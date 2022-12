Le marché des nanomatériaux d’emballage pour l’alimentation atteindrait 6 145,93 millions USD d’ici 2028

Le marché des nanomatériaux d’emballage pour les aliments projettera un TCAC de 8,50 % pour la période de prévision 2021-2028. Accent accru sur les innovations des produits d’emballage et les avancées technologiques des fabricants, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’ emballage , en particulier dans les économies en développement comme l’Inde et la Chine, la demande croissante de solutions d’emballage innovantes qui sont développés avec des méthodes de fabrication avancées et innovantes, la consommation croissante de viande et de produits dérivés de la viande et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des nanomatériaux d’emballage pour le marché alimentaire. Par conséquent, le marché des nanomatériaux d’emballage pour la valeur marchande des aliments, qui était de 3 200 millions USD en 2020, atteindrait 6 145,93 millions USD d’ici 2028.

D’après le nom lui-même, il est clair que les matériaux d’emballage nano, c’est-à-dire d’une taille inférieure à 100 nanomètres, sont utilisés pour les matériaux d’emballage alimentaire. Les matériaux d’emballage nano sont utilisés en raison de leur capacité à conserver la fraîcheur des produits alimentaires plus longtemps et à améliorer la durée de conservation des denrées périssables.

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation entraînent la croissance de la valeur marchande. La demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons pour des matériaux d’emballage qui minimisent la détérioration et l’extension du produit induira davantage la croissance de la valeur marchande.

Marché des matériaux d’emballage nano pour la portée alimentaire et la taille du marché

Sur la base de la technologie, le marché des nanomatériaux d’emballage pour les aliments est segmenté en emballages actifs, emballages intelligents et intelligents et emballages à libération contrôlée.

Sur la base de l’application, le marché des nanomatériaux d’emballage pour les aliments est segmenté en produits de boulangerie, produits à base de viande, boissons, fruits et légumes, aliments préparés et autres.

Marché des matériaux d’emballage nano pour l’analyse au niveau du pays alimentaire

Le marché mondial des nanomatériaux d’emballage pour les aliments est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des nanomatériaux d’emballage pour le marché alimentaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique dominera le marché mondial des nanomatériaux d’emballage pour les aliments au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité croissante des matières premières et de la croissance des activités de transformation des aliments. L’Asie-Pacifique continuera d’enregistrer des gains substantiels. L’augmentation constante de la population et l’augmentation du revenu personnel disponible sont des déterminants importants de la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et marché des matériaux d’emballage nano pour l’analyse de la part des aliments

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des nanomatériaux d’emballage pour aliments sont:

AVERY DENNISON CORPORATION., 3M, BASF SE, Amcor plc, Honeywell International Inc, Chevron Phillips Chemical Company, Sonoco Products Company, danaflex, Bemis Manufacturing Company, Tetra Pak International SA, Sealed Air, PPG Industries, Inc., Sidel Group, Dupont ., Dow, Dupont Teijin Films US Limited Partnership., Klöckner Pentaplast, Crown, Minerals Technologies Inc. et Multisorb parmi d’autres acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

