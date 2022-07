Le marché des médicaments contre la narcolepsie enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

La narcolepsie se caractérise par plusieurs symptômes, notamment la cataplexie, une somnolence diurne excessive, des hallucinations et une paralysie du sommeil. De plus, les patients souffrant de narcolepsie éprouvent des comportements automatiques tels que manger, marcher ou conduire, de manière étourdie. Les symptômes diffèrent d’un patient à l’autre et sont diagnostiqués entre 7 et 25 ans.

Le marché mondial des médicaments contre la narcolepsie représentait environ XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030.

Bien que la narcolepsie soit une maladie chronique rare et sous-diagnostiquée, de nombreux cas ont été signalés chez les personnes touchées par cette maladie. On a estimé que plus de 1 personne sur 2 000 aux États-Unis était touchée par la narcolepsie en 2012. L’augmentation de la gravité de la maladie et l’augmentation du nombre de personnes touchées par la narcolepsie sont quelques-uns des principaux facteurs moteurs du marché.

En outre, la disponibilité du remboursement des médicaments sur ordonnance approuvés par la FDA devrait alimenter la demande pour ces médicaments. Cependant, le manque de sensibilisation concernant le diagnostic et la disponibilité des traitements entrave la croissance du marché. À l’inverse, l’augmentation du nombre de programmes par diverses organisations pour sensibiliser à l’importance du diagnostic précoce de la narcolepsie devrait offrir des opportunités lucratives pour l’expansion du marché.

Le marché mondial des médicaments contre la narcolepsie est segmenté en fonction du type de maladie, du type de traitement et de la géographie. Selon le type de maladie, le marché est classé en somnolence diurne extrême, cataplexie et autres. Par type thérapeutique, il est séparé en stimulants du système nerveux central, antidépresseurs tricycliques, oxybate de sodium, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et autres. Au niveau régional, le marché est examiné en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA.

Une analyse concurrentielle complète et des profils des principaux acteurs du marché tels que Ligand Pharmaceuticals, Addrenex Pharmaceuticals, Shire Plc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Arena Pharmaceuticals, Jazz Pharmaceuticals Plc., Bioprojet et Graymark Healthcare, Inc. ont été fournis dans ce rapport. Le lancement de produits et les avancées technologiques sont les quelques stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché mondial des médicaments contre la narcolepsie.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type de maladie

o Somnolence diurne extrême

o Cataplexie

o Autres

• Par type thérapeutique

o Stimulants du système nerveux central

o Antidépresseurs tricycliques

o Oxybate de sodium

o Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine

o Autres

• Par région

o Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

o Europe

• Allemagne

• France

• Espagne

• Italie

• Royaume-Uni

• Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

• Australie

• Japon

• Inde

• Chine

• Reste de l’Asie-Pacifique

o LAMEA

• Brésil

• Arabie Saoudite

• Afrique du Sud

• Reste de LAMEA

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• Ligand Pharmaceuticals

• Addrenex Pharmaceuticals

• Shire Plc.

• Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

• Arena Pharmaceuticals

• Jazz Pharmaceuticals Plc.

• Bioprojet

• Graymark Healthcare, Inc.