Le marché des médicaments contre l’insuffisance cardiaque assistera à une accélération de la croissance au cours de la période 2022-2030

Ce rapport d’étude de marché comprend une segmentation détaillée du marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque par classe de médicaments (inhibiteurs de l’ECA, bêta-bloquants, diurétiques, inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine et autres) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du Monde).

Aperçu du marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque

Le rapport du hub de rapport de marché prévoit que le «marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque» augmentera à un TCAC de XX% au cours de la période de prévision. Le marché a connu une bonne croissance au cours des dernières années et se maintient en raison de l’augmentation de la population âgée et de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires.

La tendance croissante du marché se poursuit et est l’un des marchés progressivement acceptés dans de nombreux pays du monde. Les fabricants de médicaments contre l’insuffisance cardiaque se concentrent sur l’obtention de fonds et collaborent avec les universités pour étendre leurs capacités de R&D. La plupart des revenus sont générés par les principaux acteurs du marché avec des ventes dominantes de Novartis AG, GlaxoSmithKline PLC, AstraZeneca PLC, Bayer AG et Pfizer Inc.

Selon l’analyse du MRH, l’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque en 2018, suivie de l’Europe. Les États-Unis dominent le marché en raison de la présence de la majorité des fabricants de médicaments contre l’insuffisance cardiaque dans la région. Cependant, le taux de croissance le plus rapide devrait être enregistré dans la région APAC en raison de la présence d’une importante population de patients atteints d’insuffisance cardiaque et de la disponibilité d’une large gamme de médicaments.

Par classe de médicaments :

Inhibiteurs de l’ECA

Bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine

Bêta-bloquants

Diurétiques

Les autres

Le segment des diurétiques occupait la plus grande part en 2022. Le principe directeur existant de l’American College of Cardiology et de l’American Heart Association recommande que les diurétiques soient dirigés à des doses adéquates pour atteindre une station de volume optimale et libérer le bourrage sans faire une chute extrêmement rapide du débit intravasculaire. capacité.

Par Régions :

Amérique du Nord

L’Europe 

APAC

Ligne

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque, suivie de l’Europe. L’Université Duke en Caroline du Nord, aux États-Unis, en collaboration avec le National Heart, Lung, Blood Institute (NHLBI) et l’Université de Yale, mène un essai clinique de phase III « TRANSFORM-HF », une étude d’efficacité clinique à grande échelle, pragmatique, randomisée et sans insu comparant le torsemide versus furosémide comme traitement de l’insuffisance cardiaque.

Analyse concurrentielle des études de marché sur les médicaments contre l’insuffisance cardiaque – Le marché croît à un rythme régulier avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. Les fusions et acquisitions, les lancements de produits et les collaborations stratégiques sont quelques-unes des principales stratégies adoptées par les leaders du marché pour maintenir leur position de leader sur le marché. Par exemple, en février 2019, Amgen, Cytokinetics et Servier ont lancé le METEORIC-HF, le deuxième essai clinique de phase III de l’omecamtiv mecarbil chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Les universités et les établissements d’enseignement collaborent avec les acteurs du marché pour développer des médicaments efficaces pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Par exemple, l’Université de Yale en collaboration avec Boehringer Ingelheim mène actuellement une étude clinique de phase II ; une étude pilote mineure de preuve de concept pour non seulement prouver l’existence mais aussi sonder les mécanismes fondamentaux des effets cardio-rénaux de l’empagliflozine chez les patients insuffisants cardiaques.

Principaux fournisseurs :

Novartis AG

GlaxoSmithKline PLC

AstraZeneca PLC

Bayer SA

Pfizer, Inc.

Principaux faits concurrentiels

Sclnow Biotechnology Co., Ltd. étudie pour accéder à la sécurité et à l’efficacité des cellules souches mésenchymateuses du cordon ombilical humain (hUC-MSC) dans le traitement des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque. Ce traitement est actuellement en phase 1/2.

En janvier 2019, Sanofi et MyoKardia ont mis fin à leur collaboration sur les médicaments pour les maladies cardiaques.

Avantages – Le rapport fournit des détails complets sur les sous-segments du marché des médicaments contre l’insuffisance cardiaque. Grâce à ce rapport, les principales parties prenantes peuvent connaître les principales tendances, les moteurs, les investissements, les initiatives des acteurs verticaux et les initiatives gouvernementales en matière de gestion de la maladie dans les années à venir, ainsi que les détails des sociétés pureplay existantes et des nouveaux acteurs entrant sur le marché. De plus, le rapport fournit des détails sur les principaux défis qui vont avoir un impact sur la croissance du marché. De plus, le rapport donne des détails complets sur les principales opportunités commerciales aux principales parties prenantes afin de développer leur activité et de capturer les revenus dans des secteurs verticaux spécifiques, et d’analyser avant d’investir ou de développer l’activité sur ce marché.

