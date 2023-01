Le marché des motos électriques atteindra 57,44 milliards USD dans le monde d’ici 2029, taille, part, segmentation, tendance, demande future, fabricants et analyse de l’expansion de l’industrie

Ce rapport met en lumière l’environnement de l’industrie qui comprend des facteurs tels que les politiques commerciales provinciales, les obstacles à l’entrée sur le marché, ainsi que les préoccupations sociales, politiques et réglementaires susceptibles d’affecter la croissance du marché à l’avenir. En outre, les développements rapides au sein de l’industrie sont également inclus dans ce rapport. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous les paramètres importants du marché effectuée par les experts. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Cependant, les coûts élevés encourus pour la mise en œuvre, la maintenance et la mise à niveau des services devraient limiter la croissance de ce marché.

Rapport de recherche sur le marché des motos électriques 2022 »fournit un outil unique pour évaluer le marché, mettre en évidence les opportunités et soutenir la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport reconnaît que dans cet environnement concurrentiel et en évolution rapide, des informations marketing à jour sont essentielles pour surveiller les performances et prendre des décisions critiques pour la croissance et la rentabilité. Il fournit des informations sur les tendances et les développements, et se concentre sur les marchés et les matériaux, les capacités et les technologies et sur l’évolution de la structure des motos électriques.

Le rapport sur les motos électriques offre des données remarquables ainsi que des prévisions futures et une analyse approfondie du marché aux niveaux international et régional. Les autres modèles de données utilisés pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse chronologique du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Ce rapport d’activité étudie les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui se sont avérées utiles pour développer des stratégies de production pour l’industrie. Le rapport marketing à grande échelle sur les motos électriques couvre les parts de marché pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande des motos électriques, qui était de 31,5 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 57,44 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision. « 48–60 Volt » représente le plus grand segment de tension sur le marché des motos électriques, en raison de la pénétration croissante des deux-roues électriques, en particulier dans les économies développées. Le rapport sur le marché des motos électriques couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des motos électriques @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-electric-motorcycles-market

Synthèse du marché :

Les motos électriques gagnent de plus en plus en importance en raison des problèmes et des préoccupations croissants en matière de conservation de l’environnement. Les motos électriques ont un taux de pénétration lent dans les économies en développement, cependant, le rythme de pénétration s’améliore. American Honda Motor Co., Inc, GOVECS, Ampere Vehicles et Suzuki sont les principaux acteurs opérant sur ce marché.

Définition du marché

D’après le nom lui-même, il est clair que les motos électriques sont les deux-roues qui fonctionnent à l’énergie électrique lorsqu’elles sont converties en énergie mécanique plutôt qu’au carburant. Les motos électriques sont des solutions automobiles rechargeables et écologiques. Aussi connues sous le nom de vélos électriques, les motos électriques sont construites avec des cadres solides en métal et en fibres qui sont combinés avec des composants mécaniques et électroniques.

MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision 2022 à 2029

Année de base 2021

Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014)

Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

KTM Sportmotorcycle GmbH

Yamaha Motor Co., Ltd.

GenZe de Mahindra

Bavarian Motor Works SA

Energica Motor Company

Terra Motors Inde Pvt. Ltd

Motos de la victoire

Amego Véhicules Électriques Inc

Harley Davidson

Zéro Motos

Plus rapide inc.

American Honda Motor Co., Inc.

GOUVÈCS

Véhicules Ampères

Suzuki

Scénario de marché des motos électriques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des motos électriques connaît une croissance significative dans les économies en développement au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de facteurs tels que l’allégement fiscal sur les véhicules respectueux de l’environnement, le faible coût d’entretien des véhicules électriques (EV), la hausse population entraînant des embouteillages, sensibilisant davantage les consommateurs au changement climatique, ce qui contribuera à renforcer la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des motos électriques ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des motos électriques en Amérique du Nord au cours de la période de prévision 2020-2027. Les nouveaux rapports d’études de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des motos électriques.

Segmentation clé de l’industrie : motos électriques

Le marché mondial des motos électriques est segmenté en fonction de la gamme de véhicules, du type de batterie, de la tension et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Gamme de véhicules

En dessous de 75 milles

75–100 milles

Au-dessus de 100 milles

Sur la base de l’autonomie des véhicules, le marché des motos électriques a été segmenté en moins de 75 milles, 75 à 100 milles et plus de 100 milles.

