Le marché des micronutriments pour l’alimentation animale est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

Marché mondial des micronutriments pour l’alimentation animale par produit (fer, manganèse, zinc, bore, cuivre et autres), application (ruminants, volaille, porc, aqua, équin et autres), – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La production animale a augmenté dans plusieurs pays du monde pour répondre aux besoins de l’évolution des régimes alimentaires de la population, en particulier sur les marchés en développement. Le secteur de l’ élevage sur le marché mondial devient de plus en plus industriel, même si un grand nombre d’agriculteurs dans des pays comme l’Inde et la Chine restent petits et marginaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des micronutriments pour l’alimentation animale était évalué à 1503,29 millions en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2469,31 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Les micronutriments des aliments pour animaux sont des aliments nutritifs avec des niveaux élevés de protéines, de minéraux et de vitamines donnés aux animaux d’élevage, d’élevage et aquatiques. Les animaux domestiques le consomment principalement sous forme de fourrage, de foin, d’ensilage, d’aliments granulés, d’oléagineux, de grains germés et de fourrage, entre autres. Les micronutriments de l’alimentation animale sont une composante importante de l’élevage des animaux, et cela varie selon que les animaux sont élevés pour la viande , les œufs ou le lait.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par produit (fer, manganèse, zinc, bore, cuivre et autres), application (ruminant, volaille, porc, aqua, équin et autres), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark), Lallemand Inc. (Canada), Novus International (États-Unis), DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Alltech (États-Unis), ADM (États-Unis), Charoen Popkphand Foods PCL (Thaïlande) , Associated British Foods Plc (Royaume-Uni), Cargill Incorporated (États-Unis), Purina Animal Nutrition LLC (États-Unis), Zinpro Corp (États-Unis), Dallas Keith (Royaume-Uni), Balchem ​​Inc., (États-Unis), Kemin Industries, Inc. (États-Unis ) Opportunités Changements dans les habitudes alimentaires des consommateurs

Demande croissante de produits d’origine animale, en particulier de protéines

Augmentation de la population gériatrique et augmentation des niveaux de revenu

Dynamique du marché des micronutriments pour l’alimentation animale

Conducteurs

Attention croissante à la santé animale

L’accent accru mis sur la santé animale stimulera également la croissance du marché. L’augmentation de l’élevage bovin est susceptible d’augmenter la demande de micronutriments pour l’alimentation animale. La demande croissante des humains pour les produits d’origine animale entraînera une augmentation de la demande du marché. Les partisans de la croissance naturelle devraient être actifs sur le marché à mesure que leur dynamique s’intensifie. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de l’utilisation d’additifs alimentaires pour réduire les maladies a alimenté la demande du marché.

Augmentation de la demande de viande biologique

Les préoccupations en matière de sécurité alimentaire ont accru la demande de micronutriments de haute qualité pour l’alimentation animale afin d’assurer la sécurité de la viande. Un autre facteur à l’origine de la croissance du marché des micronutriments pour l’alimentation animale est la sensibilisation croissante des propriétaires d’exploitations agricoles au maintien d’une alimentation saine à base d’animaux. En conséquence, ils passent des micronutriments standard pour l’alimentation animale à des variantes fonctionnelles et premium qui aident à améliorer l’immunité des animaux contre les maladies enzootiques tout en réduisant le risque de troubles métaboliques, d’acidose, de blessures et d’infections.

De plus, une augmentation de la demande de viande biologique de la part des consommateurs des pays développés et la mise en œuvre de nouvelles pratiques d’élevage et le maintien de normes d’élevage élevées ont créé des perspectives positives pour l’industrie.

Occasion

L’augmentation de la consommation de viande dans les économies en développement telles que la Chine, l’Inde et le Brésil devrait stimuler la demande mondiale pour le produit. L’Australie est une importante région exportatrice de porc et devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

» Obtenez l’exemple de copie PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-animal-feed-micronutrients-market&SR

Grâce à l’utilisation vigilante d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport à grande échelle sur le marché des micronutriments pour l’alimentation animale a été structuré. Lors de la construction de ce rapport d’étude de marché, quelques-uns des attributs qui ont été adoptés incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Tous les efforts possibles ont été déployés lors de la recherche et de l’analyse des informations pour préparer ce document de marché. Le rapport d’analyse du marché des micronutriments pour l’alimentation animale contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché.

