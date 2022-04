Le marché des médicaments pour la cardiomyopathie atteindra 1 188,7 millions USD d’ici 2028

According to the current reports and data analysis, the global cardiomyopathy drugs marketwas valued at USD 1,020.3 million in 2020 and is expected to reach USD 1,188.7 million by 2028, growing at a CAGR of 1.90%. Cardiomyopathy is a disease of the heart muscle that makes it difficult for a person to pump blood to different parts of the body. The main types of cardiomyopathy contain extensive, hypertrophic and prohibitive cardiomyopathy. Ischemic cardiomyopathy is one of the most common types. Medicines for the cure of such a disease are implantation devices, drugs, and in rare cases, a heart transplant is also performed on the patient. The implantable cardioverter defibrillator (ICD) is the most favored implantation in this condition at present. The type of drugs adopted depends on the anticipation of cardiomyopathy and its degree of extreme. Key variables contributing to the company’s development include increasing rates of cardiomyopathy-related conditions, such as PPCM (manifestations of cardiomyopathy after pregnancy), amyloidosis, cardiomyopathy in children; and different factors, for example, increasing aging population, technological advancements in cardiomyopathy medicine, accessibility of assets to adopt state-of-the-art facilities for research applications. Reaction-restricting factors related to the use of medications for this condition, such as a weak pulse, low white platelet count, and kidney or liver problems, are expected to hinder the development of the

Leading organizations are constantly striving to multiply objective explicit drugs to ship to market. For example, in the current year, one of the main pharmaceutical organizations Pfizer obtained approval from the United States Food and Drug Administration for its tafamids, oral drugs, which are used to treat a disease fatal coronary heart disease known as transthyretin amyloid cardiomyopathy. Their drug will be sold under the brand name Vyndaqel. The organization has also obtained Food and Drug Administration approval for oral details of tafamidis, which are under the brand name Vyndamax. The drug is prescribed to be taken in a dose of Vyndaqel 80mg once consistently, taken in four cases of 20 mg or Vyndamax 61 mg once consistently, taken in one capsule. Other important players like GSK, Teva Pharmaceuticals among others have brilliantly put themselves into the innovative work of developing drugs for the equivalent.

In the regional segment, Europe further holds huge importance in the entire industry owing to rising rates of cardiovascular diseases, better health insurance coverage policies in the region. The Asia Pacific market is driven to grow at a higher rate owing to rapid rise in masses, increase in the spread of chronic diseases, increase in incorporation of medical coverage and an increase in research and development. Developing regions, for example, Latin America, Middle East, and Africa, are expected to provide advancement opportunities to the global showcase of cardiomyopathy therapeutics due to less information among people.

In addition, increasing government initiatives, availability of research and development funds from private and public organizations, improving reimbursement scenario for target disease-specific treatments, and increasing awareness of effective treatments are among the factors. keys propelling the growth of Cardiomyopathy Drugs Market.

The revenue growth of the global market is majorly attributed to factors such as increasing prevalence of chronic and acute diseases across the globe, growing demand for personalized medicine, increasing research and development activities in pharmaceutical and biotechnology sectors and the rapid integration of emerging digital technologies such as artificial intelligence, Internet of Things (IoT), big data analytics and blockchain in the healthcare sector.

La propagation rapide du COVID-19 dans le monde, l’augmentation substantielle du nombre de patients, les changements importants dans la demande et l’offre de solutions de soins de santé à l’époque du COVID-19, les tendances croissantes de la télésanté et de la télémédecine et le besoin croissant de diagnostics avancés au point de service sont parmi les autres facteurs clés alimentent davantage la croissance des revenus du marché. L’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins COVID-19, l’attention croissante portée à la découverte et au développement de nouveaux médicaments et l’attention croissante du gouvernement au renforcement du système de chaîne d’approvisionnement des soins de santé créent de nouvelles opportunités de croissance des revenus pour le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Contactez-nous si vous avez d’autres questions sur le rapport et sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