Type de batterie

Li-ion

Plomb-acide

Nickel-hydrure métallique

Sur la base du type de batterie, le marché des motos électriques a été segmenté en Li-ion, plomb-acide et hydrure métallique de nickel.

Tension

En dessous de 24 volts

24–48 V

48–60 volts

Au-dessus de 60 volts

Sur la base de la tension, le marché des motos électriques a été segmenté en moins de 24 volts, 24–48 volts, 48–60 volts et plus de 60 volts.

Application

Courses

Trajet quotidien

Utilisation hors route

Autres

Sur la base de l’application, le marché des motos électriques a été segmenté en course, trajet quotidien, utilisation hors route et autres.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-motorcycles-market

Étendue du marché des motos électriques

Le marché des motos électriques est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Les motos électriques sont des motos électriques ou des vélos électriques, construits avec des cadres solides en métal et en fibre qui sont combinés avec des composants mécaniques et électroniques. Ils sont couramment utilisés dans des activités telles que les trajets quotidiens, le vélo, le tout-terrain et d’autres utilisations.

Quelle région du marché devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision ?

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la prise de conscience croissante des avantages des véhicules électriques, de l’augmentation du revenu personnel disponible, de la demande croissante de scooters électriques abordables pour les déplacements sur de courtes distances et de l’adoption croissante des technologies intelligentes.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2020, CAKE 0 Emission AB s’est associé à Polestar, ce qui a permis à l’entreprise CAKE de fabriquer et de distribuer les nouveaux modèles de ses motos électriques en utilisant les points de vente de Polestar dans la région européenne, faisant croître la moto électrique dans cette région.

En 2020, BattRE Electric Mobility a lancé un e-scooter IoT avec des fonctionnalités telles que l’assistance à la navigation, les statistiques de conduite, les diagnostics à distance, l’alarme antivol, les alertes d’appel du compteur de vitesse et les suggestions de comportement de conduite.

En juin 2021, Lance Powersports Inc., un fabricant de deux-roues électriques, a lancé sa dernière gamme sur le marché philippin.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des motos électriques jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Marché par Marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Parcourez plus d’informations sur le rapport d’étude de marché sur les motos électriques activé avec les tableaux et chiffres respectifs @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-electric-motorcycles-market

Quelques offres de rapports notables :

– Nous vous fournirons une analyse de la mesure dans laquelle le marché mondial des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail acquiert des caractéristiques commerciales ainsi que des exemples ou des instances d’informations qui vous aideront à mieux le comprendre.

– Nous aiderons également à identifier les conditions générales / standard, telles que les offres, la solvabilité, la garantie et autres pour l’industrie du marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail.

– De plus, ce rapport vous aidera à identifier les tendances pour prévoir les taux de croissance du marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail.

– Le rapport analysé prévoira la tendance générale de l’offre et de la demande sur le marché du marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail.

Dynamique du marché des motos électriques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance des investissements en recherche et développement pour ouvrir la voie aux innovations

Le nombre croissant de collaborations stratégiques sur le marché a entraîné une augmentation des fonds à allouer à la croissance et au développement de technologies/machines avancées et automatisées. De plus, la croissance du niveau d’investissement dans les compétences en recherche et développement ouvrirait la voie aux innovations relatives aux moteurs électriques.

Deux-roues pour stimuler la demande et l’offre dans les pays émergents

Le taux de production croissant des deux-roues tels que les motos et les scooters élargira encore le champ de croissance du marché. Bien que la pénétration soit extrêmement faible à 0,8 % en Inde, il existe une grande marge de croissance à l’avenir. De plus, l’augmentation du taux de trafic et les problèmes de congestion du trafic induisent une croissance de la demande de véhicules électriques.

Croissance et expansion de l’industrie automobile pour présenter de nombreuses opportunités

En raison de la croissance économique mondiale, il existe un énorme potentiel de croissance pour l’industrie automobile et des transports. Les principaux fabricants se concentrent de plus en plus sur l’application de technologies de pointe qui élargiront le champ de la croissance. En outre, l’industrie automobile indienne devrait enregistrer une forte croissance après s’être remise des effets de la pandémie de COVID-19.

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation stimulent la croissance de la valeur marchande. Les préoccupations croissantes en matière de conservation de l’environnement, les progrès technologiques croissants dans la technologie de fabrication et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres déterminants de la croissance du marché. En outre, les progrès de la technologie de fabrication offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les réglementations strictes imposées sur les émissions des véhicules étendront encore la croissance future du marché.

