Le marché des montres de luxe affichera un TCAC remarquable d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, les principaux moteurs, la demande, l’analyse des opportunités et les perspectives concurrentielles

» Le rapport d’activité du marché des montres de luxe estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché des montres de luxe au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché des montres de luxe qui explique ce que sont la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et le global Les tendances de l’industrie sont. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché des montres de luxe par les principaux acteurs. Les moteurs du marché et les restrictions ont été expliquées de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché des montres de luxe.

Le marché des montres de luxe devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau des utilisateurs finaux. Il catégorise la valeur et le volume de la taille et du volume du marché mondial des montres de luxe par fabricants, type, application et région. Le rapport donne une connaissance de tous les développements récents, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés tout en donnant un synopsis de la définition du marché, des classifications et des tendances du marché. Le rapport aidera à prendre une décision concernant le marché. Le rapport fiable sur le marché des montres de luxe présente un avantage non seulement pour rivaliser mais aussi pour surpasser la concurrence.

Analyse et taille du marché des montres de luxe

La demande croissante de produits de luxe tels que les montres de luxe parmi les consommateurs pour mettre en valeur leur statut, la croissance du pouvoir d’achat et du revenu disponible des consommateurs, et l’augmentation du nombre de personnes obsédées par les marques devraient stimuler le taux de croissance du marché. En dehors de cela, la complexité croissante de l’aviation augmente l’adoption de montres de luxe pour pilotes sur mesure pour aider aux calculs aéronautiques en cours de vol, tels que la consommation de carburant et l’angle de correction du vent. De plus, la disponibilité facile des montres de luxe dans des conceptions de bracelets, des matériaux uniques, des couleurs de cadran et des thèmes contribue à la croissance du marché des montres de luxe. En outre,

Le marché mondial des montres de luxe était évalué à 7,83 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,05 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (montre analogique, montre numérique), type de sexe (homme, femme, unisexe), canal de distribution (vente au détail sur Internet, grands magasins, détaillants spécialisés, salles d’exposition exclusives, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Apple, Inc. (États-Unis), Audemars Piguet (Suisse), Breitling (Suisse), Casio Computer Co., Ltd. (Japon), Chopard Group (Suisse), Citizen Growup (Japon), Bulova (États-Unis), Frédérique Constant Genève (Suisse), Compagnie Financière Richemont SA (Suisse), Cartier (France), Montblanc-Simplo GmbH (Allemagne), Fossil Group (États-Unis), Garmin Ltd. (États-Unis), Google, Inc. (États-Unis), Hermes (France) , Howard Miller (États-Unis), Kering (France), Guccio Gucci SpA (Italie), LVMH (France), Bulgari (Italie) Opportunités de marché Pénétration croissante du secteur du commerce électronique

Demande croissante de montres de luxe pour femmes

Les avancées dans le domaine de la montre de luxe

Définition du marché

Les montres de luxe sont des accessoires haut de gamme et de haute qualité fabriqués par des artisans qualifiés. Ils sont fabriqués en utilisant des métaux précieux, tels que le platine , l’or et l’argent, et ornés de bijoux tels que les diamants et les rubis. Ils sont portés au poignet pour ajouter un look élégant et sophistiqué à la personnalité et au style des gens. Comme elles sont chères, exclusives et non produites en série, ces montres de luxe peuvent facilement être différenciées de leurs homologues abordables en raison de leur caractère unique et de leur durabilité.

Dynamique du marché de la montre de luxe

Conducteurs

Accroître la notoriété de la marque

L’augmentation de la notoriété de la marque a influencé l’occidentalisation et le besoin inhérent d’exclusivité. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à l’augmentation de la demande de montres de luxe, qui devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante de montres de luxe pour femmes

La demande de montres de luxe pour femmes augmente également de manière significative. Il a été constaté que les femmes sont de plus en plus fascinées par l’amélioration de leurs montres par rapport aux hommes. C’est le principal facteur incitant les entreprises à augmenter leur fabrication pour le segment des femmes et à stimuler le taux de croissance du marché.

Sensibilisation croissante à la mode

L’augmentation de la conscience de la mode chez les femmes et les hommes incite plusieurs marques à augmenter leur portefeuille de produits dans le segment des hommes et des femmes. Outre la marque de montres de luxe traditionnelle, les récentes marques de montres de luxe abordables gagnent également en importance sur le marché global.

En outre, l’amélioration des produits, l’utilisation des plateformes sociales pour stimuler l’engagement des consommateurs et la sensibilisation aux lancements de produits, et l’adoption des canaux de distribution appropriés sont des facteurs majeurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché des montres de luxe au cours de la prévision. période 2022-2029

Des opportunités

Pénétration croissante du secteur du commerce électronique

Le secteur du commerce électronique devrait connaître une croissance significative de la montre de luxe au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante de l’industrie du commerce électronique, des smartphones et d’Internet à travers le monde, ce qui augmente les ventes de la montre de luxe. En outre, diverses installations et remises attrayantes fournies par les détaillants de montres de luxe sur la plate-forme de commerce électronique, telles que l’échange et le retour faciles, la livraison gratuite, la comparaison des prix des produits et la livraison à domicile, créeront des opportunités d’immersion pour la croissance de la montre de luxe dans la période à venir. .

De plus , la croissance du revenu disponible dans les pays émergents a amélioré l’économie au niveau national, ce qui devrait favoriser la demande du marché des montres de luxe. On constate que la plupart des premiers acheteurs de montres de luxe optent pour les montres qui offrent une expérience de qualité supérieure et véhiculent une certaine image dans la société.

Réponses aux questions clés du rapport:

Quel sera le taux de croissance du marché du marché des montres de luxe?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des montres de luxe ?

Quels sont les principaux fabricants de l’espace du marché des montres de luxe?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des montres de luxe auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications de marché ?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions d’industries ?

Quelques-uns des principaux objectifs de ce rapport :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial Montres de luxe

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des montres de luxe en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyses des cinq forces du porteur, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

Analyse du marché au niveau national par rapport à la taille actuelle du marché et aux perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial des montres de luxe.

