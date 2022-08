Le marché des médicaments contre la douleur articulaire atteindra 89,04 milliards USD et devrait enregistrer un TCAC de 4,10% en 2029

L’arthralgie est une affection douloureuse qui affecte une ou plusieurs articulations. Une douleur aiguë, sourde, lancinante, brûlante ou lancinante peut survenir et son intensité peut varier de légère à sévère. Les douleurs articulaires peuvent être causées par divers facteurs, notamment les blessures, les infections, l’arthrite et d’autres maladies. L’arthrite ou l’inflammation des articulations est la cause la plus fréquente. L’arthralgie est le symptôme le plus courant des douleurs articulaires. Les douleurs articulaires peuvent survenir soudainement ou s’aggraver progressivement avec le temps.

Le marché des médicaments contre la douleur articulaire est évalué à 64,56 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 89,04 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon Data Bridge Market Research. Rapports de marché organisés par les données L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport –

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-arthralgia-drugs-market

Dynamique du marché des médicaments contre l’arthrite

chauffeur

Augmentation de l’incidence de l’obésité

La prévalence croissante de l’ obésité est un facteur majeur de la croissance du marché des médicaments contre les douleurs articulaires. L’obésité exerce une pression supplémentaire sur les genoux et les hanches, ce qui entraîne une usure plus rapide des articulations du coussin. Selon une fiche d’information publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en février 2018, 1,9 milliard de personnes de plus de 18 ans étaient en surpoids en 2016, dont 650 millions étaient obèses. L’obésité est considérée comme un facteur de risque majeur de douleurs articulaires et influence donc la dynamique du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur majeur influençant le taux de croissance du marché des médicaments contre les douleurs articulaires est l’augmentation des dépenses de santé, ce qui contribue à améliorer son infrastructure. De plus, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer les infrastructures de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

de plus en plus âgé

On estime que la population gériatrique en plein essor stimulera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Entre 2013 et 2015, 29,3 % des personnes de 45 à 64 ans et 49,6 % des personnes de 65 ans et plus aux États-Unis ont reçu un diagnostic d’arthrite, selon une fiche d’information publiée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les personnes âgées sont plus sujettes aux douleurs articulaires, ce qui devrait en outre améliorer le taux de croissance du marché.

En outre, l’augmentation des initiatives des organisations publiques et privées pour accroître la sensibilisation et augmenter les dépenses de santé élargira le marché des médicaments contre la douleur articulaire. En outre, le mode de vie sédentaire des personnes et l’augmentation des cas de polyarthrite rhumatoïde propulseront l’expansion du marché des médicaments contre les douleurs articulaires.

Chance

Augmenter le nombre d’activités de R&D

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement propulse la croissance du marché. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des médicaments contre la douleur articulaire. Dans le même temps, le nombre croissant d’approbations et de lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

En outre, l’augmentation des investissements dans le développement de technologies de pointe et l’augmentation du volume sur les marchés émergents offriront des opportunités favorables à la croissance du marché des médicaments contre la douleur articulaire au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des médicaments contre la douleur articulaire

Le marché des médicaments contre la douleur articulaire est segmenté en fonction du type de médicament, de la forme posologique, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier l’application des segments de marché clés.

type de drogue

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

corticostéroïdes

Antidépresseurs

poison

Anticonvulsivants

antibiotique

autre

forme posologique

injection

tablette

crème

autre

approche managériale

usage externe

parentéral

oral

autre

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

Répartition des canaux

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Pour une analyse approfondie du marché, veuillez parcourir le résumé du rapport de recherche @ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-arthralgia-drugs-market

Analyse régionale / aperçu du marché Médicaments contre la douleur articulaire

Le marché Médicaments contre la douleur articulaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de médicament, forme posologique, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Médicaments contre la douleur articulaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre la douleur articulaire en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et à l’augmentation des dépenses de santé qui stimuleront davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la prévalence de l’obésité et de l’augmentation de la population gériatrique dans la région. De plus, le développement des infrastructures de santé stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicaments contre la douleur articulaire

Le paysage concurrentiel du marché Médicaments contre l’arthrite fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les forces des applications . les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’orientation de la société sur le marché des analgésiques articulaires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des médicaments contre la douleur articulaire sont:

Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Boehringer Ingelheim International Ltd. (Almagné)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis)

Merck & Co. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Abbott (États-Unis)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (nous)

Zydus Cadila (à partir de là)

Parcourir la table des matières complète – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-arthralgia-drugs-market

Meilleurs rapports sur les soins de santé : –

Marché de la spectrométrie de masse par chromatographie liquide – Taille, part, tendances et perspectives de croissance de l’ industrie

Marché de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique – Taille, part, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ion-chromatography-mass-spectrometry-market

Marché de la spectrométrie de masse à décharge luminescente – Taille, part, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glow-discharge-mass-spectrometry-market

Marché de la spectrométrie de masse de la chromatographie ionique Asie-Pacifique – Taille, part, tendances et perspectives de croissance de l’industrie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-ion-chromatography-mass-spectrometry-market

Marché européen de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique – Taille, part, tendances et perspectives de croissance de l’industrie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-ion-chromatography-mass-spectrometry-market

Marché de la spectrométrie de masse de la chromatographie ionique en Amérique du Nord – Taille, part, tendances et perspectives de croissance de l’industrie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-ion-chromatography-mass-spectrometry-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle ère avec un niveau de résilience inégalé et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com