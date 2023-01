Le marché des meubles pliants devrait croître à un taux de croissance de 7,80% au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Certains des acteurs clés du marché des meubles pliants sont : ASHCOMM LLC , Inter Ikea Systems Bv, Flexsteel Industries, Inc., Meco Corporation, Haworth Inc., Resource Furniture, Murphy Wall Beds Hardware Inc., Leggett & Platt, Incorporated, Sauder Woodworking Co., The Bedder Way Co.,

Le marché mondial des meubles pliants devrait croître à un taux de croissance de 7,80 % de 2022 à 2029, date à laquelle il devrait atteindre 15,68 milliards USD .

Les meubles pliants sont des meubles de bricolage petits et pratiques. Il est facile à assembler et suffisamment polyvalent pour répondre à tous les besoins. Les meubles pliables peuvent être stockés presque n’importe où et sont extrêmement portables pour tirer le meilleur parti de l’espace disponible. Ces choses sont faites de diverses substances telles que le bois, l’acier, le fer et l’aluminium.

Le marché des meubles pliants devrait être tiré par la demande croissante de meubles multifonctionnels et compacts. L’augmentation du revenu disponible et l’évolution des modes de vie sont deux raisons qui stimulent la demande de meubles pliables. Parmi les autres variables importantes qui accéléreront le taux de croissance du marché, citons la sensibilisation accrue du public aux plateformes de commerce électronique et l’urbanisation mondiale.

En outre, le marché a un énorme potentiel d’expansion au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du processus d’industrialisation accéléré et du taux d’adoption croissant des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux dans diverses industries. De plus, le taux de croissance du marché devrait s’accélérer à l’avenir en raison de la forte augmentation des activités de construction et de l’émergence de nouveaux marchés.

Portée du marché mondial des meubles pliants et taille du marché

Le marché des meubles pliants est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des meubles pliants est segmenté en chaises, tables, lits et autres. D’autres sont subdivisés en canapés et échelles.

L’application du marché des meubles pliants est segmentée en résidentiel et commercial.

Basé sur le canal de distribution, le marché des meubles pliants est segmenté en ligne et hors ligne.

Analyse au niveau national du marché des meubles pliants

Le marché des meubles pliants est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des meubles pliants comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient , l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait continuer à dominer le reste du monde. Cela est dû à la hausse des activités de construction résidentielle et non résidentielle qui stimulera la croissance du marché des meubles pliants dans la région. De plus, l’industrialisation et l’urbanisation croissantes stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029, en raison de la demande croissante de produits d’intérieur nécessitant peu d’entretien et du développement robuste des infrastructures commerciales et résidentielles dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Meubles pliants

Le paysage concurrentiel du marché Meubles pliants fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit, le statut de dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des meubles pliants sur lequel la société se concentre.

Certains des acteurs clés du marché des meubles pliants sont :

ASHCOMM LLC , Inter Ikea Systems Bv, Flexsteel Industries, Inc., Meco Corporation, Haworth Inc., Resource Furniture, Murphy Wall Beds Hardware Inc., Leggett & Platt, Incorporated, Sauder Woodworking Co., The Bedder Way Co., La- Z-Boy Incorporated, Flexfurn , Nilkamal Furniture, HARDWARE , INC., Gopak, Twin Cities Closet Company, Dorel Industries, Hussey Seating Company, Expand Furniture Inc. et Lifetime Products.

