Le marché des modules de gestion de batterie devrait enregistrer une valorisation de 14 513,5 Mn d’ici 2027

L’étude de marché du module de gestion de la batterie par « The Insight Partners » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché en soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

L’intégration croissante des batteries portables dans l’électronique grand public, l’inclinaison croissante vers les véhicules électriques et les solutions de stockage d’énergie sont les facteurs clés qui stimulent la demande de modules de gestion de batterie. Actuellement, les ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils électroniques grand public sont alimentés par des batteries, en particulier des batteries lithium-ion. La demande de technologies avancées de stockage de l’énergie joue un rôle central dans la décarbonisation des économies modernes. Au cours des dernières années, ces technologies de pointe ont contribué à l’évolution des industries de l’énergie et de l’énergie, de l’automobile, du médical et de l’électronique. Indépendamment de l’existence de technologies telles que l’application de technologies de batterie a offert les solutions d’énergie et d’énergie pour répondre aux exigences techniques du stockage d’énergie dans ces secteurs. Les acteurs du marché investissent des sommes importantes dans l’adoption de technologies plus récentes et robustes pour améliorer encore leurs produits respectifs.

Au cours des dernières années, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’adoption d’options de transport plus propres ont augmenté à un rythme impressionnant. L’Union européenne, la Chine, le Japon, le Canada, l’Inde et la Corée du Sud sont quelques-unes des principales régions géographiques où les gouvernements prennent des mesures proactives pour accroître l’adoption des véhicules électriques, en particulier des bus et des camions. Par exemple, dans l’Union européenne, des changements de politique importants ont été apportés. Ces initiatives comprennent des améliorations des normes d’économie de carburant pour les camions et la « Directive sur les véhicules propres » axée sur l’achat d’autobus électriques par le gouvernement.

Une autre directive appelée « Directive sur les bâtiments à performance énergétique » est également en cours de formation, qui fixe des normes minimales pour la mise en place d’infrastructures de recharge dans les bâtiments. Le Japon est un autre exemple où les normes d’économie de carburant ont été révisées pour les camions et grâce à la stratégie automobile du Japon, le pays devrait réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. De telles initiatives favorables devraient stimuler l’adoption de véhicules électriques lourds tels que les camions et ainsi stimuler l’adoption de modules de gestion de la batterie au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La pandémie de COVID-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour, ce qui affecte également la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Le COVID-19 a entraîné l’émergence d’incertitudes sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises, ainsi qu’une panique croissante parmi la population. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, telles que l’électronique grand public, l’automobile, l’aérospatiale et la défense, l’énergie et bien d’autres. Comme le gouvernement de la région différente a déjà annoncé un verrouillage total ainsi que l’arrêt temporaire des industries qui affecte le processus de production global. Ainsi, entraver le marché global des modules de gestion de batterie à l’échelle mondiale.

Dans l’industrie automobile, divers véhicules utilitaires et voitures particulières se développent encore, ce qui nécessite des systèmes de stockage d’énergie améliorés. La disponibilité de technologies de batterie avancées a encouragé les équipementiers automobiles à adopter le module de gestion de la batterie. Plusieurs pays en développement de la région APAC et d’Amérique du Sud, tels que l’Inde, la Chine et le Brésil, jouent un rôle crucial dans la croissance de l’industrie automobile et de l’électronique grand public. L’APAC abrite plusieurs usines d’acteurs de l’automobile. De plus, diverses entreprises de la région APAC poursuivent des projets de production de batteries en Europe. Par exemple, Northvolt (Suède), LG Chem (Pologne), Terra E Holding (Allemagne) et SK Innovation (Hongrie) ont annoncé leurs projets de batteries respectifs avec la production de cellules de batterie nécessitant un module de gestion de batterie pour un stockage d’énergie amélioré.

Profils des Entreprises

• NXP SEMICONDUCTORS N. V.

* Johnson Matthey

* Texas Instruments Incorporated

* Renesas Electronics Corporation

* Nuvation

* Appareils analogiques, Inc

* Elithion Inc

• L & T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED

* Balance au Lithium

* LECLANCHE

