Le marché des molluscicides se développe à un rythme sain de 8,00% au cours de la période de prévision

Data Bridge Market Research analyse que le marché des molluscicides connaîtra un TCAC de 8,00 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance de la demande et de la production de produits agrochimiques, l’utilisation croissante de molluscicides pour un large éventail d’applications agricoles et non agricoles d’utilisation finale, et la poussée de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des molluscicides. Cela signifie que la valeur marchande des molluscicides, qui était de 800 millions USD en 2020, atteindra 1 480,74 millions USD d’ici 2028.

Les mollusques sont les organismes tels que les appâts d’escargots, les granulés de limaces ou les granulés d’escargots qui se nourrissent des cultures et entravent la productivité des cultures. Par conséquent, ici se pose le rôle des molluscicides. Les molluscicides sont les produits agrochimiques utilisés contre toutes sortes de mollusques.

L’augmentation de la demande d’engrais et d’autres produits chimiques efficaces contre les mollusques en est la cause profonde alimenter le taux de croissance du marché des molluscicides. De plus, l’augmentation de la population d’escargots et de limaces dans les fermes et les jardins a alimenté le taux de croissance du marché des molluscicides. L’industrialisation et la croissance croissantes, ainsi que l’expansion de l’industrie agrochimique auront également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché des molluscicides. Demande accrue ou croissante pour l’horticulture les cultures, en particulier dans les économies en développement, associées à l’intérêt croissant des fabricants pour l’introduction de molluscicides verts, propulseront davantage la croissance de la valeur marchande des molluscicides. Les préoccupations environnementales croissantes propulseront également la croissance de la valeur marchande des molluscicides verts. La croissance et l’expansion de l’industrie agricole soutiennent également le taux de croissance du marché des molluscicides .



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Molluscicides

Le paysage concurrentiel du marché des molluscicides fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des molluscicides.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des molluscicides sont Lonza., Bayer AG, AMVAC Chemical Corporation., BASF SE, Adama Agricultural Solutions UK Ltd, Marrone Bio Innovations., De Sangosse Ltd, Certis UK, PI Industries, Syngenta Crop Protection AG, Liphatech, Inc., VAPCO, HISIGMA CHEMICALS CO., LTD., INDUSTRIALCHIMICA SRL, Certis, W. Neudorff GmbH KG et Novozymes parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Cependant, la disponibilité à grande échelle des outils et techniques traditionnels de lutte antiparasitaire posera un défi majeur à la croissance du marché des molluscicides. De plus, des réglementations gouvernementales strictes ou strictes sur l’application de produits agrochimiques freineront le taux de croissance du marché des molluscicides. L’utilisation excessive de produits chimiques peut nuire à l’environnement, ce qui fera dérailler davantage le taux de croissance du marché des molluscicides.

Ce rapport sur le marché des molluscicides fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des molluscicides, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des molluscicides et taille du marché

Le marché des molluscicides est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des molluscicides est segmenté en molluscicides chimiques et molluscicides biologiques. Les molluscicides chimiques ont été segmentés en métaldéhyde, méthiocarbe, phosphate ferreux et autres. D’autres ont été subdivisés en sels ferriques de sodium, d’edta et de métaux.

Sur la base de la forme, le marché des molluscicides est segmenté en granulés, liquides et gels.

Le marché des molluscicides est également segmenté en fonction de l’application. L’application est segmentée en agriculture et non agricole. L’agriculture a été davantage segmentée en fruits et légumes, céréales et grains, oléagineux et légumineuses. La non-agriculture a été davantage segmentée en commercial et résidentiel.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des molluscicides

Le marché des molluscicides est analysé, et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, forme et application référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des molluscicides sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique domine le marché des molluscicides en raison de la croissance et de l’expansion de l’industrie agrochimique, en particulier dans les économies émergentes comme l’Inde et Chona. L’Asie-Pacifique devrait connaître des gains substantiels. Cela est dû à la sensibilisation croissante de la population à la protection des cultures et à l’optimisation des rendements. L’industrialisation croissante est un autre déterminant important de la croissance du marché pour cette région.

