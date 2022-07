Le marché des meubles de luxe enregistrera une croissance inébranlable de 2022 à 2030

Le marché mondial du luxe comprend neuf secteurs, dont les produits de luxe personnels, les voitures personnelles, l’hôtellerie de luxe, la gastronomie, les croisières de luxe, les vins et spiritueux raffinés, les jets privés, les yachts et les meubles de luxe. Parmi ces secteurs, le meuble de luxe a fait preuve d’un énorme attrait sur le marché partout dans le monde. Les meubles de luxe augmentent la valeur artistique des hôtels, des restaurants, des bureaux et des maisons malgré les différents espaces intérieurs et extérieurs. Au cours des dernières années, le développement remarquable de l’industrie immobilière a encouragé l’expansion du marché du meuble de luxe. Le développement des individus des territoires ruraux vers les territoires urbains et la tendance du revenu disponible individuel renforcent le développement du marché mondial du meuble de luxe. On considère que la prise de conscience écologique croissante des individus suscite un intérêt croissant pour les meubles de luxe respectueux de l’environnement partout dans le monde jusqu’en 2028. En dehors de cela, l’infiltration croissante de la vente au détail en ligne dans le monde entier devrait également stimuler le marché mondial du meuble de luxe. Transformer le mode de vie parallèlement à l’augmentation du revenu disponible offrirait des perspectives remarquables sur le marché mondial du meuble de luxe au cours des années à venir.

L’infiltration accrue des médias, la vente au détail organisée, l’augmentation de l’effet de la mondialisation et le développement vigoureux du secteur immobilier sont quelques-unes des principales considérations prévues pour encourager le développement du marché du meuble de luxe. En dehors de cela, la tendance croissante de la cuisine modulaire renforce également les besoins du marché du meuble de luxe et devrait stimuler le marché.

Parmi chacune des régions, l’Europe a été conçue pour gagner le plus sur le marché mondial du meuble de luxe en 2014. La Chine devrait être le marché du meuble en développement rapide à l’avenir qui stimulera le marché asiatique global du meuble de luxe. Le marché de l’Amérique latine devrait également connaître un développement rapide au cours des deux prochaines années. La condition préalable du mobilier de luxe, en particulier dans le segment de l’hôtellerie dans la région africaine ainsi que dans la région du Moyen-Orient, devrait stimuler le marché de cette région à l’avenir.

Les principaux acteurs du marché identifiés tout au long de la chaîne de valeur du marché mondial du meuble de luxe comprennent Valderamobili, Muebles Pico, Laura Ashley Folding Plc, Scavolini, Henredon Furniture Industries Inc., Nella Vetrina, entre autres . Il a été découvert que les fabricants de meubles sont impliqués dans la diminution de l’empreinte carbone et initiés à contribuer à des meubles respectueux de l’environnement. Le marché mondial du mobilier de luxe est extrêmement concurrentiel avec un grand nombre d’acteurs du marché (grands et petits) à la tête de l’industrie. Dans les prochaines années, plusieurs fabricants de meubles devraient entrer sur ce marché.

Le marché du meuble de luxe va probablement prévoir une forte croissance dans les années à venir en raison d’une plus grande notoriété auprès des clients. Le marché connaît une évolution notable avec l’extension des canaux de distribution. L’amélioration de la visibilité des marques de meubles de luxe dans les centres commerciaux, les centres commerciaux ainsi que sur les supports en ligne a également profité au marché mondial. En outre, l’augmentation des revenus disponibles et le besoin croissant de coordonner une attente plus élevée en matière de style de vie ont également stimulé le besoin de produits d’ameublement de luxe sur le marché mondial. La demande de meubles de luxe devrait également augmenter à mesure que les économies reviendront à la banalisation.

L’extension du marché immobilier devrait également avoir un effet positif sur le marché général. La demande de meubles de luxe dans le segment de l’hôtellerie, par exemple, les restaurants et les hôtels, devrait stimuler le marché. De plus, la rénovation et la restauration du marché résidentiel vont également gagner les acteurs du marché sur le marché mondial une gamme de nouveaux acheteurs

