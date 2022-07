Le marché des modificateurs d’impact assistera à une croissance accrue des revenus au cours de la période de prévision 2022-2030

Synopsis du marché: marché mondial des modificateurs d’impact

Les modificateurs d’impact sont des additifs utilisés pour améliorer la flexibilité et la résistance aux chocs afin de répondre aux exigences de propriétés physiques des composants rigides. De plus, ils sont ajoutés aux matériaux en résine plastique pour augmenter leur résistance et améliorer la ténacité des plastiques extrudés. L’innovation continue et le besoin de matériaux plus légers dans plusieurs applications encouragent le remplacement des matériaux conventionnels par du plastique. L’augmentation de la consommation de polymères a également augmenté l’utilisation de modificateurs d’impact dans la fabrication de produits pour plusieurs applications, ce qui améliore les propriétés mécaniques et d’impact du produit final et réduit son temps de cycle. De plus, la demande massive de polymères de l’industrie de l’emballage propulse la croissance du marché. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des modificateurs d’impact au cours de la période de prévision. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des modificateurs d’impact dans les prochaines années. Le marché mondial des modificateurs d’impact devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et autres vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des modificateurs d’impact

L’augmentation du témoin de l’industrialisation dans les pays émergents prévoit l’expansion du marché mondial des modificateurs d’impact au cours de la période de prévision. De plus, l’énorme demande de plastique provenant des activités d’emballage et de construction propulse la croissance du marché.

Cependant, la fluctuation du prix des matières premières et les préoccupations environnementales croissantes de l’utilisateur final sont quelques-uns des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des modificateurs d’impact au cours de la période de prévision.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir dans un marché émergent pour obtenir davantage de bénéfices sur les ventes au cours de la période de prévision. De plus, l’innovation dans l’emballage aura un impact sur la croissance du marché.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00100

Segmentation du marché: marché mondial des modificateurs d’impact

Le marché mondial des modificateurs d’impact est segmenté en fonction du type, du type de matériau, de l’utilisateur final et des régions.

Le marché mondial des modificateurs d’impact est segmenté en fonction du type ABS, ASA, AIM, MBS et EPDM. Le segment acrylique détient la majeure partie du marché mondial des modificateurs d’impact et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en polyesters, polyamide, PVC et plastiques techniques. Le segment du type de matériau PVC a la plus grande application et devrait croître avec la part de marché la plus élevée du marché mondial des modificateurs d’impact. Le PVC est facilement disponible, à faible coût et son applicabilité croissante parmi divers utilisateurs finaux tels que la construction, l’emballage, l’automobile et les biens de consommation. Ce sont les principaux facteurs qui contribuent à stimuler le segment PVC de ce marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché ciblé est segmenté en construction, biens de consommation, automobile, emballage et autres. Parmi tous les segments, le segment de l’emballage de l’utilisateur final devrait dominer le marché en raison de la demande croissante des secteurs de l’emballage alimentaire et pharmaceutique. De plus, l’évolution du mode de vie des consommateurs avec une augmentation du revenu disponible a accru l’importance du plastique en tant que produits d’emballage.

Aperçu régional: marché mondial des modificateurs d’impact

Dans la région, le marché mondial des modificateurs d’impact est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé parmi toutes les régions. Les principaux facteurs qui attribuent la croissance du marché comprennent la demande croissante de produits polymères dans diverses économies d’utilisateurs finaux comme l’Inde, la Chine et le Japon. De plus, l’Asie est le plus grand producteur et consommateur de plastiques au monde, et cette région fabrique environ 50 % de l’automobile mondiale. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à stimuler la croissance du marché des modificateurs d’impact dans cette région au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel: marché mondial des modificateurs d’impact

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des modificateurs d’impact incluent Akdeniz Kimya San. Ve Tic. AS, EI Du Pont De Nemours & Co., The DOW Chemical Company, Lanxess AG, Evonik Industries AG, Kaneka Corporation, Addivant, LG Chem Ltd., Arkema Group, Mitsubishi Chemical Corporation, Akzo Nobel NV, BASF SE et d’autres acteurs. L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les fabricants personnalisent les solutions Impact Modifier pour répondre aux besoins de l’utilisateur final.

Segmentation détaillée: marché mondial des modificateurs d’impact

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – ABS, ASA, AIM, MBS et EPDM Par application – Polyesters, polyamide, PVC et plastiques techniques Par utilisateur final – Construction, biens de consommation, automobile, emballage et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le modificateur d’impact mondial rapport de marché basé sur le type d’emballage, le type de matériau, l’utilisateur final et la région.

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00100

Marché mondial des modificateurs d’impact, par type :

abdos

COMME UN

OBJECTIF

MBS

EPDM

Marché mondial des modificateurs d’impact, par application :

Polyesters

Polyamide

PVC

Plastiques techniques

Marché mondial des modificateurs d’impact, par utilisateur final :

Construction

Biens de consommation

Automobile

Emballage

Les autres

Marché mondial des modificateurs d’impact, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Lanxess SA*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales