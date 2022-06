Le marché des moteurs de traction ferroviaire devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire devrait passer de 33,1 milliards USD en 2021 à 47,2 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 4,1 % de 2022 à 2030 . Les moteurs de traction sont des moteurs électriques à courant alternatif ou à courant continu qui fournissent de l’énergie pour entraîner les locomotives. De plus, ces moteurs offrent une grande durabilité et des performances robustes, grâce à une puissance élevée et une susceptibilité mécanique supérieure aux charges utiles lourdes. . Les moteurs de traction nécessitent une puissance élevée pour fournir le couple requis pour déplacer les roues, ce qui se traduit par des conceptions compactes, des rapports puissance/poids efficaces et un refroidissement efficace des moteurs de traction. Ainsi, les moteurs couple ont une ondulation de couple minimale, un bruit et des vibrations réduits, une efficacité supérieure et des capacités de refroidissement efficaces grâce à une ventilation ouverte ou forcée.

La baisse des émissions, la hausse du prix des matériaux utilisés pour la production, les faibles coûts de fabrication et de maintenance et les coûts d'investissement élevés sont les facteurs importants qui auraient un impact sur la croissance du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire.

Définition du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire

Un moteur de traction dans les chemins de fer constitue un moteur électrique qui convertit l’énergie électrique en énergie de couple et est relié à un arbre, ce qui entraîne un mouvement linéaire. Les moteurs de traction sont généralement utilisés pour propulser des véhicules lourds tels que les chemins de fer, les machines industrielles et les locomotives, entre autres, en raison du poids élevé de l’automobile.

Dynamique du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire

Drivers : Réduction de la perte de performance

L’application de moteurs de traction dans les chemins de fer facilite l’application de la puissance aux roues de la locomotive, ce qui entraîne un ralentissement initial de l’automobile. Ensuite, une puissance supérieure ultérieure est appliquée pour atteindre une plus grande vitesse. En conséquence, la sécurité de la cargaison ou des passagers et de l’équipage à bord de la locomotive n’est pas compromise, ce qui garantit un transport sécurisé des marchandises. De plus, la réduction du bruit, la minimisation des vibrations à un couple plus élevé, l’accélération et la décélération douces des moteurs de traction minimisent les dommages pendant la performance. Ainsi, la réduction des pertes de performances des moteurs de traction devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Contraintes : Coût d’investissement élevé

En raison de la durabilité élevée, de la conception compacte et de la fiabilité des moteurs de traction, les processus impliqués dans la conception ainsi que la fabrication des moteurs de traction nécessitent une technologie et un équipement de pointe. De plus, l’optimisation et la personnalisation de ces moteurs de traction pour mieux s’adapter à l’application nécessitent une expertise technique supérieure, ce qui augmente encore le coût de production des moteurs de traction. Ainsi, les coûts d’investissement élevés associés au développement et au déploiement des moteurs de traction devraient entraver la croissance.

Segmentation du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire

L’étude classe le marché des moteurs de traction ferroviaire en fonction de la technique et du type aux niveaux régional et mondial .

Par technique Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Moteur de traction à courant continu

Moteur de traction à courant alternatif

Moteur de traction à courant alternatif synchrone

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Locomotive Diesel

Unité multiple électrique

Locomotive électrique

Locomotive électrique diesel

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des moteurs de traction à courant alternatif devrait représenter la plus grande part de marché, par technique

Sur la base de la technique, le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire est divisé en moteur de traction à courant continu, moteur de traction à courant alternatif et moteur de traction synchrone à courant alternatif. En 2021, le moteur de traction à courant alternatif détenait la plus grande part de marché de 45,2 % sur le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire. Le développement d’équipements et de dispositifs électroniques de haute puissance et supérieurs a conduit à la production de moteurs de traction à courant alternatif capables de fonctionner à des fréquences variables. Les moteurs de traction à courant alternatif convertissent la sortie de l’alternateur en courant continu, puis à nouveau en courant alternatif variable de fréquence variable, alimentant les moteurs de traction à courant alternatif et offrant une adhérence supérieure entre les roues et les chenilles. En fonction des moteurs utilisés pour la traction tels que asynchrones ou à induction, il peut être conçu et fabriqué pour des machines spécifiques à des applications et pour l’automobile. Le couple appliqué sur les moteurs et, par conséquent, la vitesse de l’automobile est contrôlé par la fréquence variable utilisée pour alimenter les moteurs de traction.

L’ Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,8 % sur la période de prévision. Après l’Europe, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période projetée. En Amérique du Nord, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché sur le marché des moteurs de traction ferroviaire. Alors que le Mexique est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des moteurs de traction ferroviaire. Les besoins en transport des ports aux entrepôts et la demande des locomotives électriques devraient stimuler la demande du marché des moteurs de traction en Amérique du Nord à l’avenir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire

Les entreprises leaders sur le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire devraient connaître une croissance considérable, en particulier en Asie-Pacifique en raison de la forte demande de progrès technologique. Les principaux acteurs du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire sont :

