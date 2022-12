Le marché des meubles de camping devrait croître à un TCAC de 5,17 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché du mobilier de camping devrait croître à un taux de croissance de 5,17 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindre une valeur marchande de 326,52 millions USD d’ici 2029 .

Les meubles de camping désignent les meubles portables tels que les tabourets, les chaises et les tables. Les lits bébé et les hamacs sont des meubles relaxants souvent utilisés en camping. Le camping est une activité de plein air et les gens emportent souvent ce mobilier avec eux pour rendre leur vie en forêt ou sur les collines un peu plus confortable.

Les préférences croissantes pour la santé en plein air et l’activité physique sont le principal facteur d’accélération de la croissance du marché des meubles de camping au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, le nombre croissant d’activités de plein air telles que le camping, la pêche, l’escalade, le kayak et autres, ainsi que l’évolution des modes de vie et l’augmentation des niveaux de revenu devraient stimuler la croissance du marché du mobilier de camping au cours de la période de prévision 2022-2029.

Cependant , les conditions météorologiques défavorables ainsi que la hausse des températures mondiales restreignent le marché du mobilier de camping au cours de la période de prévision 2022-2029, tandis que l’urbanisation rapide et le nombre croissant de personnes gériatriques mettront à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision ci-dessus.

Étendue du marché mondial des meubles de camping et taille du marché

Le marché du mobilier de camping est segmenté par produit et canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Selon les produits, le marché du mobilier de camping est segmenté en chaises et tabourets de camping, lits et hamacs de camping, tables de camping et autres.

Basé sur le canal de distribution, le marché du mobilier de camping est segmenté en hors ligne et en ligne.

Analyse au niveau du pays du marché Mobilier de camping

Les pays couverts par le rapport sur le marché des meubles de camping sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le mobilier de camping en raison de la sensibilisation croissante des gens aux avantages des loisirs de plein air et du tourisme de nature dans la région. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison du nombre croissant d’activités de loisirs de plein air et du nombre croissant de jeunes au cours de la période de prévision 2022-2029.

