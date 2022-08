Le marché des microalgues atteindra 61 988,47 millions USD au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,9 ​​%

L’utilisation du rapport d’étude de marché sur les microalgues montre qu’en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour développer une intelligence concurrentielle et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus, les entreprises peuvent être facilement mieux positionnées sur le marché. Le rapport compile soigneusement les informations relatives à l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les bons segments de marché et se préparer aux évolutions et à la volatilité du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent retrouver une illustration des plans d’affaires, y compris des recherches exclusives sur l’entreprise, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Des rapports d’études de marché sur les micro-algues soigneusement sélectionnés aident à éviter les risques de marché et d’investissement, fournissent une image complète et une image des concurrents et de l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter est utilisé dans le rapport sur le marché fiable des microalgues pour comprendre l’industrie en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de concurrence dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la concurrence, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir des acheteurs et le pouvoir des fournisseurs. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour étudier les forces internes, les faiblesses ainsi que les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités immédiates sur lesquels l’entreprise peut continuer, s’appuyer, se concentrer et travailler à surmonter.

Le marché des microalgues devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 61 988,47 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et la forte demande de protéines d’origine végétale sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les microalgues sont des algues microscopiques, également appelées algues unicellulaires. Ils peuvent vivre seuls ou en groupe. Ce sont des micro-organismes photosynthétiques qui vivent dans l’eau douce ou salée. Selon leur espèce, ils peuvent varier en taille et en forme, allant de microns à des centaines de microns. La fonction principale des microalgues est de convertir la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l’eau en biomasse algale.

Étendue du marché mondial des microalgues et taille du marché

Le marché des microalgues est segmenté en fonction du type de produit, de la souche de microalgues, de la catégorie, de la forme, du grade, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des microalgues est segmenté en Dunaliella salina, Spirulina, Chlorella et autres. Le segment de la spiruline devrait dominer le marché d’ici 2021 car il s’agit de la microalgue la plus largement cultivée en raison de ses multiples bienfaits pour la santé, notamment ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et protectrices du cerveau. Sur la base des souches de microalgues, le marché des microalgues est segmenté en Haematococcus pluvialis, Phaeodactylum tricornutum, Porphyra, Micrococcus et autres. Haematococcus pluvialis devrait dominer le marché d’ici 2021, car cette microalgue sécrète de l’astaxanthine comme couche protectrice, possède des propriétés antioxydantes élevées et un potentiel cancérigène élevé dans le traitement d’autres types de maladies. Sur la base de la catégorie, le marché des microalgues est segmenté en organique et inorganique . D’ici 2021, le segment biologique devrait dominer le marché, car les microalgues ont un accès facile aux nutriments organiques, et la plupart des gens préféreraient les produits dérivés de microalgues cultivés sur des sources biologiques. Sur la base de la forme, le marché des microalgues est segmenté en poudre/sec et liquide. Le segment poudre/dosage sec devrait dominer le marché d’ici 2021 car cette forme peut être facilement convertie en comprimés. Capsules etc, facile à transporter. Sur la base de la qualité, le marché des microalgues est segmenté en qualité alimentaire , qualité alimentaire, qualité carburant, qualité cosmétique et autres. Le segment de qualité alimentaire devrait dominer le marché des microalgues d’ici 2021 en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et à la disponibilité d’aliments et de boissons à base de microalgues. Sur la base de l’application, le marché des microalgues est segmenté en aliments et boissons , compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, biocarburants, encres, aliments pour animaux et autres. Le segment des compléments alimentaires devrait dominer d’ici 2021 en raison de la demande croissante de compléments alimentaires à base de plantes en raison de l’augmentation continue des maladies infectieuses.



Analyse au niveau du pays du marché des microalgues

Le marché des microalgues est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le pays, le type de produit, la souche de microalgues, la catégorie, la forme, la qualité, l’application et le canal de distribution susmentionnés. Les pays couverts par le rapport sur le marché des microalgues sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le Reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Australie, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Koweït, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le secteur biologique en Amérique du Nord devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car l’agriculture biologique est à la fois respectueuse de l’environnement et économique pour la production. La Chine est à la tête de la croissance du marché de l’Asie-Pacifique, le marché biologique dominant le pays en raison des initiatives gouvernementales de sensibilisation aux produits respectueux de l’environnement. Les produits biologiques britanniques dominent le marché européen en raison de la demande croissante de produits à base d’algues.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Microalgues

Le paysage concurrentiel du marché Microalgues fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et le souffle du produit, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des microalgues.

Les principales entreprises impliquées dans le commerce des microalgues sont Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Corbion, Algarithm, Cyanotech Corporation, Henry Lamotte Oils GmbH, Algaecytes, Australian Spirulina, Algatech LTD, Lyxia, BASF SE, Corbion, EID – Parry ( India) Limited, Kuehnle AgroSystems Inc., ALGISYS LLC, euglena Co., Ltd., Heliae Development, LLC, AlgaEnergy, ALGENOL, AstaReal AB, etc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement. De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par ces entreprises à l’échelle mondiale, ce qui accélère également la croissance du marché des microalgues.

Par exemple,

En octobre 2020, Cyanotech Corporation a lancé BioAstin, un produit dérivé de microalgues. Le produit s’est avéré efficace dans le traitement des maladies cardiovasculaires, des affections cutanées et de la santé des articulations, entre autres. Les produits lancés améliorent le portefeuille de produits de l’entreprise et lui permettent de générer plus de revenus.

En janvier 2019, Algarithm a reçu la certification non OGM pour l’huile d’algue Oméga-3 DHA. Cette certification prouve que l’entreprise applique les meilleures pratiques en matière d’OGM et applique des normes strictes pour maintenir la qualité des produits. Cette certification renforce la crédibilité de l’entreprise sur le marché des microalgues.

Les collaborations, les lancements de produits, les expansions commerciales, les récompenses et distinctions, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché renforcent la présence des entreprises sur le marché des microalgues, ce qui offre également aux organisations des avantages pour améliorer leurs produits à base de microalgues.