Le rapport gagnant sur le marché des micronutriments pour l’alimentation animale prend en compte plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Ce rapport de marché fonctionne comme une ressource exceptionnelle qui fournit des détails techniques et financiers récents et à venir sur l’industrie jusqu’en 2029. Lors de la préparation de ce rapport d’activité, les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont explorés. En fonction des exigences du client, une énorme quantité d’informations sur les entreprises, les produits et le marché a été rassemblée via un important rapport sur le marché des micronutriments pour l’alimentation animale qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-feed-micronutrients-market?SR

Points clés de ce rapport:



La chaîne d’entreprise en profondeur consiste en une analyse de la chaîne des coûts d’évaluation, une évaluation du mannequin Porter 5 forces et une analyse de la forme des prix

Le fichier couvre l’Amérique du Nord et le marché national du marché Micronutriments pour l’alimentation animale

Il décrit la situation existante, l’historique et les prévisions futures

Des faits complets affichant le marché Micronutriments pour l’alimentation animale, la production, la consommation, des statistiques alternatives et les dépenses des dernières années sont fournis

Le document montre une multitude de statistiques sur le marché des micronutriments pour l’alimentation animale

Les prévisions du marché des micronutriments pour l’alimentation animale pour les 5 années suivantes, y compris les volumes et les dépenses du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Tout autre besoin d’utilisateur qui est viable pour nous

Merci d’avoir analysé cet article; vous pouvez également obtenir une zone intelligente de chapitre individuel ou un modèle de fichier intelligent comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.



Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-animal-feed-micronutrients-market&SR

Rapports les plus populaires :

Le marché de la construction de bâtiments historiques / de maçonnerie lourde en Amérique du Nord est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-historical-building-heavy-masonry-construction-market

Le marché européen du chocolat à boire observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-drinking-chocolate-market

Marché des jus pressés à froid à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-pressed-juice-market

Taille du marché mondial des films d’emballage MOPP avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mopp-packaging-film-market

Le marché des graines de sésame affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sesame-seeds-market

Marché des rubans de découpe non UV pour observer une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-uv-dicing-tape-market

Le marché des matériaux de boîtes à gâteaux est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cake-box-market

Le marché des joints et bouchons de bouteilles de perfusion IV devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iv-infusion-bottle-seals-and-caps-market

Le marché des nettoyeurs faciaux électriques observera au maximum le TCAC par, taille, part, demande, moteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-facial-cleaners-market

Le marché du film Web Sealant affichera une croissance remarquable par, taille, part, tendances, moteurs clés, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sealant-web-film-market

Le marché des emballages chimiques en vrac industriels connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-bulk-chemical-packaging-market

Craft Spirits Market is Prospering by , Size, Share, Emerging Trends, Industry Growth Factors, Key Drivers and Revenue Growth Outlook

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-craft-spirits-market

Smart Labels Market Size Worth Globally with Excellent CAGR by , Size, Share, Rising Trends, Market Demand and Revenue Outlook

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-labels-market

Paint Can Market Is Likely to Grasp the Value by , Size, Share, Key Growth Drivers, Trends, Challenges and Competitive Landscape

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paint-can-market

Labeling Equipment Market to Surge and is expected to undergo a CAGR by , Size, Share, Trends, Drivers, Challenges, Demand, and Revenue Outlook

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-labeling-equipment-market

Oat Flour Market to Exhibit a Remarkable CAGR by , Size, Share, Trends, Key Drivers, Demand, Opportunity Analysis and Competitive Outlook

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-flour-market

About Data Bridge Market Research:

An absolute way to forecast what future holds is to comprehend the trend today!

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«