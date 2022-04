Le marché des médicaments pour la cardiomyopathie atteindra 1 188,7 millions USD d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des médicaments pour la cardiomyopathie était évalué à 1 020,3 millions USD en 2020 et devrait atteindre 1 188,7 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 1,90 %. La cardiomyopathie est une maladie du muscle cardiaque qui rend difficile pour une personne de pomper le sang vers différentes parties du corps. Les principaux types de cardiomyopathie contiennent une cardiomyopathie étendue, hypertrophique et prohibitive. La cardiomyopathie ischémique est l’un des types les plus retrouvés. Les médicaments pour la guérison d’une telle maladie sont des dispositifs d’implantation, des médicaments et, dans de rares cas, une greffe cardiaque est également effectuée sur le patient. Le défibrillateur automatique implantable (ICD) est l’implantation la plus favorisée dans cette affection à l’heure actuelle. Le type de médicaments adopté dépend de l’anticipation de la cardiomyopathie et de son degré d’extrême. Les variables clés contribuant au développement de l’entreprise incluent les taux croissants d’affections liées à la cardiomyopathie, telles que la PPCM (manifestations de cardiomyopathie après la grossesse), l’amylose, la cardiomyopathie chez les enfants ; et différents facteurs, par exemple, l’augmentation de la population vieillissante, les progrès technologiques en médecine de la cardiomyopathie, l’accessibilité des actifs pour adopter des installations de pointe pour les applications de recherche. Les facteurs de restriction des réactions liées à l’utilisation des médicaments pour cette affection, par exemple un faible pouls, un faible nombre de plaquettes blanches et des problèmes rénaux ou hépatiques, devraient entraver le développement de l’activité de prescription pour la cardiomyopathie.

Les principales organisations s’efforcent constamment de multiplier les médicaments explicites objectifs à expédier sur le marché. Par exemple, au cours de l’année en cours, l’une des principales organisations pharmaceutiques Pfizer a obtenu l’approbation de l’administration américaine des aliments et des médicaments pour ses tafamids, des médicaments oraux, qui sont utilisés pour traiter une maladie coronarienne mortelle connue sous le nom de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine. Leur médicament sera vendu sous le nom de marque Vyndaqel. L’organisation a également obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration pour les détails oraux de tafamidis, qui sont sous le nom de marque Vyndamax. Le médicament est prescrit pour être pris à une dose de Vyndaqel 80 mg une fois de manière cohérente, pris en quatre cas de 20 mg ou Vyndamax 61 mg une fois de manière cohérente, pris en une seule capsule. D’autres acteurs importants comme GSK, Teva Pharmaceuticals entre autres se sont mis avec brio dans le travail innovant de développement de médicaments pour l’équivalent.

Dans le segment régional, l’Europe détient en outre une importance énorme dans l’ensemble de l’industrie, en raison de la hausse des taux de maladies cardiovasculaires, de meilleures politiques de couverture d’assurance maladie dans la région. Le marché en Asie-Pacifique est poussé à croître à un rythme plus élevé en raison d’une montée rapide des masses, d’une augmentation de la propagation des maladies chroniques, d’une augmentation de l’incorporation de la couverture médicale et d’une augmentation de la recherche et du développement. Les régions en développement, par exemple l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, devraient offrir des opportunités d’avancement à la vitrine globale de la thérapeutique de la cardiomyopathie en raison de moins d’informations parmi les personnes.

En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales, la disponibilité de fonds de recherche et développement d’organismes privés et publics, l’amélioration du scénario de remboursement pour les traitements spécifiques aux maladies cibles et la sensibilisation croissante aux traitements efficaces sont parmi les facteurs clés propulsant la croissance du marché des médicaments pour la cardiomyopathie.

La croissance des revenus du marché mondial est principalement attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës à travers le monde, la demande croissante de médecine personnalisée, l’augmentation des activités de recherche et développement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique et l’intégration rapide des technologies numériques émergentes telles que comme l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT), l’analyse de données volumineuses et la blockchain dans le secteur de la santé.

La propagation rapide du COVID-19 dans le monde, l’augmentation substantielle du nombre de patients, les changements importants dans la demande et l’offre de solutions de soins de santé à l’époque du COVID-19, les tendances croissantes de la télésanté et de la télémédecine et le besoin croissant de diagnostics avancés au point de service sont parmi les autres facteurs clés alimentent davantage la croissance des revenus du marché. L’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins COVID-19, l’attention croissante portée à la découverte et au développement de nouveaux médicaments et l’attention croissante du gouvernement au renforcement du système de chaîne d’approvisionnement des soins de santé créent de nouvelles opportunités de croissance des revenus pour le marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Pfizer, Boehringher Ingelheim, Daiichi Sankyo, Johnson & Johnson, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Teva Pharmaceutical, Merck, Mylan Pharmaceuticals Inc. et autres

Perspectives concurrentielles du marché mondial des médicaments pour la cardiomyopathie

La cardiomyopathie mondiale L’étude de marché sur les médicaments se concentre sur les trajectoires de croissance des revenus des principales entreprises de ce marché. Cette section du rapport met en lumière le paysage hautement concurrentiel du marché des médicaments pour la cardiomyopathie, en soulignant les principaux acteurs. Le rapport examine en outre les initiatives stratégiques entreprises par chacun de ces acteurs du marché, notamment les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de nouveaux produits, les nouvelles transactions commerciales et les innovations technologiques.

Disease Outlook (Revenus en millions USD ; 2018-2028)

Cardiomyopathie

hypertrophique Cardiomyopathie

restrictive

Dysplasie ventriculaire droite arythmogène .

Cardiomyopathie non classée

Perspectives des produits (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Anticoagulants

Antiarythmiques Antihypertenseurs

Glycosides

cardiaques

Autres produits

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Centres de services ambulatoires

Autres utilisateurs

finaux Rapport sur le marché mondial des médicaments pour la cardiomyopathie : Table des matières

Aperçu de l’industrie

Dynamique

du marché Segmentation

Perspectives régionales

Paysage concurrentiel

Derniers développements

Méthodologie de recherche

Liste des tableaux et des figures

Perspectives régionales du médicament mondial pour la cardiomyopathie Marché

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste du Moyen-Orient et Afrique



Merci d’avoir lu notre rapport. Contactez-nous si vous avez d’autres questions sur le rapport et sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos besoins.

