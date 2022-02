Le marché des moteurs à microturbine d’avion devrait croître à un TCAC élevé au cours de 2022 – 2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des principaux acteurs avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Le système de propulsion est l’un des composants les plus importants du drone. Ainsi, le choix des moteurs est l’une des tâches les plus vitales dans la phase de conception d’un drone. Actuellement, la demande de moteurs à microturbines a augmenté ces dernières années. Cela est dû à une durabilité moindre des systèmes de propulsion entièrement électriques ; les moteurs à microturbine sont principalement utilisés pour les drones. De plus, les moteurs à microturbine offrent différents avantages, tels qu’un petit nombre de pièces mobiles, une taille compacte, un poids léger, des émissions réduites et une plus grande efficacité.

Principaux acteurs clés dominants :

1. AMT Netherlands B.V.

2. BF-Turbines

3. Hawk Turbine AB

4. Jet turbine Co., Ltd.

5. JetsMunt SL

6. Lambert Microturbine

7. PBS Group

8. Sentient Blue Technologies

9. Stuttgart Engineering Propulsion Technologies

10. UAV Turbines, Inc.

L’utilisation croissante des drones pour contrer les menaces de sécurité externes et internes est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des moteurs à microturbine d’avion. De plus, les faibles coûts d’exploitation et de maintenance, la portée limitée et la capacité des avions entièrement électriques sont quelques-uns des autres facteurs qui stimulent la croissance du marché des moteurs à microturbine d’avion.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des moteurs d’avion à micro-turbine. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Micromoteurs à turbine d’avion.

La recherche sur le marché des micro-turbines d’avions se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des moteurs à microturbine d’avion en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

