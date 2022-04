Le marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires en Asie-Pacifique devrait atteindre 96 156,8 millions de dollars américains et croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision 2021-2027

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des médicaments et des compléments alimentaires en vente libre en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Asie-Pacifique des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Voir le rapport complet avec TOC @ https://www.businessmarketinsights.com/reports/asia-pacific-otc-drug-and-dietary-supplement-market

Le marché Asie-Pacifique des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires devrait atteindre 96 156,8 millions de dollars américains en 2027, contre 55 157,2 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 7,3 % de 2020 à 2027.

Les médicaments en vente libre (OTC) sont disponibles pour le public pour leur usage général. Ces médicaments ne nécessitent pas d’ordonnance d’un médecin. Les médicaments en vente libre sont disponibles pour divers symptômes médicaux dus à des conditions médicales telles que la toux et le rhume, la diarrhée, les brûlures d’estomac, la constipation, l’acné, la douleur et autres. D’autre part, des compléments alimentaires sont disponibles en vente libre à des fins de remise en forme. Alors que, dans certains cas, lorsqu’une personne est gravement malade ou nécessite un traitement, l’achat d’un complément alimentaire contenant des ingrédients médicinaux nécessite une ordonnance d’un médecin. Ces médicaments en vente libre et suppléments nutritionnels sont de deux types, tels que les médicaments de marque ou génériques.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur les médicaments et les compléments alimentaires en vente libre en Asie-Pacifique sur – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00016069

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• GlaxoSmithKline plc.

• Sanofi

• Johnson and Johnson Services, Inc.

• Abbott

• AbbVie Inc.

• Bausch Health Companies Inc.

• Bayer SA

• Procter & Gamble

• Novartis SA

• Reckitt Benckiser Group Plc

Segmentation du marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires en Asie-Pacifique

Médicament en vente libre et complément alimentaire – Par produit

• Produits contre la toux et le rhume

• Vitamines et compléments alimentaires

• Analgésiques

• Produits gastro-intestinaux

• Aides au sommeil

• Produits de soins bucco-dentaires

• Produits ophtalmiques

• Antiacides

• Soins féminins

• Les autres

Médicament en vente libre et complément alimentaire – par type

• De marque

• Générique

Médicament en vente libre et complément alimentaire – par formulaire

• Comprimés

• Gélules

• Poudres

• Pommades

• Liquide

• Les autres

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché sur les médicaments et les compléments alimentaires en vente libre en Asie-Pacifique sur – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00016069

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/