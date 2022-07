Le marché des moteurs HVAC devrait connaître une croissance incrémentielle en 2022-2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des moteurs CVC de Reports and Data est une enquête approfondie qui fournit un aperçu à l’échelle de l’industrie des modèles de croissance existants et émergents, une analyse des utilisateurs finaux et d’autres données clés qui ont été testées et validées par des experts et des professionnels de l’industrie. Le rapport examine le marché en termes d’importance, de part, de taille, de demande et d’offre, de modèles, de paysage concurrentiel, d’analyse de la chaîne industrielle et d’autres facteurs importants. Le rapport fournit également une perspective détaillée des forces motrices et restrictives de l’industrie, ainsi que des facteurs micro et macroéconomiques qui devraient influencer son développement.

Principaux acteurs – Baldor Marathon Electric Motors, US Motors, Fasco Motors, Genteg Motors, ABB, Rockwell Automation Incorporation, Nidec Corporation, Regal –Beloit Corporation, Johnson Electric Holdings Limited, Emerson Electric Corporation, W.Grainger, Inc., EM&S, Century , Acme-Miami, Dayton, Bell et Gossett, Morrill, Moteurs électriques et espèces, WEG, Ingersoll-Rand Plc, Mitsubishi Electric, Danfoss

Aperçu du marché:

La croissance des revenus du marché mondial des moteurs HVAC est considérablement stimulée par la sensibilisation croissante aux avantages des moteurs HVAC dans le monde. Les systèmes CVC gèrent le refroidissement, le chauffage et la circulation de l’air entre les environnements extérieurs et intérieurs dans les environnements commerciaux, résidentiels ou industriels. Les moteurs électriques remplissent des fonctions essentielles au sein de ces systèmes, telles que le fonctionnement des pompes, des ventilateurs et des compresseurs. Les moteurs électriques peuvent être de différentes tailles, des petits moteurs utilisés dans les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs aux gros moteurs fonctionnant dans de grandes unités de fabrication comme les fours. Les systèmes CVC sont nécessaires dans les bureaux et les usines pour contrôler les coûts de refroidissement et de chauffage, en particulier lorsque l’assemblage est important et nécessite des zones de température distinctes dans tout le bâtiment,

L’adoption des technologies numériques par les entreprises pétrolières, gazières et chimiques a été principalement alimentée par des économies de coûts et une plus grande fiabilité. De nombreuses organisations dans ces domaines ont vu d’excellents avantages de la détection avancée du marché, de l’optimisation opérationnelle améliorée et de l’utilisation étendue des simulations « in silico ». Les technologies numériques existantes des entreprises ont fourni un avantage avec l’entrée brutale du COVID-19 et l’arrêt des installations et des chantiers qui l’a accompagné, mais elles étaient souvent insuffisantes pour le niveau de travail à distance et de cybersécurité qui était soudainement requis.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le rapport est rédigé avec l’aide d’analystes du secteur, de la segmentation du marché et de la collecte de données afin d’aider les lecteurs à prendre des décisions commerciales rentables. Le rapport comprend une base de données complète des avancées techniques et des produits. Il fournit également des informations sur les taux de croissance et la valeur marchande, ainsi qu’un examen approfondi des segments de marché de niche. Le rapport fournit des conseils stratégiques aux nouveaux arrivants et aux entreprises existantes sur la façon de prendre des décisions commerciales rentables et éclairées.

Le marché des moteurs HVAC a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la répartition régionale et les progrès du marché Moteurs HVAC.

Saisissez Outlook :

Refroidisseur

Moteurs de tour de refroidissement

Moteurs de ventilateur et de soufflante

Condenseur et moteurs de ventilateur

Moteur de mise à la terre de l’arbre

Perspectives d’application :

Unitaire

fourneau

WSHP

Climatiseur

Pompe à chaleur

Ventilateur

Traitement de l’air

Unité terminale alimentée par ventilateur

