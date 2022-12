Le marché des meubles pliants devrait croître à un taux de croissance de 7,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Le marché des meubles pliants est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les meubles pliants sont un type de meubles de bricolage compacts et faciles à ranger. Il peut être utilisé à toutes fins et est facile à assembler. Les meubles pliants sont très portables et, en raison de leur petite taille, ils peuvent être stockés presque n’importe où pour optimiser l’utilisation de l’espace. Ces articles sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, notamment le bois, l’acier, le fer et l’aluminium . Les lits, tables, chaises, canapés et autres types de meubles pliants sont les plus utilisés. Les sièges sont fournis par des chaises pliantes et des tables dans les situations où les sièges permanents ne sont pas pratiques.

La demande accrue de meubles multifonctionnels et compacts devrait stimuler la demande du marché pour les meubles pliants. L’augmentation du niveau de revenu disponible des personnes et le mode de vie en constante évolution sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché du meuble pliant.

Étendue du marché mondial des meubles pliants et taille du marché

Le marché des meubles pliants est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Analyse au niveau national du marché Meubles pliants

Le marché des meubles pliants est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des meubles pliants sont : Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, États-Unis d’Amérique, Chine, Japon, Inde, Canada et Mexique . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique (MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique devrait continuer à dominer parmi les autres régions du monde. En effet, l’augmentation des activités de construction résidentielle et non résidentielle alimentera la croissance du marché du meuble pliant dans la région. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation accrues stimuleront le taux de croissance du marché dans la région. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la demande croissante de produits d’intérieur nécessitant peu d’entretien et du fort développement des infrastructures commerciales et résidentielles dans la région.

Aménagement paysager concurrentiel et analyse globale des lapins du marché des meubles pliants

Le paysage concurrentiel du marché Meubles pliants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché des meubles pliants.



Les principaux acteurs opérant sur le marché du meuble pliant sont :

ASHCOMM LLC,

entre ikea systems bv,

Flexsteel Industries, Inc.,

meco Corporation,

Haworth Co., Ltd.

Meubles de ressource,

Quincaillerie pour lits escamotables Murphy Inc.,

Twin Cities Closet Company,

Dorell Industries,

Compagnie de sièges hussey,

