Le marché des monomères de styrène pourrait valoir 42 558,55 millions de dollars d’ici 2028

Le marché du monomère de styrène était évalué à 29 904,30 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 42 558,55 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui motivent le monomère de styrène croissance du marché, et les principaux acteurs et leurs évolutions sur le marché.

Le styrène est un liquide aromatique clair et incolore utilisé comme bloc de construction pour produire divers produits en plastique et en caoutchouc Le monomère de styrène est utilisé pour produire du polystyrène (PS), du polystyrène expansé (EPS), du styrène-acrylonitrile (SAN) et de l’acrylonitrile-butadiène styrène . (ABS). Le styrène monomère est utilisé dans diverses industries telles que l’emballage, l’automobile, la construction et les biens de consommation. Les acteurs du marché du styrène monomère se concentrent progressivement sur le recyclage du polystyrène en styrène monomère. C’est l’une des grandes tendances observées dans le marché mondial des monomères de styrène.

Obtenez un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, les statistiques et les tableaux, veuillez visiter @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00026171/

Le polystyrène expansé est un matériau de construction capable d’améliorer la conception et l’intégrité structurelle du bâtiment. Une augmentation de l’utilisation du polystyrène expansé dans l’industrie de la construction a été observée ces dernières années. Le polystyrène expansé est utilisé comme isolant dans les toits, les murs et les fondations. Le polystyrène expansé est progressivement utilisé dans l’industrie de la construction en raison de ses avantages en matière de durabilité, d’efficacité énergétique et de durabilité.

L’une des principales tendances dans l’industrie de la construction est l’utilisation de panneaux isolants structuraux préfabriqués (SIP). Le polystyrène expansé est un composant important des panneaux isolants structuraux. Les systèmes préfabriqués sont souvent constitués d’une série de panneaux interconnectés, dont chacun est L’augmentation de l’utilisation de tels systèmes préfabriqués crée une demande de polystyrène expansé.Tous ces facteurs établissent que l’utilisation croissante de polystyrène expansé dans l’industrie de la construction stimule considérablement le marché du styrène monomère.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des monomères de styrène sont Americas Styrenics LLC (AmSty) ; Asahi Kasei Corporation ; BASF SE ; Idemitsu Kosan Co., Ltd. ; INEOS Styrolution Group GmbH ; LG Chem ; LOTTE Chemical CORPORATION ; LyondellBasell Industries Holdings B.V. ; Trinseo ; et Westlake Chemical Corporation.

Pour plus d’informations ; parlez à notre analyste : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00026171/

Présentation du rapport, aperçu et analyse approfondie de l’industrie

-150+ pages de rapport de recherche

-Comprend la liste des tableaux et des figures

-Analyse régionale avec représentation graphique de la taille, de la part et des tendances

-Fournir des conseils par chapitre sur demande

– Méthodologie de recherche des faits et des facteurs

-Le rapport inclut les principaux acteurs du marché avec leur stratégie commerciale, leur volume de ventes et leur analyse des revenus

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du styrène monomère

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La taille du marché mondial du styrène monomère a été affectée en raison de la baisse significative de la croissance de plusieurs secteurs industriels. La pandémie a également L’industrie de la construction a été confrontée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement en termes d’approvisionnement en matériaux de construction. Cependant, les différentes industries sont sur la bonne voie car les contraintes d’approvisionnement affectent. La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie de la construction. Ces industries se résolvent progressivement. L’industrie de l’emballage alimentaire connaît une croissance dynamique puisque les consommateurs sont enclins à commander des produits alimentaires en ligne, un autre facteur affectant les tendances mondiales du marché des monomères de styrène. Ces facteurs devraient contribuer à la reprise du marché mondial des monomères de styrène.

Sur la base de l’application, le marché des monomères de styrène est segmenté en feuilles, acrylonitrile-butadiène styrène (ABS), styrène-acrylonitrile (SAN), latex et caoutchouc SB, etc.. Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en emballage, En termes de géographie, le marché des monomères de styrène est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale.L’Amérique du Nord comprend des pays comme les États-Unis, le Canada et Mexique. L’Europe comprend l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie et le reste de l’Europe. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie. Le Pacifique. Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA ) comprend l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le reste de la MEA, l’Amérique du Sud et centrale, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud et centrale.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du styrène monomère sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00026171/

À propos de nous:

Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. , Biotechnologie, informatique de la santé, fabrication et construction, dispositif médical, Technologie, médias et télécommunications, produits chimiques et matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : + 1-646-491-9876