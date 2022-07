Le Marché Des Mémoires À Changement De Phase Atteindra 46,52 Milliards De Dollars D’Ici 2026

New York, le 08 novembre 2019 – Le marché mondial des mémoires à changement de phase devrait atteindre 46,52 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La mémoire à changement de phase (PCM) est un type de mémoire vive non volatile qui accumule des données en modifiant l’état du matériau utilisé, ce qui signifie qu’elle peut basculer entre les états cristallin et amorphe au niveau microscopique.

Le PCM est considéré comme une technologie émergente. La technologie a le potentiel de fournir un stockage non volatile rentable, haute densité, haute vitesse et à haut volume à une échelle sans précédent. La technologie est idéale pour les modules de mémoire en ligne doubles non volatils et les disques SSD à double mémoire non volatile. La technologie est également beaucoup plus durable que le flash, et le souci de l’usure par les écritures quotidiennes n’est pas non plus un problème.

La prolifération des smartphones dans la région en développement est le principal facteur moteur du marché des PCM. La Chine a enregistré une vente d’environ 500 millions de smartphones en 2016, tandis que l’Inde a enregistré une vente de 165 millions la même année. De plus, avec les avantages de portabilité et de flexibilité accrue, il y a une augmentation significative de la préférence des smartphones et des tablettes. L’augmentation attendue de la vente d’appareils intelligents dans les années à venir augmentera le besoin de technologies de mémoire telles que la technologie de changement de phase.

IBM travaille sur une puce PCM à trois bits par cellule, qui devrait fournir plus de stockage et de stabilité que ses recherches précédentes qui ont démontré des options de 1 bit par cellule.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le PCM à l’état amorphe a une résistance électrique élevée, alors qu’à l’état cristallin, il a moins de résistance. La résistance électrique de la machine peut être éteinte et allumée pour représenter les états bas et haut numériques.

• La faible consommation d’énergie du PCM augmente la durée de vie de la batterie des appareils électroniques. Cela permet à l’appareil de fonctionner pendant une période plus longue et augmente également son cycle de vie et son coût de maintenance global. Il agit également comme une mémoire hybride qui combine mémoire flash et PCM.

* Sur le front autonome, Intel a livré un périphérique appelé 3D XPoint, qui est une mémoire de nouvelle génération basée sur le changement de phase. Intel vend cet appareil pour les disques de stockage à semi-conducteurs (SSD).

• La DRAM est un module de mémoire de type non volatil utilisé pour stocker des données dans un circuit intégré. L’avantage du module est qu’il agit comme une feuille de route pour augmenter la capacité et la densité principales, la rentabilité et une grande capacité d’alimentation. Cela conduit à une demande accrue d’utilisation de PCM comme DRAM dans les années à venir.

• L’une des exigences difficiles des plus grandes mémoires embarquées est sa capacité à contenir des micrologiciels plus gros et plus complexes. Le besoin croissant de plus de puissance de traitement, de consommation d’énergie réduite et de plus grandes tailles de mémoire repousse les limites des architectures de microcontrôleurs.

• Les principaux participants sont IBM, Micron Technology, Samsung Electronics, Hewlett-Packard, Toshiba, BAE Systems, STMicroelectronics, GlobalFoundries, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, United Microelectronics Corporation, Intel et Western Digital, entre autres.

* Samsung travaille sur différentes itérations de la technologie PCM depuis plus d’une décennie. La société se concentre principalement sur le cas d’utilisation intégré dans ses téléphones cellulaires. De plus, il existe également une possibilité pour les périphériques de stockage commerciaux.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés en marché mondial de la mémoire à changement de phase sur la base de la forme, de l’état, de la technologie, de l’application et de la région:

Perspectives du Formulaire (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2016-2026)

• Autonome

• Imbriqué

Perspectives technologiques (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2016-2026)

* PCM comme RAM statique (SRAM)

* PCM comme DRAM

* PCM comme mémoire flash

* PCM comme mémoire de classe de stockage (SCM)

Perspectives des applications (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2016-2026)

• cellulaire

* Stockage d’Entreprise

* Cartes à Puce

• Automobile

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2016-2026)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

