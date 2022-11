Le marché des médicaments d’immunothérapie devrait croître de 434,18 milliards USD d’ici 2029, y compris la taille, la part, la croissance, les tendances émergentes, les opportunités et l’aperçu régional

Data Bridge Market Research publie les dernières études de marché sur les médicaments d’immunothérapie avec une analyse approfondie des scénarios actuels, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions . Le rapport d’analyse du marché des médicaments d’immunothérapie couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les matières premières clés en amont, les équipements clés, le processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des distributeurs clés et tous les moteurs et contraintes du marché sont mentionnés dans le rapport.

Les « anticorps monoclonaux » de cette classe de médicaments se trouvent en partie sur le marché des médicaments d’immunothérapie en raison de leur grande spécificité et de leur faible nombre d’effets indésirables, ainsi que de l’attention croissante portée aux thérapies personnalisées, aux activités de l’industrie et à la prévalence croissante et aux populations de patients qui occupent la plus grande part. maladie cible. Le marché des médicaments d’immunothérapie vaut 181,75 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 434,18 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Obtenez un exemple de PDF du rapport sur le marché des médicaments d’immunothérapie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-immunotherapy-drugs-market

Aperçu du marché:-

Le pembrolizumab, un inhibiteur de PD-1 fabriqué par Merck & Co., est un acteur de premier plan parmi les acteurs majeurs des médicaments d’immunothérapie sur le marché. Selon une étude publiée dans l’International Journal of General Medicine en 2018, les taux de mortalité dus à de nombreuses maladies non transmissibles (MNT), ou maladies chroniques, continuent d’augmenter dans le monde, avec un impact disproportionné dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (IMT), où les maladies chroniques représentent près de 75 % des décès dans le monde.

Acteurs du marché couverts : Abbott (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Novartis AG (Suisse), AstraZeneca (Royaume-Uni) , Pfizer Inc. (États-Unis), Sanofi (France), Johnson & Johnson Services, Inc. (Inde), AbbVie Inc. (États-Unis), Allergan (Irlande), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Amgen Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël), Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon), GlaxoSmithKline (Royaume-Uni), Lupin Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Eli Lilly (États-Unis), Bristol-Myers Squibb (États-Unis), Medtronic (États-Unis), Bayer AG (Allemagne) et Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne) ).

Parcourez les résumés détaillés des rapports de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immunotherapy-drugs-market

Analyse régionale / aperçu du marché des médicaments d’immunothérapie

Comme mentionné ci-dessus, le marché des médicaments d’immunothérapie est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et type de maladie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments d’immunothérapie sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments d’immunothérapie en raison de la solide base d’infrastructures de soins de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par des acteurs clés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’incidence des maladies liées au mode de vie et de ses propres maladies immunitaires et de la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

Dynamique du marché de l’épigénétique

chauffeur

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des médicaments d’immunothérapie au cours de la période de prévision sont les suivants:

Adoption accrue des médicaments d’immunothérapie par rapport aux options de traitement traditionnelles

L’immunothérapie comme thérapie complémentaire pour les cas graves de COVID-19, selon la recherche. Les immunothérapies basées sur la neutralisation des cytokines inflammatoires, la modulation immunitaire et la neutralisation passive des virus peuvent réduire l’inflammation, les lésions pulmonaires liées à l’inflammation et la charge virale, tout en évitant l’admission aux soins intensifs et la ventilation mécanique, ce qui accélérera encore la croissance du marché.

Augmentation des cancers et des maladies auto-immunes et infectieuses

Environ 1 735 350 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2018, selon le National Cancer Institute. 439,2 nouveaux cas de cancer pour 100 000 hommes et femmes par an alimenteront davantage la croissance du marché des médicaments d’immunothérapie.

Demande croissante d’anticorps monoclonaux et de biosimilaires

Les anticorps monoclonaux sont bénéfiques car ils permettent aux chercheurs de créer des anticorps contre un seul antigène tumoral. Les techniques in vitro en laboratoire peuvent être utilisées pour faire plusieurs copies d’un anticorps. Les biosimilaires sont cruciaux dans le traitement du cancer, ce qui stimulera encore la croissance du marché.

Chance

En outre, la demande croissante de médecine personnalisée et l’avancement continu de nanoparticules abordables pour le déploiement d’immunothérapies présentent en outre des opportunités potentielles pour la croissance du marché des médicaments d’immunothérapie dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les problèmes de calendrier, les effets secondaires et les difficultés de fabrication devraient encore entraver la croissance du marché des médicaments d’immunothérapie au cours de la période cible. Cependant, la hausse des prix de l’immunothérapie, les différences régionales et le manque de couverture d’assurance sont susceptibles de remettre en question la croissance du marché des médicaments d’immunothérapie dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des médicaments d’immunothérapie détaille les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les réglementations en évolution du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des médicaments d’immunothérapie, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial des médicaments d’immunothérapie

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie mondiale du marché Médicaments d’immunothérapie

Chapitre 4: Segmentation du marché des médicaments d’immunothérapie en fonction du type et de l’application

Chapitre 5 : Analyse des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Explorez le catalogue détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-immunotherapy-drugs-market

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché des médicaments d’immunothérapie [Global – Segmentation en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/prévision du marché

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et innovante avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com