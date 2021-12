Le Marché des Médicaments contre la Migraine a accru la Croissance du Chiffre d’affaires de 1 713 millions de dollars à la fin de 2027 | Abbott Laboratories, Allergan Plc., AstraZeneca, Eisai Co., Ltd., Endo International Plc

La migraine est une affection clinique associée à des maux de tête douloureux et à d’autres symptômes tels que nausées, sensibilité à l’odorat, etc. Ces maux de tête surviennent généralement d’un côté de la tête et chaque épisode de migraine a une durée et une intensité différentes.

Le marché des médicaments contre la migraine était évalué à 1 713 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 2 190 millions de dollars d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de + 3% de 2021 à 2027.

Les médicaments contre la migraine sont utilisés dans le traitement des maux de tête associés à la migraine.L’augmentation de la prévalence de la migraine stimule le marché des médicaments contre la migraine. De plus, l’augmentation de la population féminine et la sensibilisation accrue des patients à la prévention et au traitement de la migraine sont les facteurs clés qui augmentent la croissance du marché.

Cependant, les effets secondaires associés aux médicaments contre la migraine sont un facteur qui entrave la croissance du marché. Au contraire, la présence d’opportunités de croissance dans les pays émergents devrait offrir de nouvelles opportunités aux acteurs clés.

Acteurs Clés

Laboratoires Abbott, Allergan Plc., AstraZeneca, Eisai Co., Ltd., Endo International Plc., GlaxoSmithKline Plc., Laboratoires Impax, Johnson & Johnson, Merck & Co., et Pfizer Inc.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Type

* Médecine abortive

o Triptans (Agonistes des Récepteurs de la Sérotonine)

o Dérivé d’ergotamine

o Autres

* Médecine préventive

o Anticonvulsivant

o Antidépresseur

o Bêtabloquant

o Autres

Par voie d’administration

• Oral

• Injection

* Autres

Par Canal De Distribution

* Pharmacies hospitalières

* Pharmacies de détail

* Pharmacies en Ligne

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché des médicaments contre la migraine en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de médicaments contre la migraine, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser les médicaments contre la migraine en fonction des tendances de croissance individuelles, des perspectives d’avenir et de leur contribution au marché total.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation de sous-marchés de médicaments contre la migraine, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur les Médicaments contre la Migraine-

– Introduction au Marché des Médicaments contre la Migraine et Aperçu du Marché

– Marché des Médicaments contre la Migraine, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie des Médicaments Contre la Migraine

– Marché des médicaments contre la Migraine, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial des Médicaments contre la Migraine et Analyse SWOT par Régions

– Grande région du Marché des Médicaments contre la Migraine

i) Ventes Mondiales de Médicaments Contre la Migraine

ii) Revenus du marché mondial des médicaments contre la migraine et part de marché

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

