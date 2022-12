Le marché des méthodes moléculaires devrait atteindre 3,50 milliards USD au cours de la période de prévision

Le marché des méthodes moléculaires comprend les tests génétiques, les études épidémiologiques, le typage des tissus, l’hybridation in situ, la médecine légale, les tests de parenté et la détection, l’identification et la classification des micro-organismes. Les techniques moléculaires ont également été largement utilisées dans la surveillance, la mutation et d’autres études génétiques d’agents pathogènes d’origine alimentaire pour accroître notre compréhension de la principale source d’agents pathogènes d’origine alimentaire, de la source d’infection et de la diversité génétique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des méthodes moléculaires devrait atteindre la valeur de 3,50 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,87 % au cours de la période de prévision. Le segment Polymerase Chain Reaction (PCR) représente la part de marché la plus élevée du segment technologique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des méthodes moléculaires sont QIAGEN, 3M, Veredus Laboratories, NEOGEN CORPORATION, Bio-Rad Laboratories, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., bioMérieux SA, HiMedia Laboratories, Eurofins Scientific, SGS SA, ArcherDX , Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Agilent Technologies, Inc., Beckman Coulter, Inc., BD, General Electric, Merck KGaA, PerkinElmer, Inc., Promega Corporation et Siemens Healthcare Private Limited, entre autres.

Dynamique du marché des méthodes moléculaires

Conducteurs

Amélioration des réglementations en matière de sécurité alimentaire

De nos jours, sans réglementation sur la sécurité alimentaire, les restaurants ne peuvent pas fonctionner s’ils enfreignent les règles, ils doivent payer de lourdes amendes ou ils peuvent même être fermés.

Progrès rapides dans l’automatisation des protocoles d’analyse des aliments

L’industrie de l’automatisation est l’une des industries à la croissance la plus rapide et elle affecte très positivement les méthodes moléculaires. De plus, la fréquence croissante des maladies d’origine alimentaire et la demande croissante de produits alimentaires emballés et biologiques ont un impact positif sur le marché des méthodes moléculaires.

Opportunités

De plus, l’utilisation croissante des méthodes moléculaires dans les techniques de diagnostic clinique offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’accent mis sur la rationalisation des flux de travail d’imagerie augmentera encore le taux de croissance du marché des méthodes moléculaires à l’avenir.

Portée du marché mondial des méthodes moléculaires

Le marché des méthodes moléculaires est segmenté en fonction du produit et de la technologie. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

Solutions de réactifs

Consommables

Instruments

Prestations de service

Basé sur le produit, le marché des méthodes moléculaires est segmenté en réactifs et consommables, instruments et services.

Technologie

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Immunoessai

Biocapteurs

puce électronique

Les autres

Le marché des méthodes moléculaires a également été segmenté sur la base de la réaction en chaîne par polymérase (PCR), des immunoessais, des biocapteurs, des microréseaux et d’autres technologies.

Analyse régionale / aperçu du marché Méthodes moléculaires

Le marché des méthodes moléculaires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et technologie, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des méthodes moléculaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des méthodes moléculaires en raison de la prévalence des réglementations sur la sécurité alimentaire telles que la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire, la loi sur les médicaments et les cosmétiques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, car le gouvernement améliorera les compétences techniques de gestion de la sécurité alimentaire dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

