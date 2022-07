Le marché des moteurs de roue enregistrera une croissance régulière de 2022 à 2030

Le marché mondial des moteurs de roue représente XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La préférence croissante pour les systèmes intégrés aux roues par rapport aux systèmes conventionnels et l’adoption de véhicules électriques et hybrides stimulent la croissance du marché. Cependant, le manque d’infrastructures associées aux services de recharge des véhicules dans les pays développés et en développement. De plus, l’introduction de moteurs de roue à la pointe de la technologie offre de nombreuses opportunités.

Les systèmes de moteurs intégrés aux roues sont utilisés pour contrôler indépendamment la vitesse de rotation des roues individuelles, tout en transmettant directement l’élan aux pneus sans intervention de l’arbre de transmission. Le moteur intégré à la roue aide à fournir du couple au pneu associé et génère plus de puissance pour améliorer l’efficacité d’un véhicule.

Sur la base du type de moteur, le segment de moteur à flux radial pris en compte est le type de moteur le plus couramment adopté pour les moteurs de roue car le rotor peut être directement fixé à la roue. De plus, dans les moteurs à flux radial, la conception du rotor externe est environ 15% plus légère que la machine à rotor interne, qui génère le même couple en raison de leur diamètre d’entrefer plus long.

Par géographie, l’Asie-Pacifique est le principal marché des moteurs-roues. La Chine est le plus grand marché car le gouvernement chinois apporte un soutien massif à l’électrification des véhicules. La croissance des ventes de véhicules électriques entraînera une augmentation des ventes de moteurs-roues car seuls les véhicules électriques sont équipés de moteurs-roues.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché des moteurs à roues incluent Schaeffler, YASA, Elaphe Ltd, NSK, ECOmove, e-Traction, TM4, Ziehl-Abegg, Printed Motor Works, NTN, Protean Electric, BMW, Volkswagen, Nissan Motor Corporation et BYD.

Types de puissance de sortie couverts :

• Jusqu’à 60 KW

• 60 à 90 KW

• Au-dessus de 90 KW

Types de moteur couverts :

• Moteur à flux radial

• Moteur à flux axial

Types de propulsion couverts :

• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

• Véhicule électrique hybride (HEV)

• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)

• Véhicule électrique à batterie (BEV)

Types de refroidissement couverts :

• Refroidissement par liquide

• Refroidissement par air

Types de véhicules couverts :

• Véhicules utilitaires (CV)

• Voitures de tourisme (PC)

• Véhicules électriques

Composants couverts :

• Système de freinage régénératif

• Roulements de roue

• Rotor et stator

• Suspension

Régions couvertes :