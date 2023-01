Le marché des matériaux magnétiques doux pourrait atteindre 125,80 milliards USD d’ici 2029 | TCAC de 9,30 %

Définition du marché

Les matériaux magnétiques doux sont les matériaux qui se magnétisent et se démagnétisent facilement. Ils ont généralement une coercivité intrinsèque inférieure à 1000 Am-1. Ils sont principalement utilisés pour augmenter le flux produit par un courant électrique. Les matériaux magnétiques doux traditionnels tels que l’acier Si, la ferrite douce et le fer électronique sont utilisés depuis plus d’un siècle ou presque. Même les matériaux magnétiques doux les plus récents sont des alliages nanocristallins et amorphes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des matériaux magnétiques doux devrait connaître un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 61,76 milliards USD en 2021, atteindrait 125,80 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs , les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Analyse et taille du marché des matériaux magnétiques doux

L’augmentation de la population mondiale, la croissance des activités de fabrication et les développements rapides des infrastructures augmentent la demande de matériaux magnétiques doux dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Parmi tous les autres segments, «l’acier électrique» représentait la plus grande part des revenus de plus de 60,0% en 2019. En outre, les alliages fer-silicium sont également utilisés pour plusieurs applications telles que les noyaux de transformateur car le silicium aide à réduire la longueur de magnétisation et à améliorer la puissance électrique. résistivité. De plus, les investissements croissants dans la production d’équipements médicaux propulsent la production de moteurs, de transformateurs, de fabrication de véhicules électriques, du secteur de la transmission d’énergie et les générateurs devraient stimuler la demande de matériaux magnétiques doux à l’échelle mondiale.

L’engagement, la qualité, le dévouement et la transparence du rapport de recherche sont suivis tout au long d’un rapport d’étude de marché international sur les matériaux magnétiques doux afin d’offrir le meilleur résultat aux clients. Les entreprises peuvent se fier en toute confiance aux informations fournies dans ce rapport, car elles proviennent uniquement de ressources précieuses et authentiques. Ainsi, ce rapport d’étude de marché mondial est une source confirmée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes. Sans oublier que le rapport gagnant sur le marché des matériaux magnétiques doux fournit une étude approfondie des opportunités de marché actuelles et à venir, qui met en lumière les investissements futurs sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux magnétiques doux sont :

SG Technologies (Royaume-Uni)

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG (Allemagne)

Steward Advanced Materials LLC. (ROYAUME-UNI)

MATE CO., LTD (Allemagne)

KN Powder Metallurgy (Allemagne)

Hitachi Metals, Ltd (Japon)

Sintex (Danemark)

Toshiba Materials Co Ltd, (Japon)

AMES (Espagne), Daido Steel (Japon)

Fluxtrol Inc, (États-Unis)

FJ Industries A/S (Danemark)

Arnold Magnetic Technologies (États-Unis)

voestalpine High Performance Metals GmbH (Autriche)

BMW AG (Allemagne)

FCA US LLC (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des matériaux magnétiques doux

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur plusieurs marchés, notamment les matériaux magnétiques doux, en termes d’offre et de demande. Cependant, la pandémie a également augmenté la demande d’équipements médicaux tels que les ventilateurs, qui augmentent l’utilisation de moteurs pour un contrôle approprié, un débit d’air régulé, une densité de couple élevée et moins de bruit. La propagation du coronavirus augmente la demande de ventilateurs en raison de l’augmentation du nombre de patients dans le monde, ce qui devrait augmenter la demande de moteurs et éventuellement augmenter la croissance du marché des matériaux magnétiques doux.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché mondial des matériaux magnétiques doux

Le marché des matériaux magnétiques doux est segmenté en fonction du type de matériau, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de materiau

Composites magnétiques doux (SMC)

Fer pur/poudre de fer

ferrite de silicium

Supermalloy

Permalloy

Acier électrique

Ferrite douce

Cobalt

Autres

Application

Moteurs

1hp-100hp

101ch-200ch

201ch-1000ch

Au dessus de 1000cv

Transformateurs

Portable

Transmission

Distribution

Alternateurs

Autres

Utilisateur final

Automobile

Electronique et Télécommunications

Électrique

Autres

L’évaluation géographique du marché des matériaux magnétiques doux est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

