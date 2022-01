Le marché des matériaux utilisables pour le transport aérien en Asie-Pacifique établit une croissance énorme au cours de la période 2019-2027 | Aperçu du marché des entreprises

Le marché des matériaux utilisables pour le transport aérien en Asie-Pacifique 2019 par entreprise, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2027 publiées par Business Market Insights décrit l’introduction du marché, la portée du produit, l’aperçu du marché et une analyse méticuleuse du marché au cours de la période de prévision à partir de 2019 à 2027.

L’espace aérien mondial connaît une énorme demande de voyages aériens en termes d’avions commerciaux. Cela conduit les compagnies aériennes et les forces de défense à maintenir leurs flottes prêtes avec les dernières technologies et à garantir l’intégration de composants robustes. La remise à neuf des avions commerciaux existants est une tendance majeure qui prévaut actuellement dans l’industrie aéronautique. La tendance devrait augmenter au cours de la période, ce qui créera d’énormes opportunités pour les fournisseurs de composants d’avions et les sociétés de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

Marché des matériaux utilisables pour le transport aérien – Profils des entreprises

• AJ Walter Aviation Limitée

• AAR Corporation

• AFI KLM & E&M

• Services matériels Delta

• GA Telesis, LLC

• General Electric

• Groupe Liebherr

• Lufthansa Technik

• Pratt & Whitney

• Honeywell International Inc.

La remise à neuf des aéronefs comprend entre autres le moteur, les trains d’atterrissage, les radars et les antennes. Les fournisseurs USM garantissent la disponibilité de certains des principaux composants d’avions à moindre coût et une plus grande fiabilité, ce qui suscite l’intérêt des avionneurs. Ainsi, de tels programmes stimulent les demandes de transport aérien USM car ce sont des alternatives à faible coût disponibles sur le marché. En outre, différents acteurs de l’industrie aéronautique se sont aventurés dans l’espace USM du transport aérien. Les équipementiers aéronautiques, les fournisseurs de composants et les MRO ont tous puisé dans le marché, moteur de sa croissance.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché Asie-Pacifique Matériel utilisable utilisé pour le transport aérien. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2020-2027) et son taux de croissance. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse d’impact du covid-19 et l’analyse SWOT sont également mentionnées pour comprendre les facteurs ayant un impact sur le comportement des consommateurs et des fournisseurs.

Marché des matériaux utilisables pour le transport aérien – Par type de produit

• Moteur

• Composant

• Cellule

Marché des matériaux utilisables pour le transport aérien – Par type d’avion

• Avion à fuselage étroit

• Avion à fuselage large

• Jets d’affaires

• Jets régionaux

Marché des matériaux utilisables pour le transport aérien – Par fournisseur

• FEO

• Non-OEM

Méthodologie de recherche – Pour calculer la taille du marché des matériaux utilisables utilisés dans le transport aérien en Asie-Pacifique, le rapport prend en compte les revenus générés par les transactions des fournisseurs du marché. Le revenu créé à partir des accords de marché est déterminé par l’exploration essentielle et facultative. Les acteurs essentiels travaillant sur le marché à travers le monde sont reconnus par un examen facultatif et une enquête comparative précise des meilleurs marchands du marché est terminée. Le chiffre de la taille du marché intègre en outre la division du stade préliminaire clinique décidée à l’aide de sources facultatives et confirmée par des sources essentielles.