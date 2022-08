Le marché des médicaments contre le cancer du sang devrait croître à un TCAC de plus de 11,53% Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Data Bridge Market Research analyse que le médicament contre le cancer du sang affichera un TCAC d'environ 11,53 % pour la période de prévision 2021-2028.

Data Bridge Market Research analyse que le médicament contre le cancer du sang affichera un TCAC d’environ 11,53 % pour la période de prévision 2021-2028. Les préoccupations croissantes concernant la santé des patients, les troubles hématologiques-oncologiques, l’augmentation du revenu personnel disponible et l’augmentation des dépenses de santé mondiales et les progrès technologiques dans la recherche pharmaceutique sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des médicaments contre le cancer du sang.

Demandez un appel à un analyste ou déposez une demande pour obtenir un rapport détaillé sur le marché des médicaments contre le cancer du sang .

Le cancer du sang est une maladie dans laquelle le cancer se développe dans la moelle osseuse. La moelle osseuse est l’endroit où le sang est produit. Les tumeurs cancéreuses se développent lorsque des cellules sanguines anormales commencent à se développer de manière incontrôlable. Les trois principaux types de cancer du sang sont la leucémie, le lymphome et le myélome.

La prévalence croissante du cancer du sang stimule la croissance du marché des médicaments contre le cancer du sang. L’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé et l’augmentation du revenu personnel disponible favorisent également la croissance du marché. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de recherche et développement pour le développement de nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, l’expiration des brevets des médicaments posera un défi majeur à la croissance du marché. Le manque d’infrastructures de santé adéquates dans les économies sous-développées et le manque d’établissements d’assurance maladie dans les pays en développement feront dérailler davantage le taux de croissance du marché. Le coût élevé d’un traitement efficace créera davantage d’obstacles à la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des médicaments contre le cancer du sang fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des médicaments contre le cancer du sang, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et taille du marché

Le marché des médicaments contre le cancer du sang est segmenté en fonction du type, du type de thérapie, du type de traitement, du type de mécanisme d’action, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des médicaments contre le cancer du sang a été segmenté en leucémie, lymphome et myélome du lymphome hodgkinien. La leucémie est sous-segmentée en leucémie lymphocytaire leucémique, leucémie myéloïde et autres. Le segment de la leucémie lymphoïde leucémique est en outre divisé en leucémie lymphoïde aiguë et en leucémie lymphoïde chronique. Le segment de la leucémie myéloïde est en outre divisé en leucémie myéloïde aiguë et en leucémie myéloïde chronique. Le segment des autres est en outre divisé en néoplasmes myéloprolifatifs, mastocytose systémique et leucémie à tricholeucocytes (HCL). Le segment de lymphome est sous-segmenté en lymphome non hodgkinien. Le segment du myélome du lymphome de Hodgkin est sous-segmenté en myélome typique, myélome de Bence Jones, myélome non sécrétoire et myélome multiple produisant des immunoglobulines m.

Sur la base du type de thérapie, le marché des médicaments contre le cancer du sang est segmenté en chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie et thérapie ciblée.

Sur la base du type de traitement, le marché des médicaments contre le cancer du sang est segmenté en médicaments, transfusion sanguine et chirurgie. Sur la base de la chirurgie, le marché est segmenté en greffe de moelle osseuse et greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Sur la base du type de mécanisme d’action, le marché des médicaments contre le cancer du sang est segmenté en inhibiteurs de la tyrosine kinase, inhibiteur du protéasome, inhibiteur de la protéine du lymphome à cellules b-2, inhibiteur de l’isocitrate déshydrogénase-1, inhibiteur de la voie hedgehog, anticorps anti-CD20 et autres. Le segment Inhibiteur du protéasome est sous-segmenté en bortézomib, mésylate d’imatinib, midostaurine et giltéritinib. Le segment bortézomib est ensuite divisé en inhibiteur de rituxima kinase. Le segment inhibiteur de la protéine B-cell lymphoma-2 (BCL-2) est sous-segmenté en vénétoclax. Le segment inhibiteur de l’isocitrate déshydrogénase-1 (IDH1) est sous-segmenté en ivosidenib et enasidenib. Le segment inhibiteur de la voie Hedgehog est sous-segmenté en glasdegib. Le segment d’anticorps anti-CD20 est sous-segmenté en rituximab et ibritumomab.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments contre le cancer du sang est segmenté en oraux et injectables. Le segment injectable est sous-segmenté en intramusculaire, sous-cutané, intra-artériel et intraveineux.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des médicaments contre le cancer du sang est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des médicaments contre le cancer du sang

Le marché des médicaments contre le cancer du sang est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de thérapie, type de traitement, type de mécanisme d’action, voie d’administration et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre le cancer du sang sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre le cancer du sang en raison de la prévalence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées, de la prévalence d’acteurs clés majeurs et de l’adoption rapide de nouvelles et meilleures technologies de soins de santé. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses pour développer les infrastructures de santé et de la prévalence croissante du cancer du sang dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des médicaments contre le cancer du sang fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des médicaments contre le cancer du sang vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre le cancer du sang sont GlaxoSmithKline plc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Astrazeneca, Pfizer Inc., AbbVie Inc., Allergan, Johnson & Johnson Services, Inc., Pfizer Inc. , Eli Lilly And Company., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Bristol-Myers Squibb Company, Amgen Inc., Bayer AG, CELGENE CORPORATION, Merck & Co., Inc., Astellas Pharma Inc., Sanofi, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED. et UCB SA parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

