanotechnologies par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Portée du marché mondial des nanotechnologies et taille du marché

Le marché des nanotechnologies est segmenté en fonction du produit, de l’application, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Nanocomposites

Nanomatériaux

Nano-outils

Nano-appareils

Autres

Sur la base du type, le marché des nanotechnologies est segmenté en nanocomposites, nanomatériaux, nanooutils, nanodispositifs et autres.

Application

Soins de santé

Environnement

Énergie

Alimentation et agriculture

Information et technologie

Autres

Sur la base de l’application, le marché des nanotechnologies est segmenté en soins de santé, environnement, énergie, alimentation et agriculture, information et technologie et autres.

Industrie de l’ utilisateur final

Électronique

Produits de beauté

Pharmaceutique

Biotechnologie

Autres

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des nanotechnologies est segmenté en électronique, cosmétique, pharmaceutique, biotechnologie et autres.

