Le marché des médicaments à libération prolongée devrait croître à un TCAC impressionnant de 8,00 % d’ici 2028

Le marché des médicaments à libération prolongée devrait connaître une croissance à un taux potentiel de 8,00 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la recherche et du développement de nouveaux médicaments est le facteur responsable de la croissance du marché.

Le marché des médicaments à libération prolongée devrait connaître une croissance à un taux potentiel de 8,00 % au cours de la période de prévision. L’augmentation de la recherche et du développement de nouveaux médicaments est le facteur responsable de la croissance du marché.

Schéma de marché : –

Les médicaments à libération prolongée offrent généralement plusieurs avantages par rapport aux médicaments conventionnels. Il s’agit notamment d’une meilleure observance des patients, d’une incidence moindre d’effets secondaires, d’une fréquence de dosage plus faible et d’un coût global des soins inférieur.

L’augmentation rapide de la demande de formes posologiques pédiatriques et gériatriques à libération prolongée devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision. De même, les médicaments à libération prolongée ont été largement acceptés par rapport aux formulations à libération immédiate du même médicament, ce qui est également prévisible pour améliorer la croissance du marché des médicaments à libération prolongée. De plus, un financement gouvernemental accru et une sensibilisation accrue des gens aux avantages de la libération prolongée devraient également stimuler le taux de croissance du marché.

En outre, la poursuite des investissements dans la recherche et le développement, la présence d’installations de recherche de pointe et la présence de sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques de premier plan sont susceptibles de créer plusieurs nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des médicaments à libération prolongée au cours de la période de prévision. .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des médicaments à libération prolongée sont Alkermes, Johnson & Johnson Services, Inc, Pfizer Inc, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Boston Scientific Corporation, Baxter, Abbott, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Sanofi, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Merck & Co., Inc. , AstraZeneca, Allergan, Ipsen Pharma, Endo International plc, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Eli Lilly and Company, Genentech, Inc. et Lonza, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des médicaments à libération prolongée sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Points stratégiques couverts dans la table des matières pour le marché mondial des médicaments à libération prolongée :

Chapitre 1: Introduction, informations de base sur le marché mondial des médicaments à libération prolongée et aperçu des produits

Chapitre 2: Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des médicaments à libération prolongée

Chapitre 3: Dynamique du marché des médicaments à libération prolongée – facteurs de croissance, forces perturbatrices, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des médicaments à libération prolongée, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; Paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché des médicaments à libération prolongée, analyse du groupe stratégique, cartographie perpétuelle, matrice BCG et profil de l’entreprise

Chapitre 6 : Visualisation de la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateurs finaux, autres segments

Chapitre 7 : Pour évaluer le marché par pays, ventilé par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Source de données

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de l’industrie des médicaments à libération prolongée? Quelle est votre situation d’exploitation (capacité, production, prix, coût, brut et revenu) ? Quels sont les types et les applications des médicaments à libération prolongée ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ? Quelles sont les matières premières et les équipements de fabrication en amont des médicaments à libération prolongée ? Quel est le processus de fabrication des médicaments à libération prolongée ? Impact économique sur l’industrie des médicaments à libération prolongée et tendance de développement de l’industrie des médicaments à libération prolongée. Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Médicaments à libération prolongée? Quelles sont les tendances émergentes susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché des médicaments à libération prolongée? Quels sont les défis du marché Médicaments à libération prolongée pour la croissance du marché? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Médicaments à libération prolongée auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Médicaments à libération prolongée?

