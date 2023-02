Le marché des médicaments d’immunothérapie devrait atteindre 434,18 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC massif de 11,5 %.

Marché des médicaments d’immunothérapie Un nouveau rapport de recherche est ajouté à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche résume les principales entreprises dans des tableaux et des figures sur 329 pages, 53 tableaux et 244 figures. Le rapport d’étude de marché Médicaments d’immunothérapie fournit une étude complète de la capacité de production, de la consommation, de l’importation et de l’exportation dans toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, notre équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille en profondeur pour élaborer ce rapport de recherche sur le marché des médicaments d’immunothérapie. La recherche et l’analyse menées dans ce rapport sur les médicaments d’immunothérapie aident les clients à investir dans les marchés émergents, à accroître leur part de marché ou à prédire le succès de nouveaux produits. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples,

Le segment des « anticorps monoclonaux » des types de médicaments détient la plus grande part du marché des médicaments d’immunothérapie en raison de sa haute spécificité, de ses faibles effets secondaires, de son traitement personnalisé, de son activité industrielle, de sa prévalence croissante et de son intérêt croissant pour le bassin de patients. maladie cible. Data Bridge Market Research estime que le marché de l’immuno-oncologie atteindra 434,18 milliards de dollars d’ici 2029, contre 181,75 milliards de dollars en 2021, avec un TCAC de 11,5 % sur la période de prévision 2022-2029.

Aperçu du marché:

Les médicaments d’immunothérapie sont utilisés pour renforcer ou diminuer le système immunitaire de l’organisme. Ils sont principalement utilisés pour traiter le cancer et agissent en déclenchant une réponse immunitaire qui stimule le système immunitaire de l’organisme et aide à produire des anticorps. Les anticorps produits en réponse à un antigène tuent les cellules malignes ou tumorales.

Le pembrolizumab, un inhibiteur de PD-1 fabriqué par Merck & Co., Inc., occupe une solide avance parmi les leaders des médicaments d’immunothérapie sur le marché. Une étude publiée dans l’International Journal of General Medicine en 2018 a révélé que la mortalité due à de nombreuses maladies non transmissibles (MNT) ou maladies chroniques continue d’augmenter dans le monde, de manière disproportionnée dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (LMI). Les maladies chroniques représentent près de 75 % des décès dans le monde.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des médicaments en vente libre (OTC) sont:

Abbott (États-Unis)

PerkinElmer (États-Unis)

Illumina Inc. (États-Unis)

QIAGEN (Allemagne)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Novartis SA (Suisse)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer (États-Unis)

Sanofi (France)

Johnson & Johnson Services Inc.(인도)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Merck & Co. (États-Unis)

Amgen (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific (en anglais)

Takeda Pharmaceutical Company Limited. (Japon)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Lupin Pharmaceuticals (nous)

Lily (États-Unis)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Medtronic (États-Unis)

Bayer AG (Allemagne) et Boehringer

Portée du marché mondial des médicaments d’immunothérapie et taille du marché

Le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en fonction du type de médicament, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de drogue

anticorps monoclonal

vaccin adulte

inhibiteur de point de contrôle

interféron alpha et bêta

interleukine

autres drogues

En fonction du type de médicament, le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins pour adultes, inhibiteurs de points de contrôle, interférons alpha et bêta, interleukines et autres médicaments. Les vaccins adultes sont divisés en vaccins préventifs et en vaccins thérapeutiques. Les interleukines sont subdivisées en immunothérapies non spécifiques et en thérapies cellulaires adaptatives.

zone de traitement

un cancer

Maladies auto-immunes et inflammatoires

Épidémie

Autres domaines thérapeutiques

Dans le domaine du traitement primaire, le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en cancer, maladies auto-immunes et inflammatoires, maladies infectieuses et autres domaines thérapeutiques.

utilisateur final

hôpital

clinique

autres utilisateurs finaux

