Le marché des multicuiseurs devrait atteindre 1,47 milliard de dollars d’ici 2028

Le marché des multicuiseurs atteindra une valeur estimée à 1,47 milliard USD d’ici 2028 tout en enregistrant une croissance de 5,0% pour la période de prévision 2021-2028 , reflétant la sensibilisation à la santé des consommateurs du monde entier.

Le multicuiseur est un appareil électroménager moderne utilisé pour la cuisson automatique. Il se compose de divers éléments tels que B. Récipient intérieur, couvercle, capteurs de température et de pression, panneau de commande, collecteur de condensat et autres. C’est une cuisinière multifonctionnelle idéale pour cuisiner, rôtir, cuire, cuire à la vapeur, frire, griller, cuire à la vapeur et faire du yaourt.

L’utilisation croissante de produits, car ils permettent la préparation simultanée d’une variété d’aliments en un temps limité et avec un minimum d’effort, l’augmentation des coûts d’électricité combinée à une prise de conscience croissante des économies d’énergie, l’abandon croissant de la consommation d’emballages riches en calories et d’aliments prêts-à-servir vers la maison -les repas cuisinés, l’augmentation du revenu disponible des personnes ainsi que la croissance de la main-d’œuvre et l’évolution du mode de vie des consommateurs sont quelques-uns des facteurs majeurs et cruciaux susceptibles de stimuler la croissance du marché des multicuiseurs dans la période de prévision 2021-20208.

Étendue et taille du marché mondial des multicuiseurs

Le marché des multicuiseurs est segmenté en fonction des litres, du matériau, de l’utilisation, de l’utilisation finale, du canal de distribution, du produit et du type. La croissance entre les différents segments vous aidera à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance susceptibles de prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour identifier les principaux domaines d’application et les différences dans vos marchés cibles.

Sur la base des litres, le marché des multicuiseurs est divisé en moins de 4 litres de pression électrique, 5 litres de pression électrique, 6 litres de pression électrique, 7 litres de pression électrique et plus encore.

Sur la base du matériau, le marché des multicuiseurs est segmenté en acier inoxydable , aluminium, céramique, verre et aluminium anodisé commercial.

Sur la base de l’utilisation, le marché des multicuiseurs est segmenté en cuisson, cuisson, friture et friture au gril.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des multicuiseurs est segmenté en ménage/résidentiel et commercial. Le segment commercial a ensuite été divisé en hôtels, restaurants et cafétérias.

Analyse du marché des multicuiseurs au niveau national

Le marché des multicuiseurs est analysé et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, litres, matériau, utilisation, utilisation finale, canal de distribution, produit et type, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Multicuiseur sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des multicuiseurs en raison de la forte demande pour les meilleures cuisinières électriques de la région, tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat et les changements dans le niveau de vie ainsi que l’horaire mouvementé des habitants de la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Multicuiseur

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des multicuiseurs sont Koninklijke Philips NV; ÉLECTROLUX PROFESSIONNEL ; jacuzzi.; SAMSUNG ; TTK Prestige GmbH ; GROUPE GLEN DIMPLEX. ; Dacor, Inc. ; Compagnie générale d’électricité. ; LG Electronics. ; Panasonic Corporation d’Amérique du Nord.; Miele & Cie. KG; GREE INDIA APPAREILS ÉLECTRONIQUES ; Sony Corporation ; Morphy Richards; Aide de cuisine.; Breville Pty Ltd ; Téfal ; BRG Appliances Limited ; arts de la cuisine; pays des lacs; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

