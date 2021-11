Le marché des moteurs de fenêtre automobile assistera à une exponentiation de sa courbe de croissance entre 2019 et 2029

Marché des moteurs de fenêtre automobile : introduction

Le moteur de vitre automobile assure une ouverture confortable et une fermeture sûre des vitres d’un véhicule. Un moteur de vitre automobile abaisse et relève électroniquement la vitre d’un véhicule. Le moteur de fenêtre automobile moderne a un faible poids et émet un faible son lorsqu’il est opérationnel et est devenu une norme parmi les fabricants.

Ils sont également équipés d’un capteur électronique de retour de position pour un meilleur fonctionnement et pour améliorer le retour du moteur. Par type de capacité de moteur, le moteur de vitre automobile 12 volts DC offre une densité de puissance et des options d’emballage compactes tandis que le moteur de vitre automobile 24 volt DC offre une densité de puissance élevée et des avantages d’économie d’espace.

En raison de ces caractéristiques, le moteur de fenêtre 12 volts DC est plus préféré dans les voitures compactes et 24 volts dans les voitures de luxe.

Marché des moteurs de vitres automobiles : dynamique

La demande de moteurs de vitres automobiles dépend directement de la croissance de l’industrie automobile. L’épuisement des réserves de pétrole, l’augmentation des prix du pétrole brut et les préoccupations croissantes concernant le réchauffement climatique ont entraîné une inclinaison croissante des consommateurs pour les véhicules électriques, ce qui devrait avoir un impact direct sur le marché des vitres automobiles.

La tendance croissante des consommateurs à disposer de fonctionnalités avancées telles que les vitres électriques par rapport aux vitres à commande manuelle est également l’un des principaux facteurs moteurs du marché. En outre, l’augmentation des dépenses par habitant parmi les consommateurs de la classe moyenne devrait stimuler la demande pour le marché des moteurs de vitres automobiles.

De nombreux fabricants se concentrent sur la fabrication de l’ensemble du lève-vitre en tant que système au lieu d’acheter ses composants auprès de divers fournisseurs afin de réduire les coûts de fabrication globaux et d’améliorer les marges bénéficiaires. Cela devrait devenir une tendance importante sur le marché des moteurs de vitres automobiles.

Selon l’OCIA, la production mondiale de véhicules automobiles était d’environ 94,2 millions d’unités en 2018, ce qui a diminué de 1% par rapport à 2017. La baisse des ventes automobiles dans le monde, en raison du ralentissement économique dans les principaux pays en développement, devrait restreindre le marché des portes-fenêtres automobiles. croissance dans une certaine mesure.

Marché des moteurs de fenêtre automobile: segmentation

base du type de moteur

Moteur 12 volts CC

Moteur 24 volts CC

base du type de véhicule

Voitures de tourisme (PC)

Compact

Luxe

Taille moyenne

SUV

Véhicule commercial

VUL

VHC

base du canal de vente

OEM (fabricant d’équipement d’origine)

Marché secondaire

Marché des moteurs de vitres automobiles : perspectives régionales

L’augmentation du parc de véhicules en Amérique du Nord devrait créer des opportunités substantielles pour le moteur de vitre automobile, en particulier dans le segment du marché secondaire. L’Europe est connue pour avoir adopté des technologies de pointe dans l’industrie automobile, en particulier des fonctionnalités liées à l’augmentation des fonctionnalités de sécurité des véhicules.

Cela est également motivé par des réglementations gouvernementales strictes et une forte sensibilisation des consommateurs aux fonctionnalités haut de gamme des véhicules. Ces facteurs devraient stimuler la demande de marché des moteurs de vitres automobiles dans la région.

La Chine devrait avoir une part de marché proéminente sur le marché des moteurs de vitres automobiles en raison de la production de véhicules automobiles surdimensionnés dans la région. Selon l’OCIA, on estime que l’Asie-Pacifique détient environ un tiers de la production de véhicules automobiles dans le monde, ce qui devrait créer une demande importante pour le marché des moteurs de vitres automobiles dans un avenir prévisible.

Le marché des moteurs de vitres automobiles au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance lente par rapport aux autres régions en raison de la faible adoption de la technologie et de la croissance économique capricieuse de la région.

Marché des moteurs de vitres automobiles : acteurs clés

Voici la liste de certains des principaux acteurs du marché des moteurs de vitres automobiles :

Joueurs clés

SOCIÉTÉ DENSO

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Robert Bosch GmbH

MABUCHI MOTOR CO., LTD

AISIN SEIKI Co., Ltd.

Groupe Antolin

Magna International Inc.

VALEO SERVICE

Johnson Électrique

DY Auto

Hi-Lex Corporation

Ningbo Hengte Auto Parts Co., Ltd.

