Le marché des mélangeurs sur socle en Amérique du Nord devrait atteindre 807,64 millions de dollars américains et croître à un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision 2022-2027

Selon une nouvelle étude de marché sur « le marché des batteurs sur socle en Amérique du Nord jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse régionale et prévisions par type, canal de distribution de l’utilisateur final et pays » devrait atteindre 807,64 millions de dollars US d’ici 2028 à partir de 572,05 $ US millions en 2021. On estime que le marché croîtra à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché des batteurs sur socle en Amérique du Nord ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La croissance de ce marché est estimée à la croissance de la demande de produits de boulangerie et à l’intérêt croissant pour les activités de boulangerie et de cuisine et à l’émergence de nouveaux établissements commerciaux comme les restaurants, les cafés et les hôtels, cependant, le marché devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision en raison à la disponibilité des produits de substitution.

L’Amérique du Nord est l’une des économies les plus touchées par la pandémie de COVID-19. L’augmentation sans précédent du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis et au Canada et le verrouillage subséquent de nombreuses installations de fabrication dans les pays ont influencé négativement la croissance des différents marchés. Les gens ont commencé à chercher de nouvelles activités pour passer du temps à la maison pendant le confinement ; la pâtisserie a suscité l’intérêt de nombreuses personnes. Le marché se redresse grâce aux importantes mesures gouvernementales telles que les campagnes de vaccination. Diverses industries surmontent également les défis liés à la chaîne d’approvisionnement de leurs matières premières. De nombreux acteurs reprennent leurs plans d’investissement pré-pandémiques alors que les entreprises gagnent en confiance dans la stabilisation des économies et anticipent une demande accrue. Cela devrait donner une impulsion à la croissance du marché en Amérique du Nord.

Le marché du marché des mélangeurs sur socle en Amérique du Nord est segmenté en type, utilisateur final, canal de distribution et pays. Basé sur l’utilisateur final, le marché nord-américain des batteurs sur socle est segmenté en résidentiel et commercial. En 2021, le segment commercial représentait la plus grande part de marché et, de plus, le segment commercial a enregistré le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. . Le segment commercial comprend l’utilisation de batteurs sur socle dans les salons de crème glacée, les cafés, les boulangeries, les restaurants et les hôtels. Les batteurs sur socle sont utilisés dans diverses applications dans les cuisines commerciales telles que battre la pâte à gâteau, aromatiser le beurre, déchiqueter du poulet désossé ou d’autres viandes cuites et faire de la brioche, entre autres applications.

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2019 à 2028.

