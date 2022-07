Le marché des modèles réduits d’avions passe de la croissance à la valeur

Le rapport sur le marché mondial des modèles réduits d’avions d’AMA Research met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays, ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des acteurs et des stratégies clés sur le marché. L’exploration offre une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Les principaux acteurs de ce rapport incluent,

Black Horse Models (Vietnam), Aero le Plane (Hong Kong), Academy Minicraft (États-Unis), FMK Model kits (Royaume-Uni), Frog (Royaume-Uni), Atlantic-Models, Inc. (États-Unis), Corgi Toys ( Royaume-Uni), Accurate Miniatures (États-Unis), Ace Corporation (Corée du Sud),

L’adoption croissante de la recherche et du développement dans le domaine de la défense et de l’ingénierie aéronautique contribuera à stimuler le marché mondial des modèles réduits d’avions. Modèle réduit d’aéronef appelé aéronef sans pilote de petite taille ou, dans le cas d’un modèle réduit, réplique d’un aéronef existant ou imaginaire. Il existe deux types d’avions modèles, y compris les modèles réduits d’avions volants et les modèles réduits d’avions non volants. Cet avion est fabriqué à partir de matériaux tels que le bois de balsa, le bambou, le plastique, la fibre de carbone ou la fibre de verre et est recouvert de papier de soie ou de mylar. Les applications croissantes dans le domaine militaire et de la défense agiront comme un moteur clé si les modèles réduits d’avions sont commercialisés.

Tendances du marché :

Adoption croissante dans l’industrie du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR)

Utilisation croissante dans les applications commerciales



Facteurs de marché:

Préférence croissante des modèles réduits d’avions dans la surveillance du trafic

Utilisation croissante dans l’agriculture de précision



Opportunités de marché :

Augmentation des budgets de défense des pays en développement

Faire progresser les développements technologiques dans le domaine des charges utiles des drones

Les segments du marché mondial des modèles réduits d’avions et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

par type (volant, non volant (modèles statiques, d’affichage ou d’étagère)), application (militaire, civile et commerciale, sécurité intérieure, grand public, autres), matériau (papier, plastique, résine coulée/métal/multi-matériaux, Autres), exploitation (opéré à distance, semi-autonome, entièrement autonome)

Géographiquement, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).



