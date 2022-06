Le marché des médicaments génériques devrait progresser à un TCAC de 6,0 % entre 2022 et 2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research intitulé « Rapport sur le marché des médicaments génériques – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel » est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, de plus en plus de brevets ont expiré sur des médicaments de marque. La Food and Drug Administration (FDA) améliore la procédure d’entrée sur le marché des génériques, ce qui entraînera une augmentation du nombre de médicaments génériques sur le marché. En conséquence, l’augmentation de la production de ces médicaments entraînera une expansion substantielle du marché des médicaments génériques.

Le marché mondial des médicaments génériques était évalué à 329,26 millions USD en 2021 et devrait atteindre 540,15 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « bactérien » représente le plus grand segment d’agents pathogènes sur le marché des médicaments génériques au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas de médicaments génériques bactériens et de la prévalence croissante des infections nosocomiales. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline et un cadre réglementaire.

Définition du marché

Les médicaments génériques sont bioéquivalents aux médicaments de marque en termes de force, de dose, de qualité, de sécurité, de performance et d’efficacité, mais ils diffèrent à d’autres égards, tels que la technique de fabrication utilisée dans le développement des médicaments, les excipients et l’emballage. Lorsque les brevets des médicaments actuels avec bandes expirent, des produits pharmaceutiques génériques deviennent disponibles. Plutôt que d’être liés à un fabricant spécifique, les médicaments génériques sont essentiellement soumis à des restrictions gouvernementales dans divers pays.

Dynamique du marché des médicaments génériques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Besoin croissant de médicaments génériques

La montée en flèche de l’expiration des brevets des médicaments de marque est le facteur le plus important à l’origine de la croissance de ce marché. La prévalence croissante des maladies chroniques, du diabète et des maladies cardiovasculaires devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des investissements et avancées

Les investissements croissants dans des activités de recherche et développement approfondies et les avancées dans la formulation telles que la combinaison à dose fixe et le traitement rentable devraient également amortir la croissance du marché. De plus, on estime que le grand nombre de stratégies de licence et de partenariat pour lancer de nouveaux produits par des fournisseurs clés génère des opportunités lucratives pour le marché. Les récents programmes de remboursement gouvernementaux ont favorisé les options à moindre coût, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché des médicaments génériques à l’avenir.

En outre, l’expansion du secteur de la santé ainsi que la croissance de la population gériatrique devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé et la forte demande de médicaments génériques amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Réglementations gouvernementales strictes

D’autre part, ces médicaments nécessitent essentiellement une approbation en raison des réglementations gouvernementales strictes, qui devraient entraver la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2020, les produits génériques commerciaux et de pipeline ont été achetés à Amerigen Pharmaceuticals, Ltd. pour 52,5 millions de dollars en espèces par ANI Pharmaceuticals, Inc., une société pharmaceutique spécialisée intégrée basée aux États-Unis qui se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de marque et médicaments génériques sur ordonnance. Le portefeuille commercial d’ANI Pharmaceuticals, Inc. et son portefeuille de produits génériques en phase avancée ont été considérablement élargis à la suite de cette transaction. Amerigen Pharmaceuticals est une société établie aux États-Unis spécialisée dans la recherche, la production et la distribution de produits pharmaceutiques génériques de haute qualité.

Analyse/aperçus régionaux du marché des médicaments génériques

Le marché des médicaments génériques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, marque, indication, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments génériques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments génériques en raison des leaders mondiaux dans les activités de recherche et développement et du cadre établi du processus d’approbation des médicaments génériques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du développement des établissements de santé et de l’augmentation des initiatives gouvernementales dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicament générique

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments génériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des médicaments génériques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des médicaments génériques sont Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., (Israël), Mylan NV, (États-Unis), Novartis AG, (Suisse), Pfizer Inc., (États-Unis), Sun Pharmaceutical Industries Ltd., (Inde), Fresenius SE & Co. KGaA., (Allemagne), Lupin (Inde), Endo International plc., (Irlande), Aurobindo Pharma (Inde), Novartis AG (Allemagne), Hikma Pharmaceuticals PLC., (Royaume-Uni) STADA Arzneimittel AG (Allemagne), Eli Lilly and Company (États-Unis) et Aspen Holdings (Afrique du Sud) entre autres.

