Le marché des modèles pulmonaires in vitro atteindra 976,9 millions USD en 2028 – Rapports et données

La taille du marché mondial des modèles pulmonaires in vitro devrait atteindre 976,9 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 17,9 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les progrès de la technologie de culture cellulaire, la forte préférence pour les modèles in vitro au lieu des modèles animaux, l’introduction de nouveaux modèles 3D in vitro et la prévalence croissante des troubles pulmonaires et du cancer du poumon sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial.

Les poumons sont l’un des organes importants du corps humain. Le dysfonctionnement des poumons affecte la structure et le fonctionnement, ce qui peut entraîner des effets mortels. Bien que les modèles animaux soient principalement utilisés pour le criblage de médicaments, l’introduction de meilleures alternatives pour minimiser les expériences sur les animaux stimule la demande de modèles in vitro. La prévalence croissante de maladies pulmonaires telles que l’asthme, le cancer du poumon, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et les réglementations strictes concernant l’expérimentation animale stimulent la croissance du marché mondial. En outre, l’adoption croissante de la culture cellulaire 3D, l’introduction de modèles in vitro 3D avancés et l’augmentation des activités de recherche sur les troubles pulmonaires soutiennent la croissance du marché mondial des modèles pulmonaires in vitro. L’utilisation intensive de modèles in vitro dans les organismes de recherche sous contrat, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et d’autres instituts de recherche alimente également la croissance des revenus du marché.

Cependant, des facteurs tels que la pénurie de professionnels et de chercheurs formés, les investissements initiaux élevés et la méconnaissance des modèles in vitro, en particulier dans les pays en développement, sont des contraintes clés qui devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Epithelix, MatTek Corporation, Lonza, ATCC, InSphero, Emulate, AlveoliX, Oncotheis, Thermo Fischer Scientific Inc., PromoCell GmbH, Merck KGaA, TissUse, Mimetas et CN Bio Innovations

. Le marché Modèle pulmonaire in vitro discute en profondeur des tendances actuelles et émergentes de l’industrie et discute en détail des avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché du modèle pulmonaire in vitro en fonction des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Modèle pulmonaire in vitro fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Basé sur le type : (Revenu, millions USD, 2018 – 2028)

Modèles 2D Modèles

3D Modèles 3D internes Commercialisés Modèles 3D



basés sur l’application : (Revenu, millions USD, 2018 – 2028)

Découverte de médicaments

Toxicologie

Développement de modèles 3D

Recherche fondamentale Recherche

physiologique

souches

_ médecine

régénérative

cellules _ les _

_ _ et Recherche surde l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE MEA



la

Resteenregistrer un TCAC rapide des revenus au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de modèles 3D pour imiter plus efficacement la physiologie in vivo des poumons.

Sur la base des applications, le segment de la découverte de médicaments devrait représenter la plus grande part des revenus du modèle in vitro pulmonaire mondial. Des facteurs tels que l’augmentation des investissements dans le développement de nouveaux médicaments et l’adoption croissante de modèles 3D pour fournir un environnement favorable aux applications de découverte de médicaments soutiennent la croissance du segment.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus parmi les autres régions au cours de la période de prévision. La présence d’acteurs clés du marché, l’augmentation des investissements des grandes entreprises dans les activités de recherche et développement, la présence de laboratoires et du secteur de la santé bien établis et l’augmentation des fonds du National Institute of Health (NIH) stimulent la croissance du marché dans cette région.

Le marché pulmonaire in vitro en Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance des revenus entre 2021 et 2028 en raison de l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, de la recherche en cours sur le développement de médicaments, de la sensibilisation croissante aux tests de modèles in vitro, des améliorations des infrastructures de soins de santé et de la haute prévalence du cancer du poumon et des infections pulmonaires.