Des coûts élevés pour limiter l’ampleur de la croissance à long terme

Les coûts élevés associés à l’investissement initial ralentiront le taux de croissance du marché à long terme. De plus, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement créeront des obstacles pour le marché. Le prix élevé des batteries est une autre source de préoccupation pour le marché.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement menaceront la croissance sans précédent de la demande du marché

Avec le nombre croissant de restrictions dans le monde en raison de la pandémie, la demande et l’offre de matériaux pour batteries ont été touchées. En outre, les fluctuations des prix des matières premières couplées à la pénurie de disponibilité de la substance brute s’avéreront être un inconvénient pour le marché. Par conséquent, cela mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché.

De plus, le manque de sensibilisation dans les régions sous-développées et la disponibilité à grande échelle d’alternatives freineront la croissance du marché. Le manque d’infrastructures solides dans les économies arriérées, le manque de stations payantes dans les économies en développement et les problèmes de normes de conception et de performance mettront également à l’épreuve le taux de croissance du marché.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail:

Le rapport examine comment le marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail se développera à l’avenir.

Étudier diverses vues du marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter.

Analyser le type de produit susceptible de contrôler le marché et les régions susceptibles de connaître le développement le plus rapide au cours de la période de prévision

Identifiez les nouveaux développements, les parts de marché du marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

Paysage concurrentiel comprenant la part de marché des principaux acteurs ainsi que les stratégies clés acceptées pour la croissance au cours des cinq dernières années

Profils complets des entreprises couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements actuels, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché du marché des motos électriques pour l’industrie de la vente au détail

Pour obtenir un rapport de recherche détaillé, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-electric-motorcycles-market

Explorez plus de rapport par DBMR :

Marché des scooters électriques / cyclomoteurs et motos électriques , par type (plomb-acide scellé, lithium-ion), distance parcourue (moins de 75 milles, 75 à 100 milles, supérieure à 100 milles), type de véhicule (E-Scooter / cyclomoteur, E -Moto), Type de tension (36V, 48V, 60V, 72V), Type de technologie (Plug-In, Batterie) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-e-scooter- marché-des-cyclomoteurs et des motos électriques

Marché des vêtements de moto , par type de produit (chaussures, casques, gants, genouillères, vestes, pantalons, couches de base, autres), matériau (cuir, textile), canal de distribution (hors magasin, construit en magasin), utilisateur final (sur -Vêtements de motos de route, vêtements de motos tout-terrain), – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-motorcycle-apparel-market

Marché de la moto connectée , par service d’appel (appel d’urgence (ECALL), appel de dépannage (BCALL), appel d’information (ICALL)), service (assistance à la conduite, infodivertissement, sécurité, gestion des véhicules et télématique, assurance), matériel (embarqué, connecté) , Type de communication (Véhicule – à – Véhicule (V2V), Véhicule – à – Infrastructure (V2I)), Type de réseau (Cellulaire V2X (C-V2X), Communication dédiée à courte portée (DSRC)), Type de propulsion (Moteur électrique, Interne moteur à combustion), technologie (données de partage de trajet, navigation, recharge), fournisseur de services (tiers, fabricant d’équipement d’origine (OEM)), utilisateur final (privé, commercial), – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 https://www .databridgemarketresearch.com/reports/global-connected-motorcycle-market

Marché des motos par type (moto ICE, Scoters, motos, motos légères, motos de sport, cyclomoteurs et motos électroniques, motos pour handicapés), application (course, trajet quotidien, utilisation hors route, autres), tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-motorcycles-market

Marché de la chaîne d’entraînement de moto, par types de motos (standard, cruiser, sports et tout-terrain), types de type de chaîne (chaîne à roulement standard, chaîne à joints toriques et chaîne à anneaux X), capacité du moteur (jusqu’à 150 CC, 151-300 CC, 301-500 CC et au-dessus de 500 CC), type de matériau (acier doux, acier moulé et fonte), canal de distribution (en ligne et hors ligne), canal de vente (fabricants d’équipement d’origine (OEM) et marché secondaire), tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-motorcycle-drive-chain-market

Marché des batteries au plomb pour motos , par type de véhicule (motos, scooters), canal de vente (OEM, marché secondaire), type de produit (batterie VRLA, batterie ventilée, autres tendances et prévisions de l’industrie des batteries jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/ rapports/mondial-moto-plomb-acide-batterie-marché

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- corporatesales@databridgemarketresearch.com