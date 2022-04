Le marché des médias cognitifs devrait atteindre 3,31 milliards de dollars d’ici 2026

Le développement des industries des médias en raison de la hausse de la demande des consommateurs et propulse la croissance du marché.

Taille du marché des médias cognitifs – 0,52 milliard USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 25,9 %, tendances du marché – L’avènement de l’IA dans l’automatisation des flux de travail.

Le marché mondial des médias cognitifs devrait atteindre 3,31 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les médias cognitifs comprennent l’utilisation des technologies informatiques cognitives pour l’entreprise des médias et du divertissement. Alors que les consommateurs passent plus de temps à regarder des vidéos sur leurs tablettes, smartphones et autres appareils connectés à Internet et mobiles, les entreprises de médias et de divertissement continuent d’investir plus de temps, d’argent et d’efforts pour rendre l’expérience de visionnage plus significative, embellie et personnalisée. . Ainsi, l’utilisation de solutions cognitives est devenue une partie intégrante de la procédure de transformation numérique en mettant l’accent sur les dernières technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA) et les données analytiques. Les agences médias utilisent certaines technologies pour créer, programmer, personnaliser le contenu, gérer la gestion des stocks promotionnels et augmenter la productivité du personnel.

Alors que l’industrie des médias et du divertissement progresse continuellement pour répondre aux demandes des consommateurs et à leur expérience de visionnage, l’informatique cognitive génère de nouvelles opportunités pour les entreprises des médias et du divertissement. Les solutions d’informatique cognitive ont une fenêtre dorée pour ouvrir une nouvelle ère d’innovation et de croissance pour les médias et les sociétés de publicité. Cela aidera les entreprises de médias et de divertissement à mieux reconnaître leur public, à rationaliser leurs projets de marketing et à améliorer la coopération avec leurs clients.

La région de l’Asie-Pacifique se tourne vers la population jeune, et cette population se concentre sur le domaine technologique. Les innovations et les croissances sont directement liées aux domaines en développement de la gestion des données. La croissance la plus rapide est observée dans cette région, en raison des industries des médias et des technologies de l’information en pleine expansion en Inde et en Chine.

Les principaux participants sont Microsoft, Google, AWS, Adobe, IBM, nVIDIA, Salesforce, Baidu, Crimson Hexagon et Veritone, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

segment Machine Learning devrait connaître le TCAC le plus élevé de 26,1 % au cours de la période de prévision. L’apprentissage automatique est l’application de l’intelligence artificielle (IA) qui fournit aux systèmes la capacité d’apprendre et d’améliorer automatiquement les choix précédents sans être explicitement programmés. Cela aide grandement à la propagation des médias cognitifs.

Les solutions sur site détenaient une part de marché importante de 53,8 % en 2018. Cela est dû au statut sous-développé du déploiement du cloud. Les solutions sur site sont plus coûteuses, mais avec le temps, la taille du marché de ce segment diminuera.

Le segment des télécommunications, des médias et de l’informatique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 26,3 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à la volonté de fournir un contenu personnalisé.

L’Asie-Pacifique devrait se développer au TCAC le plus élevé de 26,8 % au cours de la période de prévision. L’automatisation des procédures de diffusion de contenu pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts entraînerait l’adoption de services de médias cognitifs.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le marché mondial des médias cognitifs en fonction du type de technologie, du type de composant, du type de déploiement, du type d’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Type de technologie Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Revenu, USD Billion ; 2016-2026)

Deep Learning

Machine Learning

NLP

Component Type Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

solutions

des services de

(volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

cloud

sur site

(volume, kilotonnes ; revenus , milliards USD ; 2016-2026)

Gestion de contenu

Optimisation du réseau

Recommandation et personnalisation

Fidélisation de la clientèle

Analyse prédictive

Gestion de la sécurité

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

BFSI

Telecom, Media and IT

Manufacturing

Gouvernement et Légal Services

Santé et Pharmacie

Textile

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Questions clés abordées dans les médias cognitifs mondiaux Rapport de marché :

quel TCAC de revenus le marché mondial des médias cognitifs devrait-il enregistrer tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial des médias cognitifs?

Quelle région devrait représenter la plus forte croissance des revenus au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs qui devraient alimenter le marché mondial?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter sur le marché mondial des médias cognitifs ?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance du marché mondial ?

