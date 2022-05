Le marché des microscopes opératoires chirurgicaux présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux devrait enregistrer un TCAC sain de 14,5 % au cours de la période de prévision 2019 à 2026.

Télécharger un exemple de copie PDF du rapport @ https: databridgemarketresearch.com request-a-sample ?dbmr=global-surgicaloperating-microscopes-market

Le microscope opératoire chirurgical est un instrument optique qui aide le chirurgien à fournir une image agrandie, éclairée et stéréoscopique de haute qualité des petites particules dans la partie de la zone chirurgicale pendant les interventions chirurgicales. Il est utilisé pour agrandir l’image afin de révéler les détails et la structure des petits objets. Le microscope opératoire chirurgical est précisément conçu pour effectuer des microchirurgies complexes. Les composants du microscope sont constitués d’un changeur de grossissement, de la tête binoculaire, d’un illuminateur et d’une lentille d’objectif qui émet de la lumière via la lentille d’objectif sur le site opératoire. La tête binoculaire a deux télescopes avec des oculaires faciles à régler pour le chirurgien. Le microscope opératoire chirurgical est un facteur important dans le succès de la plupart des interventions chirurgicales complexes et difficiles.

Marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux par type (systèmes (microscopes), système de visualisation et accessoires), application (chirurgie neuro-rachidienne, chirurgie plastique et reconstructive, ophtalmologie, gynécologie et urologie, oncologie, oto-rhino-laryngologie, dentisterie, autres), utilisateur final (hôpitaux , cliniques spécialisées, services ambulatoires), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché :

Le microscope opératoire chirurgical est un dispositif optique à commande mécanique ou électrique, spécialement conçu pour être utilisé en milieu chirurgical pour effectuer des microchirurgies. Il a un agencement de lentilles, qui fournit un grossissement, une vision stéréoscopique et une image éclairée de la zone chirurgicale. Les microscopes chirurgicaux sont conçus de manière ergonomique pour offrir un fonctionnement sans contrainte aux utilisateurs. Ces microscopes trouvent des applications en dentisterie, ORL, gynécologie, urologie, neurochirurgie et chirurgie de la colonne vertébrale, oncologie, ophtalmologie et chirurgies plastiques et reconstructives.

Principaux concurrents du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux sont Danaher, Alcon Inc., Alltion (Wuzhou) Co., Ltd., ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Carl-Zeiss-Stiftung, ECLERIS SRL, METALL ZUG Ag , KARL KAPS GMBH & CO. KG, Olympus Corporation, Labo America, Inc., ORION MEDIC, SEILER INSTRUMENT INC., Seliga Microscopes sp. Z o. O., TAKAGI SEIKO CO., LTD., TOPCON CORPORATION et Global Surgical Corporation.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Avancées technologiques dans les microscopes

Besoin croissant de diagnostic rapide

Augmentation du nombre de chirurgies et demande croissante de SIM

Augmentation de l’utilisation de la chirurgie guidée par l’image de fluorescence (FIGS)

Des progrès rapides dans les établissements de santé

Coût élevé des microscopes opératoires avancés

De lourds droits de douane sur les dispositifs médicaux

Segmentation du marché :

Le marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux est segmenté par application dans la chirurgie neurologique et de la colonne vertébrale, la chirurgie plastique et reconstructive, l’ophtalmologie, la gynécologie et l’urologie, l’oncologie, la chirurgie de l’oreille, du nez et de la gorge, la dentisterie et la documentation.

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et établissements de soins ambulatoires.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques telles que l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des microscopes opératoires chirurgicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Aperçu du rapport

L’étude fournit une analyse approfondie du marché des microscopes opératoires chirurgicaux et des tendances actuelles et futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Obtenez les informations les plus récentes disponibles sur tous les marchés des microscopes opératoires chirurgicaux.

Des informations sur les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités et leur analyse d’impact sur la taille du marché ont été fournies.

Identifier les segments de croissance et les opportunités dans l’industrie.

Évaluez le portefeuille de raffinage de votre concurrent et son évolution.

Commandez une copie de ce rapport de recherche @ https: databridgemarketresearch.com inquire-before-buying ?dbmr=global-surgicaloperating-microscopes-market

Lancement de produit

En septembre 2018, Leica Microsystems a lancé le microscope de microchirurgie multidisciplinaire PROvido. PROvido est équipé de la technologie FusionOptics pour fournir simultanément des détails de profondeur et une perception de champ inégalés. Le lancement du produit aidera l’entreprise à fournir une large gamme de produits sur le marché.

En septembre 2017, Olympus Corporation a lancé ORBEYE, un microscope chirurgical. L’objectif majeur de ce lancement de produit est de réduire la fatigue du chirurgien en réduisant la nécessité d’une visualisation étendue via des oculaires de microscope pendant une période prolongée. Le lancement du produit aidera l’entreprise à améliorer la génération de revenus dans le segment des dispositifs médicaux.

En avril 2017, Carl Zeiss Meditec AG, une filiale de Carl-Zeiss-Stiftung, a lancé KINEVO 900, un système de visualisation robotique, lors de la réunion scientifique annuelle de l’Association américaine des chirurgiens neurologiques (AANS). Avec ce nouveau produit, la société fournit un système de visualisation trois en un en fusionnant un exoscope numérique 4K 3D sans oculaire, un microscope chirurgical et des images in situ pour avoir une grande clarté et réduire les efforts manuels. Le lancement du nouveau produit aidera l’entreprise à augmenter la génération de revenus car l’entreprise a révolutionné la visualisation neurochirurgicale avec ce nouveau produit.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

Tél : +1-888-387-2818

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com