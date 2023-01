Le marché des médicaments liposomaux devrait croître à un TCAC de 8,50% au cours de la période de prévision

Le liposome peut être défini comme une vésicule de forme sphérique qui implique une ou plusieurs bicouches phospholipidiques, similaires à la structure des membranes cellulaires. Le liposome se concentre sur une partie ou un tissu particulier au lieu d’une partie du corps entier. Le liposome fonctionne comme un outil et une reproduction dans de nombreux domaines scientifiques. Cela devrait en outre entraver la croissance du marché des médicaments liposomaux au cours de la période.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché mondial des médicaments liposomaux au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des médicaments liposomaux est généralement d’environ 8,50 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 4,16 milliards USD en 2021, et il atteindrait 7,99 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des médicaments liposomaux comprennent:

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Institut du sérum de l’Inde Pvt. Ltd. (Inde)

Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd (Chine)

Novartis SA (Suisse)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël)

Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Belgique)

CELSION Corporation (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Ipsen Pharma (France)

Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited. (Japon)

Merrimack Pharmaceuticals (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

Dynamique du marché mondial des médicaments liposomaux

Conducteurs

Adoption accrue de la qualité par conception (QbD) par rapport aux processus traditionnels

Les processus ont été rationalisés grâce à l’adoption d’approches rationnelles telles que QbD plutôt que d’approches empiriques et basées sur la simulation. Par rapport aux méthodologies conventionnelles axées sur les essais et les erreurs, QbD est basé sur une approche rationnelle basée sur des faits et aide à une prise de décision plus robuste. La popularité et la mise en œuvre de la technique QbD devraient augmenter.

Augmentation de l’utilisation des agents d’imagerie de contraste liposomal

Les liposomes sont conditionnés pour l’administration de médicaments thérapeutiques, diagnostiques et guidés par l’image. Les liposomes paramagnétiques sont largement utilisés dans l’imagerie moléculaire et cellulaire et dans l’administration de médicaments guidée par l’image.

Des liposomes paramagnétiques chargés de médicament ont été utilisés pour des interventions thérapeutiques. Les liposomes ont longtemps été proposés comme support pour délivrer des ions paramagnétiques. L’augmentation des modalités d’imagerie telles que l’IRM, les tomodensitogrammes et l’imagerie SPECT devrait compléter la croissance du marché mondial des liposomes.

Opportunités

Amélioration du temps de circulation des substances hydrophobes

L’acide galbanique (Gba) dans des formulations liposomales améliorées est utilisé sur le marché de l’administration de médicaments par liposomes pour maximiser l’efficacité thérapeutique de la doxorubicine liposomale pégylée. Coumarine sesquiterpénique aux puissantes propriétés anti-angiogéniques, l’acide galvanique a un avenir prometteur en tant que médicament anticancéreux. Les restrictions de solubilité dans l’eau de l’acide galbanique limitent son potentiel d’utilisation en médecine. Pour contourner les inconvénients d’une faible solubilité du Gba, les entreprises du marché de l’administration de médicaments par liposomes étendent l’application du Gba liposomal PEGylé fabriqué à l’aide de l’hydratation en couche mince plus l’approche d’extrusion.

Portée du marché mondial des médicaments liposomaux

Le marché mondial des médicaments liposomaux est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Doxorubicine liposomale

Paclitaxel liposomal

Amphotéracine B liposomale

Autres

Application

Thérapie contre les infections fongiques

Thérapie du cancer et des tumeurs

Oculaire et pulmonaire

Industrie

Pharmaceutique

Cosmétique

Nourriture

Agriculture

Analyse au niveau national du marché Médicaments liposomaux

Le marché mondial des médicaments liposomaux est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type, application et industrie, comme indiqué ci-dessus. Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché mondial des médicaments liposomaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments liposomaux en raison de la présence d’importants acteurs clés. En outre, l’incidence croissante du cancer stimulera davantage la croissance du marché des médicaments liposomaux dans la région au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des médicaments liposomaux en raison de l’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies chroniques. En outre, l’accent mis par les acteurs sur le renforcement de l’existence dans les pays en développement devrait alimenter la croissance du marché des médicaments liposomaux dans la région dans les années à venir.

La section par pays du rapport sur le marché de Médicaments liposomaux fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario. du marché pour chaque pays. Aussi, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales.

