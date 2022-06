Le marché des moteurs au gaz naturel devrait enregistrer 7,04 milliards USD et croître à un TCAC de 4,90 % en 2022-2029

Définition du marché

Un moteur à combustion interne qui fonctionne avec des combustibles gazeux comme le gaz de houille, le gaz de production, le biogaz , le gaz de décharge et le gaz naturel est un moteur à gaz. Le gaz naturel est également plus efficace que l’essence en termes d’efficacité énergétique. Il a une teneur en hydrocarbures plus faible et un indice d’octane plus élevé, ce qui favorise la combustion et l’efficacité du moteur.

Le marché mondial des moteurs au gaz naturel était évalué à 4,80 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,04 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,90 % en 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Téléchargez un échantillon de ce rapport Premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-natural-gas-engine-market&Rohit Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, diverses avancées technologiques ont permis de produire les meilleures versions de moteurs à gaz, ce qui a énormément profité au marché des moteurs à gaz. De plus, le marché connaît également une énorme demande pour une technologie de production d’énergie propre et efficace, ce qui augmente encore la croissance globale du marché. Par conséquent, ces facteurs aideront le marché à gagner du terrain au cours de la période de prévision.

Un rapport d’étude de marché international sur les moteurs à gaz naturel est une analyse de fond complète de cette industrie, y compris une évaluation du marché parental. Le rapport d’activité est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport de marché aide également à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des affaires rentables. Ce rapport de l’industrie donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport marketing de Natural Gas Engine contient les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent réaliser une analyse approfondie de cette industrie et des tendances futures.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Moteur au gaz naturel

Le paysage concurrentiel du marché des moteurs au gaz naturel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des moteurs à gaz naturel.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des moteurs au gaz naturel sont

Caterpillar (États-Unis)

Wärtsilä (Finlande)

Rolls-Royce plc (Royaume-Uni)

Volkswagen (Allemagne)

Siemens (Allemagne)

LEAP ON (États-Unis)

Cummins Inc., (États-Unis)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japon)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)

Ningbo CSI Power & Machinery Group Co., Ltd. (Chine)

IHI Power Systems Co., Ltd. (Japon)

JFE Engineering Corporation (Japon)

Liebherr (Allemagne)

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)

ENF Ltd., (Chine)

R Schmitt Enertec GMBH (Allemagne)

Société nationale chinoise du pétrole (Chine)

Fairbanks Morse Defense (États-Unis)

Baudouin (France)

Explorez le rapport complet avec la table des matières et la liste des chiffres : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-natural-gas-engine-market?Rohit

Impact du COVID-19 sur le marché des moteurs au gaz naturel

L’expansion mondiale du coronavirus a eu un certain nombre de conséquences négatives pour les grandes entreprises de production et de fabrication du monde entier. Les principaux secteurs les plus touchés sont l’hôtellerie, l’aviation, la fabrication, le pétrole et le gaz. Les secteurs de la santé et de la médecine, en revanche, ont connu une bosse. Les règles, le soutien et l’assistance du gouvernement ont été fournis sous la forme de réglementations, de subventions, d’allocations budgétaires pour des régions spécifiques, etc. L’épidémie a également touché le secteur mondial qui utilise des sources d’énergie renouvelables. La réalité selon laquelle cette activité dépend des importations ne peut être ignorée. La Chine est le premier exportateur mondial. Le système de la chaîne d’approvisionnement a été gravement touché. Des sujets similaires sont abordés dans la recherche mondiale sur l’industrie des moteurs à gaz.

Développement récent

En septembre 2021, le gouvernement gabonais avait signé un accord de concession avec Wärtsilä (Finlande) et Gabon Power Company (GPC), filiale du Fonds souverain de la République gabonaise (FGIS), pour le développement, la fourniture, la construction, l’exploitation, et maintenance d’une centrale à gaz de 120 MW. Ce projet contribuera à combler l’écart, et environ 600 000 personnes bénéficieront d’une alimentation électrique plus fiable et plus économique livrée à la SEEG. Portée du marché mondial des moteurs à gaz naturel

Le marché des moteurs au gaz naturel est segmenté en fonction de la famille de moteurs, de la puissance, de la puissance, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Famille de moteurs

Moteurs à allumage commandé

Moteur à double carburant

Injection directe haute pression

Puissance de sortie

500 KW – 800 KW

1000 KW – 2000 KW

3000 KW – 4500 KW

Puissance

Jusqu’à 1000 CV

1000&ndash

2000 CV

Au-dessus de 2000 CV

Application

Groupes électrogènes au gaz naturel

Gaz naturel Automobile

Production d’énergie décentralisée

Utilisation finale

Utilitaires

Marin

Pétrole et gaz

Fabrication

Complexes commerciaux

Les stations d’épuration des eaux usées

Hôpitaux

Exploitants de serre

L’étude incluse dans ce rapport aidera les organisations à comprendre les principales menaces et opportunités auxquelles sont confrontés les détaillants sur le marché mondial. En outre, l’étude fournit un aperçu du paysage concurrentiel ainsi qu’une analyse SWOT. Ce rapport fournit des informations détaillées sur les développements de produits ou technologiques sur le marché des moteurs à gaz naturel et un aperçu de l’impact de ces développements sur la croissance potentielle du marché.

Afin de maintenir leur suprématie dans l’industrie des moteurs à gaz naturel, la majorité des entreprises mettent actuellement en œuvre de nouvelles technologies, stratégies, innovations de produits, expansions et contrats à long terme. Après avoir passé en revue les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups qui stimulent la croissance des entreprises. Les auteurs du rapport identifient les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés de l’étude. Les grands acteurs travaillent dur pour adopter les dernières technologies afin d’obtenir un avantage stratégique sur la concurrence, car de nouvelles technologies sont régulièrement introduites.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Moteur à gaz naturel fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Acheter ce rapport Premium ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-natural-gas-engine-market?Rohit

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : corporatesales@databridgemarketresearch.com