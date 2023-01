Le marché des multicuiseurs devrait afficher un TCAC de 5,0 % jusqu’en 2028. Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des multicuiseurs sont Koninklijke Philips NV, Electrolux Professional et Whirlpool Bathtubs. SAMSUNG, TTK PRESTIGE LIMITED, GROUPE GLEN DIMPLEX. Daktronics Corporation, General Electric Company. Electronique LG. Panasonic Corporation d'Amérique du Nord. Miele & Cie. KG, Gree India Electric, Sony Corporation, Murphy Richards, Ustensiles de cuisine . Breville Pty Ltd, Tefal, BRG Appliances Ltd, Culinary Arts, Lakeland et d'autres entreprises nationales et internationales.

La valeur estimée du marché des multicuiseurs atteindra 1,47 milliard de dollars d’ici 2028, en croissance de 5,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des multicuiseurs analyse la croissance qui augmente actuellement en raison de l’augmentation des prix et de la sensibilisation à la santé des consommateurs. autour du monde.

Le cuiseur à riz multifonctionnel est un appareil moderne pour l’auto-cuisson. Il se compose d’un réservoir intérieur, d’un couvercle, d’un capteur de température et de pression, d’un panneau de commande, d’un collecteur de condensat et d’autres composants. C’est une cuisinière polyvalente adaptée pour bouillir, rôtir, rôtir, mijoter, frire, cuire, cuire à la vapeur et faire du yaourt.

L’utilisation de produits augmente en raison de produits capables de cuire une grande quantité d’aliments en même temps avec un minimum d’effort dans un temps limité, augmentant les coûts d’électricité et sensibilisant aux économies d’énergie, échappant à la consommation d’emballages en plastique à haute teneur calorique et commodité. La nourriture pour les repas à domicile, l’augmentation du niveau de revenu disponible des personnes ainsi que l’augmentation de la main-d’œuvre et l’évolution des modes de vie des consommateurs sont quelques-uns des facteurs clés et importants susceptibles de stimuler le marché multifonctionnel au cours de la période de croissance prévue du marché des ustensiles de cuisine 2021 -20208.

Étendue du marché mondial des multicuiseurs et taille du marché

Le marché Multicuiseur est segmenté en fonction du quartz, du matériau, de l’application, de l’utilisation finale, du canal de vente, du produit et du type. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des multicuiseurs est divisé en 4 pintes ou moins de puissance, 5 pintes de puissance, 6 pintes de puissance et 7 pintes de puissance ou plus selon la pinte.

Sur la base des matériaux, le marché des multicuiseurs est segmenté en acier inoxydable , aluminium, céramique, verre et aluminium anodisé à la main.

En fonction de l’application, le marché des cuiseurs à riz multifonctionnels est segmenté en ébullition, rôtissage, friture et rôtissage.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des multicuiseurs est segmenté en domestique/résidentiel et commercial. Le segment commercial est subdivisé en hôtels, restaurants et cafétérias.

Analyse du marché des cuiseurs à riz multifonctionnels par pays

Le marché Multicuiseur et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, trimestre, matériau, application, utilisation finale, canal de vente, produit et type mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Multicuiseur comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA ) , le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des multicuiseurs en raison de la forte demande pour les meilleurs cuiseurs à riz de la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’évolution demande de logement. normes et les horaires chargés des gens de la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des cuiseurs à riz multifonctions

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des multicuiseurs sont Koninklijke Philips NV, Electrolux Professional et Whirlpool Bathtubs. SAMSUNG, TTK PRESTIGE LIMITED, GROUPE GLEN DIMPLEX. Daktronics Corporation, General Electric Company. Electronique LG. Panasonic Corporation d’Amérique du Nord. Miele & Cie. KG, Gree India Electric, Sony Corporation, Murphy Richards, Ustensiles de cuisine . Breville Pty Ltd, Tefal, BRG Appliances Ltd, Culinary Arts, Lakeland et d’autres entreprises nationales et internationales.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

