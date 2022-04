Le marché des micro-centres de données mobiles devrait croître à un TCAC de 21,7 % | Dell Technologies, Eaton, Huawei Technologies

Alors que les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques continuent de changer, les chefs d’entreprise de tous les secteurs se sont concentrés sur des objectifs stratégiques pour atteindre l’excellence sur le marché. Le rapport «Global Micro Mobile Data Center Market Forecast to 2027» est accompagné de stratégies et de plans commerciaux complets qui se sont avérés propulser la croissance des entreprises dans un tel scénario. À cette fin, les entreprises ont besoin d’informations pertinentes et d’informations basées sur l’intelligence du marché pour mesurer l’évolution des tendances du marché, les meilleures pratiques, la position des concurrents sur le marché, les besoins des clients et les changements de l’offre et de la demande.

Le centre de données micro mobile Le rapport sur le marché couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché, ainsi que leur aperçu commercial, leurs plans d’expansion et leurs stratégies. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont : Canovate Electronics, Dataracks, Dell Technologies Inc., Eaton Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Hitachi Ltd., Panduit, Rittal GmbH & Co. KG, Zellabox

Le marché des micro-centres de données mobiles était évalué à 1 736,1 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 8 359,8 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché des micro-centres de données mobiles devrait croître à un TCAC de 21,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La technologie a intensifié de nombreuses activités et processus commerciaux, et les applications nouvelles et créatives de la technologie devraient avoir des effets certains sur les entreprises existantes. La loi sur la localisation des données occupe une place importante dans la stimulation de la croissance de l’ensemble de l’industrie des centres de données. En ce qui concerne l’industrie du commerce électronique en pleine expansion, l’accent mis par le gouvernement sur l’économie numérique, l’utilisation intensive des médias sociaux et des smartphones et l’augmentation du nombre de start-ups axées sur la technologie ont entraîné une boule de neige dans l’utilisation et le stockage des données. En raison de facteurs mentionnés précédemment, la demande d’espace de centre de données devrait augmenter. En outre, l’entrée de nombreux fournisseurs mondiaux de services cloud s’accumule pour occuper de l’espace.

Croissance rapide du nombre de centres de données dans le monde

La pénétration croissante des appareils connectés et l’accès facile à Internet, associés à la baisse du coût des services Internet, ont entraîné une augmentation de la demande de stockage de données dans le monde entier. Cela est dû à la demande croissante d’analyse de données volumineuses et de services basés sur le cloud, tels que le contenu en ligne, y compris les films, les applications, les vidéos et les médias sociaux. Il y avait près de 2 milliards d’internautes présents dans le monde avec 21 milliards d’appareils réseau. À la mi-2019, l’Asie compte près de 51 % des internautes, suivis plus tard par l’Europe et le marché africain. La proportion du trafic du centre de données généré par le cloud était d’environ 1,2 zettaoctets de données, selon Cisco Systems, et cela représentait 46 % du trafic total.





Marché mondial des micro-centres de données mobiles – Par taille d’

entreprise Grandes entreprises

PME

Marché mondial des micro-centres de données mobiles – Par application

Réseaux instantanés à courant continu et de mise à niveau à

haute densité

Prise en charge des bureaux à distance

Informatique mobile

Autres

Marché mondial des micro-centres de données mobiles – Par industrie

BFSI verticale Santé au

BFSI verticale Santé au

détail IT et fabrication de télécommunications D'autres

7. Analyse du marché des micro-centres de données mobiles – Par unité de rack

8. Analyse du marché des micro-centres de données mobiles – Par taille d’entreprise

9. Analyse du marché des micro-centres de données mobiles – Par application

10. Analyse du marché des micro-centres de données mobiles – Par secteur vertical

11. Micro Marché des centres de données mobiles – Analyse géographique

12. Marché des micro-centres de données mobiles – Paysage de l’industrie

13. Marché des micro-centres de données mobiles – Profils des entreprises

14. Annexe

