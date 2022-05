Le marché des moteurs électriques à courant continu devrait atteindre 23 639,4 millions de dollars américains d’ici 2028

Adoption de moteurs à courant continu sans balais dans la fabrication de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des moteurs électriques à courant continu jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, vitesse et application», le marché devrait passer de 12 968,5 millions de dollars américains en 2021 à 23 639,4 dollars américains. millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,0 % de 2021 à 2028.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des moteurs électriques à courant continu – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00014525/

L’industrie automobile mondiale se tourne vers la mobilité électrique en raison des progrès substantiels de la technologie des véhicules électriques. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes mondiales de voitures électriques représentaient 7,2 millions en 2019, dépassant le record de ventes de 5,1 millions en 2018. Selon l’AIE, en 2019, les voitures électriques représentaient 2,6 % des ventes mondiales de voitures et ~1 % des stocks automobiles mondiaux, ce qui représente une augmentation de 40 % chaque année. Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires grâce aux avancées technologiques dans les deux/trois roues, les bus et les camions électriques. La demande de véhicules électriques est également alimentée par les développements de la technologie des batteries qui réduisent les coûts des batteries et augmentent la vitesse de charge. Ces facteurs devraient propulser la demande de moteurs à courant continu sans balais au cours de la période de prévision. Aussi,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des moteurs électriques à courant continu

La pandémie de COVID-19 a perturbé diverses industries, telles que l’automobile, l’électronique grand public et les fabricants d’équipements industriels. Plusieurs initiatives gouvernementales, notamment les restrictions de voyage et la distanciation sociale, ont provoqué la fermeture temporaire d’unités de fabrication des usines de production fonctionnant avec une capacité moindre, ce qui a eu un impact négatif sur le marché des moteurs électriques à courant continu au cours des premier et deuxième trimestres de 2020. Cependant, avec la normalisation de la conjoncture économique activités, des campagnes de vaccination élevées et une réduction des cas de COVID-19 dans le monde, les usines ont repris leurs activités à partir du troisième trimestre 2020, réduisant ainsi l’impact de la pandémie de COVID-19.

Obtenez la dernière analyse COVID-19 sur ce marché @ https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00014525/

Le marché des moteurs électriques à courant continu est segmenté en fonction du type, de la vitesse, de l’application et de la géographie. Selon le type, le marché est divisé en moteurs CC à balais et moteurs CC sans balais. En fonction de la vitesse, le marché est segmenté en faible (moins de 1 000 tr/min), moyen (1 001 à 25 000 tr/min) et élevé (au-dessus de 25 000). Par application, le marché des moteurs électriques à courant continu est segmenté en machines industrielles, automobile et transport, équipement CVC, aérospatiale et défense, appareils électroménagers et autres. Sur la base de la géographie, le marché des moteurs électriques à courant continu est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale.

Johnson Electric Holdings Limited, Nidec Corporation, Siemens AG, AMETEK Inc. et ABB Ltd sont quelques acteurs clés opérant sur le marché des moteurs électriques à courant continu. Plusieurs acteurs importants du marché ont été analysés au cours de cette étude pour obtenir une vision globale du marché et de son écosystème.

Aperçu du marché des moteurs électriques à courant continu

Adoption croissante de la croissance du marché des moteurs à courant continu sans balais

Les moteurs à courant continu sans balais gagnent en popularité en raison de leurs avantages, tels que l’efficacité énergétique, le régime élevé, le faible bruit, le couple élevé et l’efficacité de fonctionnement accrue. L’automatisation industrielle progressive et l’utilisation croissante de petits gadgets électroniques propulsent la demande de moteurs à courant continu sans balais. Les sèche-mains, les instruments chirurgicaux, les ventilateurs, les pompes, les compresseurs et les appareils électroménagers utilisent des moteurs CC sans balais. L’adoption de ces moteurs se développe dans diverses industries, telles que l’agriculture, la médecine, la santé et l’automobile, en raison de l’augmentation de la population urbaine et de la sensibilisation croissante aux produits respectueux de l’environnement. Le gouvernement britannique a dépensé 252,9 milliards de dollars américains en soins de santé en 2018. En raison de ces investissements gouvernementaux accrus dans le secteur de la santé dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Inde,

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00014525/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Email Id : sales@theinsightpartners.com