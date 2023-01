Le marché des médicaments contre la schizophrénie devrait progresser à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

La taille du marché mondial des médicaments contre la schizophrénie était évaluée à 8,1 milliards USD en 2020 , qui devrait atteindre 9,28 milliards USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 2,3 % sur la période de prévision (2021-2027). La schizophrénie est un trouble mental dans lequel les gens interprètent anormalement les émotions, les pensées et la réalité. Les principaux symptômes de la schizophrénie comprennent les délires, les hallucinations et les troubles de la pensée. L’adoption de la méthode de la polypharmacologie pour le développement de nouveaux médicaments pour les troubles psychiatriques est à la mode sur le marché de la schizophrénie.

Facteurs affectant l’industrie des médicaments contre la schizophrénie au cours de la période de prévision

L’augmentation des réclamations d’assurance pour la santé mentale avec le soutien important des organismes gouvernementaux pour le traitement d’une maladie mentale sont des facteurs essentiels qui stimulent la croissance du marché à travers le monde. L’augmentation continue du nombre de patients atteints de maladie mentale en raison de l’évolution rapide du mode de vie et du stress au travail sont d’autres facteurs à l’origine de la croissance du marché à travers le monde.

Cependant, les réglementations strictes pour l’approbation de nouveaux médicaments et les effets secondaires associés aux médicaments contre la schizophrénie tels que l’anxiété, les étourdissements, l’hypotension artérielle, la constipation, les convulsions peuvent freiner la croissance du marché des médicaments contre la schizophrénie au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des médicaments contre la schizophrénie

La pandémie de COVID-19 aura un impact sur la valeur marchande de la schizophrénie en 2020. L’énorme base de patients souffrant de schizophrénie est restée non diagnostiquée en raison de la diminution des visites dans les hôpitaux au milieu de l’épidémie. Cependant, en 2021, le marché de la schizophrénie devrait connaître un taux de croissance modeste, soutenu par l’énorme impact du COVID-19 sur la santé mentale des gens. Par conséquent, une augmentation considérable des cliniques de santé mentale peut être attendue après la COVID-19 (mi-2021).

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des médicaments contre la schizophrénie en fonction du type, du traitement et de la voie d’administration.

Le marché des médicaments contre la schizophrénie a été segmenté en fonction du type –

Schizophrénie paranoïaque

Schizophrénie hébéphrénique

Schizophrénie catatonique

Schizophrénie indifférenciée

Le marché des médicaments contre la schizophrénie a été segmenté en fonction du traitement –

Antipsychotiques de deuxième génération

Antipsychotiques de troisième génération

Autres

Le marché des médicaments contre la schizophrénie a été segmenté en fonction de la voie d’administration –

Oral

Injectables

Perspectives régionales du marché des médicaments contre la schizophrénie

Géographiquement, le marché mondial des médicaments contre la schizophrénie a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des médicaments contre la schizophrénie, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de soins médicaux très avancés et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du revenu disponible et des systèmes de santé développés dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des médicaments contre la schizophrénie comprennent

Le marché des médicaments contre la schizophrénie compte un petit nombre d’acteurs du marché à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché des médicaments contre la schizophrénie opérant sur le marché mondial sont–

Alkermes PLC

Allergan PLC

AstraZeneca PLC

Biogène inc.

Société Bristol-Myers Squibb

Eli Lilly et compagnie

H.Lundbeck A/S

Johnson & Johnson Services, Inc.

Lupin Ltd.

Merck & Co., Inc.

Otsuka Pharmaceuticals Co., Ltd.

Pfizer inc.

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Vanda Pharmaceuticals Inc.

Le rapport sur le marché des outils de traitement de la schizophrénie analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des médicaments contre la schizophrénie couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des médicaments contre la schizophrénie comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des médicaments contre la schizophrénie