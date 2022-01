Le marché des molécules de médicaments pour seringues préremplies devrait se développer à un TCAC de +5% entre 2022 et 2027 || Amgen Inc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, AstraZeneca plc

Le transport de drogue des aiguilles préremplies est apprécié par rapport aux flacons réguliers car il accompagne différents avantages, par exemple, un remplissage moins excessif tout comme une utilisation protégée et utile, d’où un intérêt croissant pour les atomes de drogue des aiguilles préremplies. Le transport de médicaments par aiguilles préremplies est utile pour les patients qui nécessitent l’organisation parentérale des médicaments au jour le jour ou semaine après semaine et un traitement à long terme. À ce titre, ils privilégient les gadgets auto-administrés car ils n’ont pas besoin de rester soumis à des spécialistes pour chaque dose.

Le marché mondial des Molécules de médicaments pour Seringues préremplies devrait être évalué à 56 milliards de dollars américains en 2022 et devrait se développer à un TCAC de + 5% pour se rapprocher d’une valorisation de 77,7 milliards de dollars américains d’ici 2022 à 2027.

Les aiguilles préremplies donnent des prescriptions de réglage à domicile économiques et réduisent le temps dévoré dans les unités d’examen hospitalières et ambulatoires. Pour les patients nécessitant une organisation de portions successives sur une semaine par semaine et un calendrier cohérent, l’utilisation d’aiguilles préremplies atomes de médicament diminue la dépense normale par perfusion lorsqu’elle est comparée aux flacons et ampoules.

Acteurs clés-

* Amgen Inc.

* Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

* AstraZeneca plc

* Mylan N.V.

* Pfizer, Inc.

* Fresenius Kabi AG

* Johnson & Johnson

* Sanofi

* Merck & Cie. Inc.

* Novartis AG etc.

Le marché mondial des particules médicamenteuses d’aiguilles préremplies est exceptionnellement difficile en raison de la présence d’acteurs de premier plan mis à la terre. Quoi qu’il en soit, les marques, par exemple l’injecteur automatique EpiPen et l’auto-injecteur dispensable BD Physioject, ont résolument suivi leur situation sur le marché, déductible d’une incitation indubitable, par exemple, en donnant plus de précision et de dose exacte.

Segmentation Du Marché Mondial Des Molécules Médicamenteuses De Seringues Préremplies-

Par Classe de Médicaments-

• Vaccin

• Insuline

• Adrénaline

• Opioïdes

* Autres

Par Application-

* Maladies cardiovasculaires

• Diabète

• Vaccination

* Gestion de La Douleur

* Autres

Par Utilisateur Final-

* Pharmacies Hospitalières

* Pharmacies de détail

* Pharmacies en Ligne

* Pharmacies

Par Région:

* Amérique du Nord

* Europe Occidentale

* Asie-Pacifique

• Orient

* Reste du monde

En décembre 2020, Becton, Dickinson and Company a choisi de contribuer environ 1,2 milliard de dollars américains au cours des quatre années suivantes pour étendre et améliorer ses capacités de création et de développement d’aiguilles pré-utilisables (PFS) et de cadres de transport de médicaments progressés (ADDS) tout au long de ses six sites de création mondiaux, tout comme pour ouvrir une autre usine de collecte en Espagne.

La pandémie d’omicron (COVID-19), qui a débuté en 2022, a eu un impact sur le transport des services médicaux d’un côté à l’autre de la planète, rappelant les retards pour l’aiguille ou l’analyse et la thérapie liées à l’aiguille. Par la suite, l’effet d’omicron (COVID-19) a limité le développement du marché mondial des atomes de drogue d’aiguilles préremplies. La pandémie a affecté le marché, et l’effet de la pandémie sur l’assemblage des médicaments et le réseau de magasins devrait affecter le marché.

La revue étudie à l’intérieur et à l’extérieur les profils des acteurs du marché des molécules médicamenteuses de seringues préremplies et leurs perspectives super monétaires. Ce rapport d’expert en affaires complet est utile pour tous les participants actuels et nouveaux lorsqu’ils planifient leurs techniques commerciales. Ce rapport couvre la création, le revenu, la part du gâteau et le rythme de développement du marché des molécules médicamenteuses de seringues préremplies pour chaque organisation clé, et couvre les informations de ventilation (création, utilisation, revenu et portion de l’industrie globale) par districts, type et applications. Seringues préremplies Molécules médicamenteuses informations de ventilation authentiques de 2016 à 2022 et chiffre de 2021 à 2027.

