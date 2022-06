Le marché des micro-affichages devrait dépasser les 4 892,3 millions de dollars américains d’ici 2025 en croissance robuste à un TCAC de 21,7 % – Acteurs clés et région proéminents par The Insight Partners

Selon l’étude de marché The Insight Partners intitulée « Microdisplay Market to 2025 – Global Analysis and Forecasts by technology, application and Industry verticals », le marché mondial des microaffichages était évalué à 845,3 millions de dollars US en 2016 et devrait atteindre 4892,3 millions de dollars US. d’ici 2025. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial des micro-écrans et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui ont un effet dissuasif sur sa croissance.

Marché des micro-écrans : paysage concurrentiel et développements clés

L’industrie automobile devrait connaître une croissance rapide et stimuler la croissance du marché des micro-écrans. Les acteurs ayant une bonne emprise sur le marché des micro-écrans peuvent chercher à se lancer dans la fourniture de solutions pour l’industrie automobile, qui devrait être la verticale qui se développe le plus rapidement. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont eMagin, Inc., SONY Corporation, Texas Instruments Incorporated, Universal Display Corporation et Kopin Corporation, Inc. Également, AU Optics Corporation, Himax Technologies Inc., MicroVision Inc. et Syndiant.

Les exemples de pages présentent la structure du contenu et la nature des informations incluses dans cette étude de recherche qui présente une analyse qualitative et quantitative : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000554/

Les ventes de micro-écrans sont largement influencées par de nombreux facteurs économiques et non économiques. Le modèle de vente des micro-écrans a connu des hauts et des bas similaires à ceux de l’économie mondiale. Par conséquent, l’économie mondiale joue un rôle clé dans le développement du marché des micro-écrans. Parmi les facteurs non économiques, les marchés d’application influencent leurs ventes. Les secteurs de la santé, de l’armée et de la défense, de l’automobile et de l’électronique grand public sont les marchés d’application du micro-affichage. Les secteurs automobile et industriel devraient avoir un impact important sur la croissance du marché des micro-écrans. Également pour l’industrie de l’électronique grand public, la verticale du divertissement devrait être témoin d’une utilisation élevée des appareils AR VR et d’autres HMD où des micro-écrans sont nécessaires.

Marché des micro-écrans : informations clés – tendance future

Potentiellement, l’automobile et la santé présentent de plus grandes opportunités par rapport à d’autres secteurs en raison des implémentations volumétriques des micro-écrans et par la suite des micro-écrans. Le développement des voitures intelligentes et des voitures connectées présente d’énormes potentiels pour l’industrie des micro-écrans. De même, dans le secteur de la santé, les hôpitaux recherchent des solutions d’imagerie médicale qui faciliteraient au médecin une bonne vision des tissus internes, des parties du corps ou des organes du corps. Ainsi, ces deux secteurs présentent un ensemble d’opportunités pour la croissance des fournisseurs de micro-affichages.

Planifiez une discussion préalable à la vente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée de l’étude, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie de recherche, l’assistance sur les technologies et la définition du marché : https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE100000554/

Le marché des micro-écrans par utilisateur final vertical est segmenté en militaire et défense, automobile, électronique grand public, soins de santé, application de la loi et autres. La miniaturisation de l’électronique grand public a été suivie depuis les 2 ou 3 dernières décennies. Dans un effort constant pour rendre l’électronique grand public portable, pratique et utilisable par un client, les fabricants ont recherché des solutions qui réduiraient la taille des appareils et consommeraient moins d’énergie. Ainsi, un progrès vers des tailles de fonctionnalités plus petites devrait stimuler le marché des micro-affichages.

Marché des micro-écrans : aperçu segmentaire

La taille globale du marché Microdisplay a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider les données et l’analyse. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence de marché et des responsables des ventes nationales, ainsi que des consultants externes tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés spécialisés dans le marché du Microdisplay.

Le marché mondial des micro-affichages a été segmenté sur la base de la technologie en affichage à cristaux liquides (LCD), cristaux liquides sur silicium (LCoS), traitement numérique de la lumière (DLP) et diode électroluminescente organique (OLED). Les micro-écrans trouvent leurs applications dans deux grandes catégories appelées applications proches de l’œil et applications de projection.

Cliquez ici pour bénéficier de remises lucratives sur nos derniers rapports de recherche. Nous offrons des rabais pour étudiants, entreprises et périodiques spéciaux à notre clientèle. Veuillez remplir le formulaire pour connaître le PRIX RÉDUIT : https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPTE100000554/

Les viseurs électroniques (EVF), les affichages tête haute (HUD) et les affichages montés sur la tête (HMD) constituent les applications proches de l’œil, tandis que les projecteurs Embedded Mobile et PICO constituent les applications de projection. En dehors de ceux-ci, les micro-écrans ont été segmentés sur la base des secteurs verticaux de l’industrie en militaire et défense, soins de santé, automobile, électronique grand public, application de la loi et autres. Géographiquement, le marché mondial des micro-écrans est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM).

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876