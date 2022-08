Le marché des médicaments dermatologiques devrait atteindre 37,33 millions USD à un TCAC de 10,25% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La dermatologie est un domaine thérapeutique qui traite des troubles de la peau, des cheveux et des ongles, dont les plus courants sont le psoriasis, l’eczéma et l’acné vulgaire. Les médicaments dermatologiques sont utilisés pour gérer et traiter les troubles liés à la peau, aux ongles, aux cheveux et aux membranes génitales.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché mondial des médicaments dermatologiques au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le TCAC attendu du marché mondial des médicaments dermatologiques a tendance à être d’environ 10,25 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché vaut 17,1 millions de dollars en 2021 et atteindra 37,33 millions de dollars en 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Dynamique du marché mondial des médicaments dermatologiques

chauffeur

L’essor de la recherche clinique

Le marché de la dermatologie devrait augmenter à mesure que davantage d’études cliniques sont menées pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de divers médicaments. Par exemple, la société pharmaceutique Amgen Inc. a annoncé les résultats favorables d’une étude clinique de phase 3 en double aveugle contrôlée par placebo en décembre 2021. L’essai a été conçu pour évaluer l’efficacité d’Otezla dans la prise en charge du psoriasis modéré à sévère.

Chance

La population âgée augmente

Le développement du marché des médicaments dermatologiques est dû à la perte de capacité de la peau humaine à fonctionner correctement avec l’âge, entraînant de nombreuses maladies de la peau. De plus, à mesure que nous vieillissons, le corps commence à développer d’autres problèmes, notamment une cicatrisation plus lente des plaies, une sensibilité accrue aux rayons ultraviolets (UV), une sensibilité accrue aux infections et une perte de graisse sous-cutanée. En raison de la probabilité accrue de nombreuses maladies de la peau, la demande de médicaments dermatologiques a explosé.

Contraintes/Défis

coût élevé

Les dépenses énormes associées à ces médicaments entraveront certainement la croissance du marché. Certains acteurs du marché ont fait d’énormes investissements dans la fabrication de nouveaux médicaments pour accélérer le processus de récupération ; en retour, les coûts ont augmenté.

Ce rapport sur le marché mondial des médicaments dermatologiques détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, le marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché mondial des médicaments dermatologiques, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

Perrigo Company plc, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits d’auto-soins haut de gamme et abordables, a annoncé en avril 2020 avoir acquis trois marques de soins de la peau et de traitement contre la chute des cheveux en vente libre en Europe de l’Est (Emolium, Iwostin et Loxon) auprès de Sanofi.

Portée du marché mondial des médicaments dermatologiques

Le marché mondial des médicaments dermatologiques est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

maladie de peau

acné

dermatite

psoriasis

cancer de la peau

autre

Mode Ordonnance

prescription

Médicaments sans ordonnance

Classement des médicaments

corticostéroïdes

astringent

Anti-inflammatoire et antiprurigineux

Médicaments anti-infectieux/antibactériens

médicaments antifongiques

Voie administrative

usage externe

oral

administration parentérale

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

centre de beauté

Analyse régionale / aperçu du marché des médicaments dermatologiques

Le marché mondial des médicaments dermatologiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, technologie et utilisateur final mentionnés ci-dessus. Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché mondial des médicaments dermatologiques sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe et l’Asie-Pacifique dominent le marché des médicaments dermatologiques en raison de la sensibilisation croissante aux maladies dermatologiques, du nombre croissant de patients souffrant d’acné, de vitiligo et de dermatite, de l’augmentation des populations de patients atteints de diverses maladies dermatologiques et de la volonté des patients de payer pour des médicaments coûteux dans ces régions.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Médicaments dermatologiques

Le paysage concurrentiel du marché mondial des médicaments dermatologiques fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché mondial des médicaments dermatologiques

Les principaux acteurs du marché mondial des médicaments dermatologiques comprennent:

Lupin (Inde)

Novartis (Suisse)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Pfizer (États-Unis)

Sanofi (France)

Amgen Corporation (États-Unis)

Eli Lilly (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Corporation (États-Unis)

Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Merck & Co. (États-Unis)

Compagnies de santé Basch inc. (Canada)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

